Hombre mató a balazos a su madre y a su abuela en Georgia: Kentavious White

Como Kentavious White fue identificado el sospechoso que está siendo acusado de matar a balazos a su madre, abuela y a una gerente de McDonald’s llamada Amia Smith en un hecho ocurrido en Moultrie, Georgia, durante el 4 de mayo de 2023.

White llenó su página de Facebook con fotos que lo mostraban sosteniendo armas de fuego.

“El GBI está investigando la muerte de cuatro personas en Moultrie, Georgia. La investigación inicial indica que el presunto tirador es Kentavious White, de 26 años, de Moultrie, GA”, dice un comunicado de prensa de la Oficina de Investigación de Georgia. De acuerdo con el GBI, las autoridades creen que White se quitó la vida en McDonald’s.

Esto es lo que necesitas saber:

Según el comunicado de prensa del GBI, el jueves 4 de mayo de 2023, alrededor de las 5:50 AM, el jefe de policía de Moultrie, Sean Ladson, “solicitó asistencia de GBI en relación con un hombre y una mujer que fueron encontrados muertos en un restaurante McDonald’s en 506 1st Ave. SE, Moultrie, GA”.

Mientras los agentes se dirigían a la escena, Ladson “devolvió la llamada y dijo que sus oficiales habían respondido a una casa en la cuadra 1100 de 6th St. SW donde encontraron a una mujer a la que le habían disparado, pero que aún estaba viva. La víctima fue llevada a un hospital local, lugar en donde murió más tarde”, dice el comunicado.

“El jefe Ladson llamó por tercera vez para informar que otra mujer fue encontrada muerta en otra casa de al lado. En este punto, los agentes de GBI ahora estaban investigando las muertes en tres escenas separadas”, señaló el comunicado.

“Después de revisar las imágenes de vigilancia, los agentes vieron que White llegó al restaurante, hizo que su gerente, Amia Smith, fuera a la puerta. White le disparó a Smith, matándola. Luego se ve a White entrando al restaurante, lugar en donde se quita la vida con un disparo autoinfligido”, agrega el comunicado.

“Las otras dos víctimas femeninas, ambas en casas separadas, estaban relacionadas con White, según entrevistas con testigos”, mencionó el comunicado.

Según WALB-TV, los familiares fallecidos eran la abuela de Smith, de 74 años, y su madre, de 50 años.

“El laboratorio criminalístico de GBI realizará las autopsias en esta investigación”, escribió el GBI. “Esta es una investigación activa y en curso. Se recomienda a cualquier persona que tenga información a que se comunique con la oficina de campo de GBI Thomasville al 229-225-4090 o con el Departamento de Policía de Moultrie. Se pueden enviar tips anónimos llamando al 1-800-597-TIPS (8477), en línea en https://gbi.georgia.gov/submit-tips-online, o descargando la aplicación móvil See Something, Send Something”.

En la mañana del tiroteo, White escribió en su página de Facebook que dos parientes abusaron de él. El joven agregó en la publicación: “Perdón por perder la culpa”.

Esa es la última publicación visible en su página y fue escrita a las 2:08 AM.

Una de las personas a las que etiquetó en esa publicación respondió en su propia publicación de Facebook, escribiendo:

Estar en prisión durante 2 años y escuchar que tu propia carne y sangre ha hecho lo imposible por la familia me está matando, literalmente. No sé dónde estaba la mentalidad de mi hermano pequeño, si estaba tomando algo o por lo que estaba pasando, pero sé que no era él en absoluto. NUNCA he molestado ni tocado a mi hermano de ninguna manera y creer lo contrario es más que una tontería por parte de quien sea, y honestamente puedo decir que no me importa quién me crea o no, y eso está en mi alma. Lo amaba más que a nadie excepto a mi madre y mi abuela. Y no importa cuánta distancia puse entre nosotros para proteger a todos de mi ira cuando murió nuestro padre, siempre le hice saber que lo amaba a pesar de todo.

El dolor que siento es insoportable y juro que nunca pensé que lo sentiría dos veces tan pronto en mi vida, y mucho menos 4. Estoy en estado de shock, entumecido, confundido. Ni mi madre, ni mi abuela, ni mi hermanito se merecían esta mierda. He derramado tantas lágrimas y todavía me queda una vida más, incluso mientras escribo esto, mis ojos están hinchados y borrosos. Nunca seré el mismo, así que mantén todas las preocupaciones y preguntas falsas lejos de mí. Porque NO TENGO MÁS SENTIMIENTOS. NO MAS REMORDIMIENTO. Y NO MÁS RELACIÓN CON MI LENGUA.

He perdido a mi ángel, mi guardián, mi salvavidas hoy y esta mierda me perseguirá todos los días de mi vida por no estar allí para detenerlo, y me lo merezco por abandonar a quienes realmente más me necesitaban. Y para todos los mfs que tienen una opinión, me desahogo para evitar convertir unos meses más en 30, nunca es para su beneficio mfs

Hasta que descubra lo que realmente sucedió y lo que realmente puso en marcha esta mierda, DÉJAME EN PAZ.