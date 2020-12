Joven fue secuestrada, violada y asesinada por guardia de seguridad de una universidad

Kaylee Sawyer, de 23 años, era una estudiante de Central Oregon Community College que fue secuestrada, violada y asesinada por Edwin Lara, un guardia de seguridad del campus de la escuela, el 24 de julio de 2016. El cuerpo de Sawyer fue encontrado un par de días después junto a la autopista 126 en el área de Dry Creek de Redmond, al norte de Bend, y su muerte fue declarada homicidio por traumatismo contundente, informó KATU en ese momento.

Lara fue arrestado en el norte de California después de participar en una ola de crímenes que involucró el robo de un automóvil, un secuestro y un tiroteo. Después de su arresto, los investigadores dijeron que Lara le dijo a su esposa que accidentalmente golpeó a Sawyer con su coche y arrojó su cuerpo.

Sin embargo, contrariamente a lo que Lara le dijo a su esposa, los investigadores encontraron evidencia de que Lara en realidad intentó agredir sexualmente a la joven estudiante antes de matarla para encubrir su crimen, según KATU.

Sawyer fue vista por última vez poco después de la 1 AM cerca del estacionamiento de su edificio de apartamentos en West Bend, cerca de Central Oregon Community College. Su familia presentó el informe de una persona desaparecida a la policía de Ben esa noche, según KGW8. Lara le dijo a su esposa el día después del asesinato que accidentalmente golpeó y mató a Sawyer y escondió su cuerpo. Luego se fue de la ciudad y comenzó una ola de crímenes usando la pistola de su esposa.

La esposa de Lara, Isabel Ponce-Lara, era una nueva oficial de policía en Bend y fue a la comisaría para denunciar lo que le había dicho. Cuando los agentes registraron su casa, encontraron el bolso y los zapatos de Sawyer, una piedra manchada de sangre y un mechón de pelo, así como sangre en sus botas de trabajo, escribió Chilling Crimes.

En ese momento, Lara estaba cometiendo una ola de crímenes: secuestró a una mujer en Salem, Oregon, y la llevó a California, luego le disparó a un hombre en el estómago en el Super 8 Motel de Yreka antes de robar un automóvil en una gasolinera cercana. El automóvil tenía a tres personas adentro y Lara obligó a uno de los niños a conducir el automóvil a punta de pistola mientras el propietario del vehículo se quedó atrás en la estación de servicio y llamó al 911, informó KGW8. Afortunadamente, la familia quedó ilesa y Lara fue arrestado después de una persecución en automóvil.

Lara primero se declaró inocente del cargo de asesinato y luego cambió su declaración de culpabilidad como parte de un acuerdo para evitar la sentencia de muerte, informó Bend Source.

La familia de Sawyer demandó al Central Oregon Community College (COCC) en julio de 2017 afirmando que Sawyer aceptó un viaje de Lara, que estaba de servicio, y ella creía que podía confiar en el oficial de seguridad del campus. Sin embargo, una vez que Sawyer estuvo en la parte trasera del vehículo, quedó atrapada y las puertas no se abrieron desde el interior, informó KATU.

La demanda argumentó que COCC no verificó adecuadamente los antecedentes de Lara y también que los vehículos de seguridad de su campus se parecían demasiado similares a los autos de policía y sus uniformes eran sorprendentemente similares a los de los oficiales de policía de Bend. Los abogados de la familia, Jason Kafoury y Tim Williams, dijeron que las señales de alerta de Lara deberían haber sido evidentes para el COCC y que la universidad sabía que tenía una “fascinación por los cadáveres”, informó el medio. Williams dijo:

“COCC tuvo la oportunidad de descubrir que Lara una vez planeó un asesinato y luchó con el impulso de matar la mayor parte de su vida. Esta tragedia siempre resonará en el corazón de nuestra comunidad.”

En 2020, la universidad y la familia de Sawyer llegaron a un acuerdo y COCC acordó pagar $ 2 millones a su familia. Desde su muerte, el estado de Oregon también aprobó la ley de Kaylee, que implementó cambios importantes en la seguridad del campus en todo el estado.

