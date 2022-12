Revelan resultados de la autopsia de Anne Heche: ¿Había consumido drogas?

Cuatro meses después de la muerte de la actriz Anne Heche luego de un accidente automovilístico en Los Ángeles, los informes de autopsia y toxicología publicados el 5 de diciembre de 2022 muestran que la ex estrella de Hallmark Channel no estaba afectada por drogas ilícitas o alcohol en el momento de su accidente. Aunque la actriz tenía restos de varias drogas en su sistema, los informes finales indican que no fueron la causa de su accidente o muerte, como se había informado ampliamente anteriormente. Siga leyendo para conocer todos los detalles…

Los rastros de drogas en el sistema de Anne Heche no contribuyeron a su accidente, según un informe

El 5 de agosto, los testigos informaron haber visto a Heche conduciendo de manera errática en Los Ángeles: conduciendo a altas velocidades, chocando contra un garaje, retrocediendo y luego chocando contra una casa, provocando que la estructura y su automóvil se incendiaran. Después de estar atrapado durante casi una hora, Heche finalmente fue sacado de las llamas y transportado al Hospital UCLA Ronald Reagan, según People, antes de ser transportado a una UCI especializada en quemaduras en el Hospital West Hills. Mientras tanto, se necesitaron 60 bomberos para apagar el incendio.

Muchos especularon que el accidente ocurrió porque Heche estaba intoxicada o drogada, incluidos los rumores de que había estado bebiendo mientras grababa su podcast horas antes del accidente. En agosto, USA Today informó que la actriz estaba “siendo investigada por drogas y/o alcohol para determinar si alguno de ellos fue un factor” en su accidente. El periódico dijo que el Departamento de Policía de Los Ángeles emitió una orden para realizar una prueba de toxicología en Heche.

Una semana después de su muerte el 11 de agosto, en un informe obtenido por Heavy, el médico forense del condado de Los Ángeles dictaminó oficialmente que la muerte de Heche fue un accidente y reveló que la causa fue “inhalación de humo y lesiones térmicas” con una “fractura de esternón debido a un traumatismo cerrado”. ” enumerada como otra condición importante que contribuyó a su muerte.

Ahora, el informe final de la oficina del forense responde preguntas inminentes sobre si Heche había estado conduciendo en estado de ebriedad.

Según la revista People, el informe de la oficina del forense dice: “Una prueba de toxicología de orina de la orina dio positivo para cocaína, cannabinoides, benzodiazepinas y fentanilo”.

Pero esas drogas habían estado en su sistema anteriormente o le fueron administradas en el hospital, como fue el caso del fentanilo para uso terapéutico, por lo que se determinó que “no había evidencia de deterioro por sustancias ilícitas” en el momento del accidente.

Un portavoz de la oficina del forense le dijo a People: “La sangre de admisión al hospital mostró la presencia de benzoilecgonina, el metabolito inactivo de la cocaína, lo que significa que ella usó en el pasado pero no en el momento del accidente”.

Además, los cannabinoides, un grupo de sustancias que se encuentran en la planta de cannabis, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU., se encontraron en la orina de Heche pero “no se detectaron en la sangre de admisión y es consistente con el uso anterior, pero no en ese momento”. de la lesión.”

También se determinó que Heche no tenía alcohol en su sistema en el momento del accidente.

El informe revela por qué Anne Heche no pudo sobrevivir a sus heridas

A pesar de los intentos de salvar la vida de Heche durante varios días, sus heridas fueron complicadas y devastadoras, según el informe del forense de Los Ángeles.

Heche entró en coma poco después de ser rescatada y nunca recuperó el conocimiento. También la colocaron en un ventilador y requirió múltiples cirugías de injerto de piel.

La revista People dijo que el nuevo informe revela que las quemaduras de Heche eran tan graves que su cuerpo no podía absorber oxígeno de manera efectiva, lo que provocó la “lesión cerebral anóxica” que finalmente la mató. Tenía 53 años y le sobreviven dos hijos: Homer, de 20 años, fruto de su matrimonio con el camarógrafo Coleman Laffoon, y Atlas, de 13 años, fruto de su relación con el también actor James Tupper.

Según IMDb, Heche ganó fama por primera vez a finales de los 80 en la telenovela “Another World” y en películas como “Donnie Brasco”, “Wag the Dog” y “Sé lo que hicisteis el último verano”. En televisión, tuvo papeles protagónicos en la comedia romántica de ABC “Men in Trees”, “Chicago P.D.” y en varias películas de Hallmark, incluidas “Looks Like Christmas” de 2016 y “One Christmas Eve” de 2014.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Wordle 536: ¿Cuál es la respuesta del 7 de diciembre de 2022?