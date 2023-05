Hombre mató a una persona sin hogar en el metro de Nueva York: Jordan Neely

Jordan Neely era una persona sin hogar e imitador de Michael Jackson que murió en la ciudad de Nueva York después de que otro pasajero del metro lo estrangulara en un incidente capturado en un video viral.

Puede ver el video más adelante en esta historia, pero tenga en cuenta que es gráfico y muy inquietante.

La muerte de Neely se produce cuando aumenta la preocupación por el comportamiento peligroso en el sistema de metro de Nueva York; en un incidente anterior, 10 personas recibieron disparos durante un incidente con un tirador activo en el metro de Brooklyn, según Axios. Sin embargo, destacados neoyorquinos y otros han pedido cargos, y The New York Times informó que los delitos graves en el sistema de metro se redujeron en un 16% desde octubre de 2022 hasta enero de 2023.

Según CBS News, el hombre que estranguló a Neely es un veterano de la Marina de 24 años. CBS News informó que el hombre “sujetó a Neely porque había estado actuando de manera errática en un tren en una estación en el área de SoHo en Manhattan”. El sospechoso fue detenido pero puesto en libertad sin cargos penales, según The New York Post. Su nombre no ha sido revelado por las autoridades.

“Este es un asunto solemne y serio que terminó con la trágica pérdida de la vida de Jordan Neely. Como parte de nuestra rigurosa investigación en curso, revisaremos el informe del médico forense, evaluaremos todos los videos y fotografías disponibles, identificaremos y entrevistaremos a tantos testigos como sea posible y obtendremos registros médicos adicionales”, dijo el Fiscal de Distrito de Manhattan, Alvin Bragg, en un comunicado enviado por correo electrónico a Heavy.

“Esta investigación está siendo manejada por fiscales de alto nivel y experimentados y proporcionaremos una actualización cuando haya información pública adicional para compartir. La Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan alienta a cualquier persona que haya presenciado o tenga información sobre este incidente a llamar al 212-335-9040”.

Esto es lo que necesitas saber:

1. Un periodista independiente grabó el video viral, que muestra al sospechoso sosteniendo a Jordan Neely en un estrangulamiento antes de que se quede flácido

El video fue grabado por un periodista independiente llamado Juan Alberto Vázquez, quien lo publicó en su página de Facebook, “Luces de Nueva York”. Él también publicó un relato detallado de lo que vio, escribiendo que Neely gritó: “No tengo comida, no tengo que beber, estoy harto… No me importa ir a la cárcel y vivir por el resto de mi vida en prisión… Estoy listo para morir”.

El video muestra al Marine sujetando a Neely en un estrangulamiento mientras otro hombre sujeta su brazo y otras personas observan. En algunos puntos del video, Neely mueve la pierna. Otro hombre finalmente confronta a los hombres y les dice cosas como: “Una vez que defeca, tienes que dejarlo ir”.

Según la publicación de Vázquez en Facebook, Neely “gritó mientras se quitaba la bata y la tiraba agresivamente al suelo del vagón”.

Vázquez escribió que, aunque “hasta el momento los perturbados no parecían querer agredir a nadie, un joven de cabello castaño y rebozo gris lo agarró por el cuello y lo tendió en el piso mientras lo sostenía con las piernas. Ellos estuvieron en esa posición durante unos 15 minutos mientras otros pasajeros y el operador del tren llamaron a la policía (como se escucha en el video). Los policías, por cierto, nunca llegaron”.

Según Vázquez, “otros samaritanos intervinieron para ayudar al guerrero y evitar que el otro escapara. Uno de ellos, que recientemente había tacleado a una mujer, parecía mediar entre los dos peleando en el piso”. Él dijo que tenía que estar en algún lugar de Yonkers así que “cuando soltaron al cautivo ya desarmado, me fui del lugar y dejé de filmar. Al final se puede ver como el agresivo se queda de brazos cruzados tras el tesón de su nuca en una consecuencia que me recordó a la de George Floyd. Es posible que él muriera en esos momentos”.

“Fue una situación muy tensa porque no sabes qué va a hacer él después”, dijo Vázquez a The New York Times.

Él le dijo al Times sobre el Marine: “Estoy confundido ahora porque no estoy seguro de cómo pensar en lo que hizo el joven. Estaba tratando de ayudar”. Él dijo que en ese momento, nadie pensó que Neely, de 30 años, podría morir.

“Ninguno de nosotros estaba pensando en eso”, dijo a The Times. “Él se movía y se defendía”.

2. Jordan Neely, quien fue arrestado previamente 42 veces por la policía de Nueva York, murió por “compresión del cuello”, dictaminó el médico forense

La Oficina del Médico Forense Jefe de la Ciudad de Nueva York le dijo a CBS News que se determinó que la causa de la muerte de Neely fue “compresión del cuello” o “estrangulamiento”. Según CBS News, la oficina del médico forense dictaminó que la muerte fue un “homicidio”.

Sin embargo, la determinación de homicidio de un médico forense no es una determinación de homicidio criminal. Si el hombre que colocó a Neely en una llave de estrangulamiento será acusado penalmente es una decisión que finalmente tomará el Fiscal de Distrito de Manhattan, Alvin Bragg. Según The New York Times, la policía “no había declarado la muerte como homicidio ni anunciado arrestos hasta el martes 2 de mayo de 2023.

Heavy se ha comunicado con la oficina del médico forense para obtener más detalles.

Según el New York Daily News, Neely fue arrestado 42 veces en los últimos 10 años por el Departamento de Policía de Nueva York y “tenía un historial documentado de salud mental con la policía”.

Él fue arrestado por última vez en noviembre de 2021 por cargos de agresión grave después de ser acusado de “golpear a una mujer extraña de 67 años en la cara”, informó Daily News, y agregó que se emitió una orden de arresto en ese caso.

3. Jordan Neely, un conocido imitador de Michael Jackson, ‘experimentó un episodio de salud mental en el metro’, según el reverendo Al Sharpton, quien comparó el caso con el vigilantismo de Bernie Goetz

El reverendo Al Sharpton, fundador y presidente de National Action Network (NAN), dijo en un comunicado de prensa que Jordan Neely era “el hombre supuestamente sin hogar” que “experimentó un episodio de salud mental en el metro”.

Según el comunicado de Sharpton, “un video inquietante muestra a un pasajero que estranguló a Neely, de 30 años, en un tren F el lunes hasta que perdió el conocimiento. Neely, quien era un conocido imitador de Michael Jackson en el metro y en Times Square, murió más tarde en el Hospital Lenox Hill. El pasajero fue detenido por la policía pero liberado el lunes por la noche sin cargos”.

“La Red de Acción Nacional exige que el Fiscal de Distrito y la policía investiguen este horrible incidente como un posible caso de homicidio involuntario, si no de asesinato”, dijo Sharpton en el comunicado. “Hace treinta años, luché en el caso de Bernard Goetz y no podemos regresar a un lugar donde el vigilantismo sea tolerable. No era aceptable entonces y no puede ser aceptable ahora. Esperamos que la familia de Jordan Neely se presente para que NAN pueda asegurarse de que sea enterrado de manera adecuada y decente”.

Según Britannica, Goetz era un “vigilante estadounidense que saltó a la fama nacional cuando disparó a cuatro hombres afroamericanos en un tren subterráneo de la ciudad de Nueva York el 22 de diciembre de 1984”. Él fue condenado solo por posesión criminal de un arma de fuego después de argumentar defensa propia, informó Britannica.

La representante Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.) tuiteó: “Jordan Neely fue asesinado. Pero debido a que Jordan no tenía casa y lloraba por comida en un momento en que la ciudad está subiendo los alquileres y eliminando los servicios para militarizarse mientras muchos en el poder demonizan a los pobres, el asesino está protegido con titulares pasivos y sin cargos. Es repugnante.”

El contralor Brad Lander tuiteó: “NYC no es Gotham. No debemos convertirnos en una ciudad donde un ser humano mentalmente enfermo pueda ser estrangulado hasta la muerte por un justiciero sin consecuencias. O donde el asesino es justificado y aclamado”.

4. Un defensor de personas sin hogar escribió que la muerte de Jordan Neely y la falta de cargos muestran la ‘insensible indiferencia hacia la vida’ de las personas sin hogar y con enfermedades mentales de la ciudad de Nueva York, pero el alcalde Eric Adams dijo que la gente debería dejar que se desarrolle la investigación

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, un ex oficial de policía, le dijo a CNN: “Todavía está en curso”. Él dijo que “nuestros corazones están con la familia”, calificándolo de un “terrible incidente”.

“Ahora está en manos de los investigadores”, dijo Adams, diciendo que había “muchas incógnitas”. Él llamó a los comentarios del Contralor Brad Lander y Ocasio-Cortez irresponsables, diciendo que “no era lo correcto” interferir en el caso mientras aún se está investigando.

Adams dijo que cada situación “es diferente”. Él agregó: “No sabemos qué pasó aquí”, diciendo que era un ex oficial de tránsito. “Deberíamos permitir que la investigación siga su curso”.

CNN informó que Neely estaba actuando de forma errática en el metro pero que no había atacado a nadie.

Dave Giffen, director ejecutivo de Coalition for the Homeless, dijo en un comunicado: “Este horrible incidente es otro recordatorio del fracaso total del gobernador Hochuls y del alcalde Adams para proporcionar los servicios críticos de salud mental que tanta gente necesita desesperadamente nuestra ciudad”.

Giffin agregó: “Además, el hecho de que alguien que le quitó la vida a un ser humano angustiado y con una enfermedad mental en un metro pueda ser liberado sin enfrentar ninguna consecuencia es impactante y evidencia la cruel indiferencia de la Ciudad por las vidas de aquellos que son personas sin hogar y psiquiátricamente enfermas. Esta es una parodia absoluta que debe investigarse de inmediato”.

Según France24, la muerte de Neely ha provocado protestas. Kyle Ishmael, un residente de Harlem de 38 años, le dijo a France24: “No podía creer que esto estaba sucediendo en mi metro, en mi ciudad en la que crecí”.

5. El padre de Jordan Neely dice que Neely nunca volvió a ser el mismo después de que su madre fuera asesinada

Andre Zachery, el padre de Neely, le dijo a The New York Daily News que Neely estaba interesado en Michael Jackson desde que tenía 4 años.

“Se parecía a él”, dijo Zachery, que vive en el Bronx, al Daily News. “Él solía actuar en el bloque. Un día, la gente lo amaba”.

Según Zachery, Neely desapareció de su vida cuatro años antes de su muerte y nunca volvió a ser el mismo después de que su madre fuera asesinada en Nueva Jersey en 2007.

“Después de eso, ya no le importó nada”, dijo Zachery al Daily News, y agregó que su hijo era autista, él abandonó la escuela secundaria y no siempre tomaba sus medicamentos. “Una vez que murió su madre… Ellos eran muy unidos. Él la amaba tanto que simplemente él se perdió. Después de que la enterramos, él ya no era el mismo”.

Whitney Simon escribió en Facebook:

Su nombre era Jordan Neely. Crecí desde la infancia con este hombre. Literalmente vivía en el mismo complejo de edificios que mis hermanos y yo. ¡Este hombre era un niño normal antes de que su madre fuera asesinada cuando solo tenía 14 años! Imagina perder a tu único apoyo a esa temprana edad vulnerable. ¡Imagínate vivir con esa devastación y solo encontrándote sin hogar debido a una tragedia absoluta a los 14 años! 😢 La mente humana es frágil. Cualquiera de nosotros podría haber sido Jordan dadas las circunstancias!! ¿Sin cargos! ¿Por el asesinato de una persona desarmada?, ¿Padecer una enfermedad mental justifica un asesinato justificable? ¿Una amenaza verbal en el mejor de los casos justifica ser asfixiado hasta la muerte? 🤯🤬😥😢

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.