Hallan muerto a niño de 8 años desaparecido en Dallas: Keydall Jones

Como Keydall Jones fue identificado el niño de 8 años que fue encontrado muerto el pasado sábado 1 de mayo en una piscina de un complejo residencial en Dallas después de haber sido reportado como desaparecido, según informaron las autoridades locales.

Crime Online dio a conocer que el menor se le escapó a sus familiares cuando intentaban llevarlo a la escuela en horas de la mañana del viernes 30 de abril.

El citado medio de comunicación agregó que los seres queridos de Jones lo reportaron como desaparecido ante el Departamento de Policía de Dallas después de una exhaustiva búsqueda sin resultados.

WFAA reveló que Keydall Jones fue descrito por los agentes policiales como un niño con autismo y sin capacidad de poder comunicarse verbalmente.

A desperate search for 8 yr old Keydall Jones has come to a tragic end in Dallas. His family confirmed his body was found in a nearby apartment complex pool. Jones is autistic & nonverbal. His aunt and uncle thanked the community for their support, and helping to search @NBCDFW pic.twitter.com/lWIi5UgkYV — Yona Gavino (@YonaGavinoTV) May 1, 2021

Un informe policial precisó que el cuerpo sin vida del niño fue encontrado el sábado 1 de mayo en la piscina del complejo residencial “The Doral”, al lado del lugar en donde fue visto por última vez.

CBS DFW reportó que el cuerpo de la víctima fue identificado por el Médico Forense del Condado de Dallas después de una autopsia que fue realizada en horas de la mañana del domingo 2 de mayo.

NBC DFW detalló que Jones se había escapado en varias ocasiones. Sin embargo, sus familiares tenían la esperanza de encontrarlo con vida.

“Teníamos mucha fe y esperanza de que íbamos a encontrarlo. Lo amamos y estamos sufriendo en este momento”, puntualizó Athena Jefferson, tía del niño, en entrevista con NBC DFW.

Los residentes del complejo “The Doral” honraron la memoria de Keydall Jones con globos y flores a las afueras de la piscina en donde fue encontrado sin vida.

“Tengo nietos y esas cosas, podrían ser míos. Sabía que estaban buscando al niño. Y no me lo esperaba. No quería que eso sucediera, quería que él estuviera a salvo”, declaró Derenda Mallory, una residente de ‘The Doral’, en entrevista con CBS DFW.

Flowers and balloons are being placed by neighbors outside of The Doral Apartment Complex in Dallas, where the family of 8-year-old Keydall Jones say he was found dead in the pool. @CBSDFW pic.twitter.com/gLPLT1yhS1 — Nicole Nielsen (@NicoleNielsen) May 2, 2021

La investigación de la muerte de Jones continúa en curso por parte del Departamento de Policía de Dallas. Hasta el momento, las autoridades no creen que exista una persona involucrada con el desafortunado incidente.

Una iniciativa de recaudación fue creada por la escuela de primaria Anne Frank en la plataforma de GoFundMe para asistir a los familiares de Keydall Jones en el difícil momento que enfrentan.

La iniciativa en GoFundMe logró recaudar alrededor de 7 mil dólares, pero actualmente se encuentra deshabilitada por parte de la creadora, identificada como Andrea López, una trabajadora de la institución educativa Anne Frank.

