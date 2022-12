¿Quién era la madre hispana asesinada frente a su hija de 8 años en Houston?

Un caso de violencia domestica tiene consternada a la comunidad latina de Houston, Texas en Estados Unidos, al presentarse el asesinato de una mujer hondureña, madre de dos niños, a manos de su ex novio, todo por un ataque de celos.

Como Kenia Osorio, de 32 años de edad fue identificada la mujer por parte de sus familiares. Osorio fue abaleada frente a los ojos de su hija de ocho años, cuando llegaban al estacionamiento del Texas Children’s Hospital, el domingo pasado en horas de la tarde, por una consulta médica de urgencia para la menor, pues no se sentía bien.

Assist Chief @BTien5 Briefing on Murder-Suicide at 18200 Katy Freeway https://t.co/Eh0nWLmizq — Houston Police (@houstonpolice) December 4, 2022

En el mismo caso, las autoridades reportaron que el victimario luego de asesinar a su ex pareja, tomó la fatal decisión de suicidarse, propinándose un disparo en la cabeza, por lo que las autoridades clasificaron el caso como un homicidio-suicidio. Del hombre no se pudo conocer su identidad.

¿Cómo fue el crimen?

Según el reporte oficial de las autoridades, el pasado domingo 4 de diciembre, cerca de las 2:08 de la tarde recibieron varias llamadas de emergencia desde la sede del centro hospitalario, en donde funcionarios y pacientes reportaban un tiroteo en los aparcamientos, y en los que lograban identificar por lo menos dos personas muy malheridas.

De acuerdo con el portal Mundo Now, el Texas Children’s Hospital está justo en la calle que delimita a las ciudades de Houston con Katy, en Texas, y es una zona de mucho tráfico, pues atiende miles de pacientes de pediatría en el oeste del área metropolitana. En el vestíbulo del hospital, hay un oficial de policía de guardia las 24 horas del día.

Los primeros oficiales que llegaron a la escena del crimen, se encontraron el cuerpo de Kenia Osorio con varios impactos de arma de fuego, y también con el cuerpo del hombre que le disparó, quien también presentaba una herida de bala en su cabeza.

😔#intervision||Cholomeña Kenia Osorio murió luego de ser baleada por un hombre que la acompañaba en el estaciónamiento… Publicado por Intervisión en Martes, 6 de diciembre de 2022

“Cuando llegamos encontramos lo que parece ser un caso de asesinato-suicidio, una mujer que era la conductora y un hombre que iba en el asiento de pasajero llegaron juntos al hospital con la niña en el asiento trasero”, indicó el asistente en jefe de HPD, Ban Tien.

La menor que presenció toda la tragedia, resultó ilesa de la situación, pero tuvo que ser atendida en el mismo hospital debido al estado de conmoción en que se encontraba.

“Todo parece indicar que al llegar el hombre le disparó a la mujer que fue pronunciada muerta, al mismo tiempo el hombre se disparó a sí mismo, quiero aclarar que la niña no resultó herida. Lo que tenemos aquí es una tragedia, quiero pedir a la ciudadanía que oremos por las víctimas, la pérdida de una vida es siempre difícil y aún más durante la temporada festiva, no puedo imaginar por lo que están pasando las familias”, enfatizó el jefe Tien, en declaraciones citadas por Univisión.

UPDATE: The brother of a young mother shot to death outside Texas Children's Hospital West Campus said Kenia Osorio, 32, was trying to end things with the guy who killed her in front of her 8-year-old daughter.

https://t.co/xaRYlsJqhx pic.twitter.com/1uAd34QTHv — KHOU 11 News Houston (@KHOU) December 6, 2022

El hermano de la víctima aseguró que de acuerdo con el medio KHOU que “La joven madre asesinada a tiros afuera del Texas Children’s Hospital West Campus, Kenia Osorio, de 32 años, estaba tratando de terminar con el tipo que la mató frente a su hija de 8 años”. Los hechos ocurrieron afuera del hospital y las actividades de la institución no se vieron afectadas.

Por su parte, los agentes de la División de Homicidios del HPD ahora saben, gracias a los peritajes forenses, que Kenia Osorio intentó bajarse del auto y justo en ese momento su exnovio tomó la pistola y le disparó. El móvil del brutal crimen pudo haber sido por los celos enfermizos del hombre hacia la mujer hispana, informó Mundo Now.

Los familiares de la mujer hablaron de la relación entre la pareja

😔#NICOLRIVERAMANZANO||Cholomeña Kenia Osorio murió luego de ser baleada por un hombre que la acompañaba en el… Publicado por Nicol Rivera Manzano en Martes, 6 de diciembre de 2022

Según publicó el medio La Opinión, en una entrevista con ABC13, familiares de Osorio dijeron que no conocían bien al presunto asesino y que aparentemente el incidente fue motivado por “celos”, ya que la mujer tenía contemplado regresar con el padre de sus hijos “para tratar de mantener la familia unida”, según comentó Carlos Rivera, hermano de Kenia Osorio, a ABC 13.

“Todo ocurrió enfrente de mi sobrina. Yo sé que será muy duro para ella”, agregó Rivera, quien además dijo que su hermana, estaba llevando a cabo los tramites del divorcio, pero que después reconsideró la decisión, y que estaba junto a su esposo en un proceso por restablecer la unión matrimonial, todo por el bien de sus hijos.

Dice Carlos Rivera que Kenia, después de la separación con su esposo, inició una relación con el hombre que acabó con su vida, pero que al comunicarle que regresaría con el padre de sus hijos, el hombre enfureció, tomando la fatal idea de matarla, antes que verla en brazos de su expareja.

“Al hombre lo conocimos muy poco, pero sí sabíamos que él estaba obsesionado con mi hermana y las cosas empeoraron cuando se enteró que ella iba regresar con su esposo”, comentó Rivera.

Ahora los dos niños están bajo el amparo de su padre, quien se encuentra muy consternado por todo lo sucedido.

Los familiares de la joven madre están devastados, pues tras de sufrir la perdida de Kenia de una forma violenta, todo por intentar reconstruir su vida como madre y esposa, ahora tendrán que llevar consigo el pesar de ver a los niños sufrir la ausencia de su mamá.

“ Todo pasa por algo, Dios sabe por qué pasan las cosas, aunque el dolor sea grande. Que esto no sea una más de las estadísticas, sino que sirva para reflexionar y aprovechar cada minuto con tus seres queridos. Que al final el amor siempre vence al miedo”, concluyó Rivera, en declaraciones citadas por Univisión

Finalmente, la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas – HHS Texas, dijo que existe una línea de atención en caso de violencia intrafamiliar, cuando un familiar o cónyuge, ya sea un hombre o mujer, sufre de algún tipo de violencia. Por lo cual, si usted o alguien cercano a su familia sufre de algún tipo de amenaza, puede comunicarse a:

• Línea de ayuda las 24 horas: 800-799-7233 (SAFE). Esta línea telefónica es atendida las 24 horas del día, todos los días del año, por voluntarios y empleados capacitados.

• Refugio temporal las 24 horas: Los centros estatales proporcionan alojamiento de emergencia para los sobrevivientes de violencia familiar, las 24 horas del día durante todo el año.

Play

Mom killed in front of 8-year-old daughter outside TCH in Katy After two murder-suicides hours apart, experts warn the holidays can make abusive situations worse After two Houston-area couples died in murder-suicides hours apart, experts warn the holidays can escalate abusive situations and they urge victims to seek help. Police said an eight year-old girl witnessed her mother’s murder inside a car parked at Texas Children’s… 2022-12-06T00:57:42Z

LEER MÁS: Revelan resultados de la autopsia de Anne Heche: ¿Había consumido drogas?