Denise Huskins & Aaron Quinn: ¿dónde está hoy la pareja del Caso Gone Girl?

Denise Huskins y Aaron Quinn fueron las víctimas de un caso de secuestro tan extraño que la policía de Vallejo lo consideró no creíble y lo comparó con el libro y la película Gone Girl. Hoy, su tragedia tuvo un final feliz. Ahora están casados ​​y tienen una hija en 2021.

Quinn y Huskins se casaron en 2018, y ambos hablaron sobre el caso. La pareja escribió un libro: “Victim F: From Crime Victims to Sospects to Survivors”, que se publicará el 8 de junio de 2021. También explican su caso y ponen atención en otros casos similares en sus páginas de Facebook. Si bien Huskins se expresa más públicamente en las redes sociales, Quinn la defiende de los trolls de Internet que todavía llaman al caso un engaño.

Matthew Muller, un veterano de la Marina de la Guerra del Golfo y abogado educado en Harvard, fue condenado en un tribunal federal en 2017 por el secuestro, pero aún no se ha enfrentado a un juicio por sus cargos presentados por el estado de California, según sus registros de la cárcel. Lea más sobre el caso aquí. Huskins y Quinn hablaron con ABC 20/20 sobre sus experiencias y dicen que su trauma fue causado tanto por Muller como por el sistema judicial. El episodio se transmitió a las 9 PM, Hora del Este, el 4 de junio de 2021.

Esto es lo que necesita saber:

La hija de Huskins y Quinn, Olivia, nació en el quinto aniversario de la liberación de Huskins de sus captores

Huskins y Quinn tienen una hija de un año. Huskins le dijo a ABC 20/20 que llenó un vacío en su vida:

“El trauma me dejó devastada y en un lugar donde simplemente pensaba: ‘Es imposible seguir adelante. ¿Qué hago ahora?’”, dijo a ABC News. “Creo que el nuestro es un ejemplo de eso. Hay esperanza. Puede llevar tiempo y puede ser mucho trabajo, pero hay esperanza”.

Huskins comparte sus tiernos momentos con su hija en su página de Facebook. El 2 de junio de 2021, escribió sobre el amor de la niña por la música. Huskins escribió:

“Nuestra hija de un año ama a Brandi Carlile, especialmente esta canción con Alicia Keys. Me hace llorar cada vez que lo escucho, especialmente cuando nos preparamos para lanzar nuestro libro y hablar públicamente. En los años que tuvimos que guardar silencio, nos inspiraron y nos empoderaron.”

Después de su terrible experiencia, Quinn y Huskins seguían amándose, le dijeron a 20/20. Quinn temía que Huskins no quisiera verlo, pero dijo en el programa que pensaba en lo segura que se sentía en sus brazos.

“Sólo quería abrazarla. Sólo quería decirle que lo sentía”, dijo Quinn a ABC. “Tenía mucho miedo de que ella no quisiera verme”.

Se comprometieron el 18 de marzo de 2017, escribió Huskins en Facebook.

Si bien es posible que hayan tenido miedo sobre a dónde iría su relación, Marianne Quinn dijo en el programa que sabía que estarían unidos de por vida.

“Nadie va a entender por lo que pasamos, sólo nosotros”, le dijo a 20/20.

Se casaron en 2018 en Monterey, California, informó ABC News. Aaron Quinn dijo a los periodistas que su primer baile como marido y mujer fue con “Riser” de Dierks Bentley. Describió la canción a ABC como “un tema que habla mucho sobre la superación de una tragedia y resucitar como un fénix de las cenizas”.

Se estuvieron preparando para su boda al mismo tiempo que se preparaban para una audiencia en la corte, escribió Huskins en Facebook el 19 de septiembre de 2018. Ella escribió:

“Honestamente, ni siquiera tengo palabras para describir lo que estamos sintiendo.

Esta es la manera más fácil para mí de que mis amigos y familiares sepan que esto va a suceder la próxima semana, la semana de nuestra boda.

Damos la bienvenida a todos y cada uno de los pensamientos, oraciones y apoyo. Seguramente lo necesitaremos cuando entremos en esta próxima batalla. ¡Pero estaremos listos para celebrar el día de nuestra boda!

Seis días después, escribió que la audiencia se pospuso un mes y que pudieron “dejar todo esto en pausa por un momento y disfrutar de un fabuloso fin de semana de bodas”.

Huskins & Quinn demandaron al Departamento de Policía de Vallejo y el caso se resolvió fuera de los tribunales

Quinn y Huskins demandaron a la ciudad de Vallejo, al Departamento de Policía de Vallejo y a varios oficiales en 2016 alegando difamación y otras acusaciones, según ABC News. El medio de comunicación informó que el caso se resolvió extrajudicialmente por $ 2.5 millones sin que ninguna de las partes admitiera haber cometido ningún delito.

En diciembre de 2020, John Whitney, quien era el jefe de la policía de Vallejo durante el caso, presentó una demanda por despido injustificado contra la ciudad y el departamento de policía, informó ABC News. La demanda afirma que fue despedido injustamente “por hablar demasiado sobre el caso de Huskins y Aaron Quinn”, según informó ABC.

La ciudad de Vallejo y el Departamento de Policía de Vallejo no han hecho ninguna declaración en respuesta a las acusaciones de la demanda de Whitney al 3 de junio de 2021, informó ABC News.

Huskins escribió en 2017 que algunas personas todavía afirmaban online que estaba mintiendo sobre el ataque. Ella compartió una publicación en Facebook el 1 de enero de 2017. Escribió:

“Después de leer esto, entré en uno de mis muchos episodios de terror postraumático. Me duelen la mandíbula y la espalda por el profundo y poderoso temblor que entra por todo mi cuerpo. Mis ojos están doloridos y enrojecidos por las lágrimas incontrolables.(…) Felicitaciones, persona que nunca conocí, nunca escuché y que me odia tanto que hizo todo lo posible para enviarme un mensaje de esta indignación repugnante, degradante y deshumanizante.

Quinn también compartió la publicación, diciendo que Huskins era su “héroe” y que los demás deberían tratarlo como tal.

Él escribió:

“Publico esto porque no puedo creer la cantidad de odio injustificado que Denise Huskins ha recibido. Este mensaje fue enviado ayer, más de año y medio después de que capturaran a uno de los secuestradores. Denise soportó horrores inimaginables y debería haber sido tratada como una heroína cuando llegó a casa, pero en cambio sigue soportando mensajes como este. Sin embargo, se comporta con amor. Ella es mi persona favorita y, sin duda, mi héroe.

Recuerde que las palabras son poderosas, úselas para levantar a las personas en lugar de derribarlas.”

En el primer aniversario del secuestro, el 21 de marzo de 2016, Quinn compartió una foto de un amanecer y un mensaje de esperanza.

Él escribió: