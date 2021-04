Kim Potter: la policía que mató a Daunte Wright: ¿Quién es ella?

Como Kimberly Potter fue identificada la oficial de policía de Brooklyn Center, Minnesota, que disparó y mató al joven negro Daunte Wright después de pensar erróneamente que su arma de fuego era una pistola Taser. Ella es la presidenta del sindicato de policías y una oficial veterana que sirvió en una guardia de honor de las fuerzas del orden.

“La Oficina de Aprehensión Criminal (BCA) del Departamento de Seguridad Pública de Minnesota ha identificado a la oficial que disparó su arma de fuego durante un incidente de tiroteo que ocurrió el domingo 11 de abril en Brooklyn Center”, escribió BCA en un comunicado de prensa.

“La oficial Kim Potter ha estado en el Departamento de Policía de Brooklyn Center durante 26 años. Ella está en licencia administrativa estándar. Según la ley de Minnesota, no se hacen públicos más datos de personal de la BCA durante una investigación en proceso”. Su nombre completo es Kimberly Potter.

Después de la muerte de Wright en la tarde del 11 de abril de 2021, estallaron protestas y saqueos en Brooklyn Center, y su familia bastante angustiada se reunió en el lugar. La tensión aumentó en la comunidad, ubicada a solo 15 minutos del lugar donde murió George Floyd.

Kimberly A. Potter le disparó a Wright en una parada de tráfico; la policía dice que no encontraron un arma en el auto de Wright. Dijeron en un comunicado de prensa que el joven intentó volver a ingresar a su vehículo cuando la oficial le disparó, y el jefe reprodujo un video traumático de la cámara corporal que muestra a la oficial gritando que tenía una pistola eléctrica antes de disparar fatalmente a Wright. De hecho, tenía un arma de fuego; Potter disparó a Wright a quemarropa. Las autoridades identificaron formalmente a Wright, de 20 años, y su familia lo reconoció en la escena ante los medios de comunicación locales en Minnesota.

La familia de Wright afirmó que lo detuvieron debido a que un ambientador colgaba de su automóvil, pero la policía ahora dice que en realidad lo detuvieron por tener etiquetas vencidas.

En la conferencia de prensa, el jefe dijo que los informes de las redes sociales de que la oficial había muerto por suicidio eran falsos.

1. La oficial le gritó a Wright “Te daré un golpe”, pero en lugar le disparó con su arma de dotación.

El video de la cámara corporal publicado por el jefe de policía de Brooklyn Center de Minnesota, en una conferencia de prensa, parece respaldar su afirmación de que la oficial que disparó a Wright pensó erróneamente que estaba usando su pistola Taser.

Comienza aproximadamente al minuto 1:20 en el video de arriba.

En cambio, usó su pistola y le disparó a Wright a quemarropa, matándolo, revela el video. El jefe de policía Tim Gannon publicó la parte del video de la cámara corporal en una conferencia de prensa el 12 de abril de 2021.

“Mientras veo el video y escucho las órdenes de la oficial, creo que la oficial tenía la intención de desplegar su Taser, pero en cambio disparó al Sr. Wright con una sola pistola”, dijo el jefe en la conferencia de prensa. “Esto me parece, por lo que vi y la reacción de angustia del oficial inmediatamente después, que se trataba de una descarga accidental”.

Añadió que “mi corazón está con la familia de Daunte”. Calificó el tiroteo como “desgarrador e insondable” y prometió “transparencia y responsabilidad”.

El video de la cámara corporal muestra el auto de Wright estacionado a un costado de la carretera. Se acercan dos policías varones, uno a cada lado. Se le pide a Wright que salga del vehículo y él lo hace.

Un oficial masculino comienza a esposarlo por detrás. Gannon dijo que Wright estaba siendo arrestado por una orden de delito menor. En ese momento, ves que se acerca la oficial. Ella pone sus manos sobre Wright para ayudar al oficial masculino a detenerlo.

En ese momento, se separa de los oficiales y trata de volver a su automóvil. Se enciende una disputa. “¡Te golpearé! ¡Te golpearé!” le grita a Wright en el video, arma desenfundada. “Taser, Taser, Taser!”

Pero cuando dispara, es su arma de fuego, no su Taser. “Mierda, acabo de dispararle”, dice. El video de la cámara corporal compartido con el público terminó allí.

2. El alcalde quiere que la oficial Kim Potter, que también es presidente del sindicato de policías y ha sido miembro de la guardia de honor, sea despedida

Kim Potter está de baja administrativa, pero el alcalde quiere que la despidan de su trabajo. Según GovSalaries, Kimberly A. Potter en 2019 tenía un salario anual de $90,513 dólares.

Según un informe de la oficina del fiscal del distrito, Kim Potter es la presidente del sindicato de policías del departamento; ha sido miembro de la guardia de honor del “equipo del ataúd” de la Law Enforcement Memorial Association. Tiene 48 años y es republicana registrada.

En una publicación de Facebook del sindicato, la Asociación de Oficiales de Policía del Centro de Brooklyn, indica que Kim Potter se convirtió en presidente del sindicato en el año 2019. “Veamos si el nuevo presidente está viendo lo que los administradores de otras páginas están publicando 🙂 ~. Tiene una larga afiliación con la Asociación Conmemorativa de la Aplicación de la Ley de Minnesota (LEMA). ¿Quizás hará una reverencia y publicará algunas fotos?” dice la publicación.

El alcalde de Brooklyn Center, Mike Elliott, pidió que se despidiera a la oficial. “Mi posición es que no podemos permitirnos el lujo de cometer errores que conduzcan a la pérdida de la vida de otras personas en nuestra profesión, por lo que apoyo plenamente sea despedida de sus funciones”, dijo.

El periódico Minneapolis Star Tribune informó que ella y otros 10 oficiales recibieron un “certificado de elogio de la unidad del jefe” hace cuatro años por una investigación de muerte.

“El grupo de oficiales realizó técnicas para salvar la vida de una víctima mientras recogía el testimonio de testigos, lo que llevó al arresto de un sospechoso”, decía el post destacado, según el periódico.

Un artículo en Hometown Source dice: “Fricke, Toohey, Vesey, Olson, Potter y Lorentz se unieron al oficial Brandon Zabel para ser reconocidos por su respuesta a un tiroteo en septiembre de 2016, donde formaron un perímetro, prestando primeros auxilios a una víctima convertida en sospechoso y recopilando datos suficientes para eventualmente arrestar y acusar a los sospechosos de delitos graves”.

El tiroteo de la policía provocó una reorganización en el ayuntamiento.

El alcalde destituyó de sus funciones al administrador de la ciudad, quien había dicho en una conferencia de prensa que la oficial tendría el debido proceso. “Con efecto inmediato, nuestro administrador municipal ha sido relevado de sus funciones, y el administrador municipal adjunto asumirá sus funciones en el futuro. Continuaré trabajando con todas mis fuerzas para asegurar un buen liderazgo en todos los niveles del gobierno de nuestra ciudad”, escribió en Twitter.

También explicó: “Hace unos momentos, el Concejo aprobó una moción 3-2 para dar autoridad de mando sobre nuestro Departamento de Policía a mi oficina. En un momento tan difícil, esto agilizará las cosas y establecerá una cadena de mando y liderazgo. Agradezco a los otros concejales que votaron para aprobar esta moción”.

3. El Jefe describió a la oficial como una “oficial muy superior”; ella ha estado en la Fuerza por más de 26 años

Gannon llamó a la oficial una oficial muy superior. Según su página de LinkedIn, Kim Potter ha trabajado para Brooklyn Center como oficial de policía durante 26 años y tres meses.

“Tiene derecho a ser escuchada. Tiene derecho a dar su declaración. Tiene derecho a decir lo que sintió, lo que pensó. No es lo que pensaba. No es lo que vi. Es lo que ella pensó ”, dijo. “Ella no regresará al servicio hasta que esta investigación haya seguido su curso y ella, a todos los efectos, creo que podemos ver el video y determinar si regresará o no”.

El jefe dijo que los oficiales están entrenados para gritar Taser antes de desplegar uno.

“Como puede escuchar, el oficial mientras lucha con el Sr. Wright grita,‘ Taser, Taser ’varias veces. Eso es parte del entrenamiento del oficial antes de desplegar un Taser, que es un dispositivo menos letal. Eso se hace para que sus socios sean conscientes, así como el sujeto, de que el despliegue de una Taser será inminente. Durante este encuentro, sin embargo, el oficial sacó su pistola en lugar de su Taser”, explicó Gannon.

4. Kim Potter, que formó parte del equipo de negociación, dio instrucciones a los oficiales en un tiroteo policial pasado

Según el Star Tribune, Kim Potter ha trabajado en el equipo de negociación del departamento de policía de Brooklyn Center.

Un informe del condado de Hennepin describe el papel de Kim Potter en un tiroteo policial anterior, en el que Kobe Dimock-Heisler recibió un disparo mortal después de presuntamente agredir a los agentes con un cuchillo. Actuando como presidenta del sindicato, fue una de las primeras en llegar a la escena para asesorar a los oficiales.

“La oficial Kim Potter, una oficial de policía del Departamento de Policía del Brooklyn Center (BCPD) durante 24 años, fue uno de los primeros en llegar”, dice el informe. “Cuando llegó, los oficiales aún estaban asegurando la escena para que el Sr. Dimock-Heisler pudiera recibir tratamiento médico. La oficial Potter ordenó a los oficiales Turner y Akers que salieran de la residencia, subieran a patrullas separadas, apagaran sus cámaras desgastadas y no hablaran entre ellos”.

Ese tiroteo se consideró justificado.

El informe también dice de Kim Potter: “Una vez que llegaron los técnicos de emergencias médicas, bajo la dirección del oficial Kim Potter, el oficial Akers salió, se sentó en su patrulla y desactivó la cámara que llevaba en el cuerpo. El oficial Akers no dio una declaración de seguridad pública completa, ni se le pidió que lo hiciera, pero le dijo a un sargento que había un cuchillo sin asegurar en la escena”.

El informe dice además: “El 2 de septiembre de 2019, el oficial Joseph Vu dio una declaración voluntaria a los investigadores de BCA. El oficial Vu no tenía un abogado con él cuando dio su declaración, pero la oficial Kim Potter, quien también es el presidente del sindicato de policías, estuvo presente. El oficial Vu vio imágenes de la cámara de su cuerpo una vez antes de ser entrevistado”.

Gannon reveló el motivo de la parada de tráfico de Daunte Wright.

“Las etiquetas estaban vencidas. A su llegada, cuando el oficial hizo contacto, en ese momento cuando se acercó al auto, descubrió que había un objeto colgando del espejo retrovisor. Entonces, hubo un contacto por el que el oficial fuera allí inicialmente, obtuvo su identificación o su nombre, caminó de regreso a su automóvil y en ese momento corrió su nombre y descubrió que tenía una orden judicial. Por eso lo sacaron del auto y estaban haciendo arresto bajo custodia”, dijo Gannon.

Eso contradecía la información de la madre de Wright, quien dijo a los periodistas que creía que lo detuvieron debido a los ambientadores. Wright, de 20 años de edad, era padre de un niño. El jefe dijo que no creía que Wright tuviera ningún arma en su vehículo.

El tiroteo provocó una noche tensa en Brooklyn Center. Los videos de la escena mostraban a personas saltando sobre el techo de un carro de policía y gritando “que se joda la policía”. Estalló el

saqueo.

El reportero de Star Tribune, Kim Hyatt, escribió en Twitter: “Escena tensa en la intersección de la 63rd y Lee Ave N en Brooklyn Center. Una multitud grita a la prensa y a la policía diciendo que un oficial no tiene que matar a un hombre. BCA está aquí investigando”.

5. Kim Potter es madre de dos hijos mayores cuyo esposo es un ex oficial de policía

Kim Potter es madre de dos hijos, según el Star Tribune, que dice que su esposo es un ex oficial de policía de Fridley, Minnesota. Sus hijos tienen 19 y 22 años según los registros públicos.

El esposo de Kim Potter es ahora un investigador corporativo en una importante empresa. Su página de LinkedIn dice que es “experto en investigaciones, gestión de amenazas, instrucción de tirador activo, entrenamiento de campo (FTO), manejo de armas, aplicación de la ley y Glock y M4 Armorer y Range Master”. No lo nombramos a él ni a su empresa actual para su propia protección.

El esposo tiene una imagen de una calavera con una bandera de línea azul delgada como imagen de portada en Facebook. “¡Dios los bendiga a ti y a Kim por protegernos y servirnos!” escribió un amigo en su página hace un par de años.

Trabajó para la policía de Fridley durante más de 26 años. También se desempeñó como oficial de grupo de trabajo para la Administración de Control de Drogas y fue detective en el Grupo de Trabajo de Narcóticos y Crímenes Violentos de Anoka Hennepin.

Todo surge cuando las tensiones ya se han agudizado en Minnesota debido al juicio de Derek Chauvin por la muerte de George Floyd.

La Oficina de Aprehensión Criminal del Departamento de Seguridad Pública de Minnesota escribió en Twitter que hubo un tiroteo involucrado por un oficial, y dijeron que fue en Brooklyn Center en su tweet.

“Los agentes de BCA y el personal de la escena del crimen están en camino hacia un oficial involucrado en un tiroteo en Brooklyn Center”, escribieron. Según la agencia investigadora.

La policía de Brooklyn Center escribió en un comunicado de prensa que los oficiales del Departamento de Policía de Brooklyn Center “iniciaron una parada por una infracción de tráfico en el área de la cuadra 6300 de Orchard Ave. en Brooklyn Center poco antes de las 2:00 p.m. el domingo.”

Los oficiales determinaron que el conductor tenía una orden judicial pendiente. “En un momento, cuando los oficiales intentaban detener al conductor, el conductor volvió a entrar al vehículo”.

“Un oficial disparó su arma de fuego y golpeó al conductor.

El vehículo viajó varias cuadras antes de chocar contra otro vehículo ”, escribió la policía.

Los oficiales en persecución y el personal médico que respondieron intentaron medidas para salvar vidas, pero Wright murió en el lugar. Las autoridades no darán a conocer su nombre hasta una autopsia preliminar y una notificación a la familia.

Había una pasajera en el automóvil que sufrió lesiones leves durante el accidente. Fue trasladada al Hospital North Memorial Health en Robbinsdale. Los ocupantes del vehículo que fue golpeado durante el accidente no resultaron ilesos, escribió la policía.

Nicole Neri, una fotoperiodista independiente, escribió en Twitter: “Daunte Wright fue asesinado a tiros por la policía durante una parada de tráfico alrededor de las 2:00 pm de hoy. Estoy aquí en la escena, donde varias docenas de personas están cantando y manteniendo espacio en la línea de la policía “.

Tim Nelson, de Wisconsin Public Radio, escribió en Twitter: “Katie Wright dice que su hijo, Daunte, fue asesinado en Brooklyn Center en un tiroteo que involucró a la policía. Ella dijo que él estaba llevando su auto nuevo para que lo lavaran cuando un encuentro con la policía aparentemente resultó fatal el domingo por la tarde”.

Se cree que las cámaras corporales y las cámaras se activaron, según el comunicado de prensa de la policía, aunque aún no se han publicado. La Oficina de Detención Criminal está investigando.

El Star Tribune informó que un oficial de policía resultó herido y llevado al hospital, según el audio del despacho. Sin embargo, aún no estaba claro cuál era la condición de ese oficial ni cómo se produjeron las lesiones.

