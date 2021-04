Hispano mató a puñaladas a dos mujeres en Nueva York: Kevin Valdez

Un hombre hispano, identificado como Kevin Valdez, de 27 años, fue arrestado después de apuñalar fatalmente a dos mujeres en un departamento en el condado de Manhattan, según informaron las autoridades locales.

Valdez está siendo acusado de asesinato y de posesión de un arma criminal en relación con el atroz crimen que ha conmocionado a los residentes de Nueva York.

Patch reveló que el incidente ocurrió en horas de la mañana del martes 27 de abril en el interior de un departamento en el vecindario de Inwood en Manhattan.

Two women were found stabbed to death inside an upper Manhattan apartment.

A 27-year-old man running from the scene in Inwood was taken into custody a block away — and is considered a person of interest, cops say.https://t.co/hREkUNNGgo

— New York Daily News (@NYDailyNews) April 27, 2021