Katie Phipps estuvo más de un año en la cárcel por un crimen que no cometió

Robin Spielbauer, de 32 años, fue asesinada a tiros en Amarillo, Texas, el 8 de abril de 2014, y su cuerpo fue encontrado poco después al costado de la carretera cerca de su automóvil. Unos días después, las autoridades anunciaron que habían arrestado a la nueva esposa del exmarido de Spielbauer, Katie Phipps, quien fue acusada de su asesinato, informó la KFDA.

Sin embargo, después de pasar más de un año entre rejas, las autoridades pudieron confirmar que Phipps no estaba en la escena del crimen y la investigación pronto se centró en el exmarido de Spielbauer, Jeremy Spielbauer.

Jeremy Spielbauer y Phipps se casaron en 2013, un año después de su divorcio de Robin Spielbauer, pero su relación en realidad comenzó como una aventura antes de su divorcio, revelaron documentos judiciales. El matrimonio de Phipps y Spielbauer también fue inestable, ya que Phipps pronto sospechó que su nuevo esposo todavía tenía una relación sentimental con su ex esposa Robin. Este triángulo amoroso dio lugar a muchas discusiones y peleas entre los tres, según muestran los documentos judiciales, que culminaron con el asesinato de Robin Spielbauer en abril de 2014.

Phipps fue arrestada y acusada del asesinato de Spielbauer y pasó más de un año en prisión





Los forenses confirmaron que la pistola rosa de Phipps era el arma homicida y las autoridades descubrieron rápidamente el pasado problemático entre las dos mujeres, según muestran los documentos judiciales, y Phipps fue arrestada y acusada del asesinato de Robin Spielbauer poco después de que se encontrara el cuerpo de la joven de 32 años.

Phipps dijo que había estado encarcelada durante unos ocho meses cuando “Dateline” se acercó a ella para preguntarle si quería hablar sobre el caso con ellos. Ella dijo: “Estaba interesada en hablar porque en ese momento nadie me estaba escuchando. Así que filtré todo el caso a través de una línea telefónica grabada y cartas a Dateline y me escucharon”.

En julio de 2015, Phipps fue absuelta de todos los cargos del asesinato gracias a los registros de teléfonos celulares que demostraron que no estaba en la escena del crimen. Fue liberada de la cárcel después de 466 días. Después de su liberación, el fiscal de distrito dijo: “Incluso cuando estuvo encarcelada, no se ayudó a sí misma con algunas de las cosas que dijo mientras estaba encerrada”, informó ABC7. “Tiene todo el derecho a estar molesta, pero una de las personas con las que debería estar molesta es con ella misma”.

Phipps testificó en el juicio por asesinato de Spielbauer y le dijo a su abogado “buena suerte, amigo”





Una vez que los registros de teléfonos celulares descartaron a Phipps, la investigación continuó y las autoridades comenzaron a sospechar de Spielbauer. El 16 de abril de 2016 fue detenido y acusado de homicidio capital. Después de que se conociera la noticia del arresto y los cargos de asesinato de Spielbauer, su abogado Len Walker dijo que pensaba que inicialmente habían arrestado a la asesina correcta: Phipps.

Phipps respondió: “No creo que el Sr. Walker haya visto las pruebas”, según ABC7. “Fui encarcelada por esto. Yo, por supuesto, tenía derecho a verlo todo. Sé lo que tienen y probablemente tengan mucho más de lo que yo sé. Buena suerte, amigo. Si el Sr. Walker lo va a representar, ánimo”.

Más tarde trabajó con la oficina del fiscal de distrito y testificó durante el juicio de Spielbauer que los dos a menudo discutían porque ella creía que él la estaba engañando con su ex esposa Robin Spielbauer. Phipps dijo que Spielbauer le dijo dos días después de que se encontrara el cuerpo de Robin que él “había manejado el jodido problema”, informó Amarillo desde la corte.

ABC7 escribió en el momento del juicio de Spielbauer que Phipps estaba estudiando pre-derecho en Amarillo College y su plan era ir a la West Texas A&M University con el objetivo de ayudar a gente que había sido acusada ​​injustamente. Phipps es ahora la Directora de Estrategia en Ignite U1 (Ignite You First), que es una organización dedicada a crear “ciclos generacionales de esperanza” a través del deporte y el atletismo.