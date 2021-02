Katherine Creag: muere famosa reportera de New York a los 47 años

Katherine Creag era una reportera de la WNBC en la ciudad de Nueva York que murió repentinamente a la edad de 47 años, dijo su estación de noticias el miércoles 11 de febrero de 2021. Murió el miércoles por la noche inesperadamente, según NBC New York. Había trabajado en WNBC desde 2011.

A Creag le sobreviven su esposo, Bill Gafner, y sus tres hijos pequeños. Nació en Manila, Filipinas, y vivía en Manhattan con su familia. Más recientemente, había formado parte del equipo de noticias matutinas “Today in New York” en NBC New York. La estación de noticias no dijo si se conoce la causa de la muerte de Creag.

“Durante diez años, Kat fue una de nuestras piedras angulares, siempre dispuesta a ayudar en cualquier situación, ya fuera un colega necesitado o un turno que debía cubrirse. Ella era pensativa, divertida e implacable. E incluso en los días más duros era una luz brillante, rápida con una palabra amable y una sonrisa”, dijo Amy Morris, vicepresidenta de noticias de la WNBC, en un comunicado en el sitio web de la canal.

Creag, graduada de la Universidad de Nueva York, trabajó para varias estaciones de noticias en todo el país y ganó 2 premios Emmy y premios Edward R. Murrow

Los primeros trabajos de Creag fueron en NY1 y WNYW / Fox 5 en la ciudad de Nueva York, según su biografía en el sitio web de WNBC. Luego trabajó en varias estaciones de noticias de todo el país antes de encontrar el camino de regreso a Manhattan. Trabajó en KDFW en Dallas, en WSOC en Charlotte y WTVH en Syracuse, según su biografía.

Creag se graduó de la Universidad de Nueva York y fue la editora del periódico estudiantil Washington Square News mientras estuvo allí, según WNBC. Era hija de Valentino Creag, de Varsovia, Indiana, y la fallecida Cecila Creag, según el anuncio de su boda en The New York Times.

La estación de noticias escribió en su biografía: “Creag, nativa de Manila, Filipinas, habla tagalo con fluidez y representa a NBC 4 como anfitriona de eventos comunitarios filipinos. Kat brinda su apoyo a la Sociedad Estadounidense del Cáncer y United Way. Creag disfruta pasando tiempo con su esposo y su familia”. Creag trabajó como reportera en “Today in New York”, que se transmite de 4:30 AM a 7:30 AM y al mediodía.

Según NBC New York, “Creag ha recibido dos premios Emmy, Associated Press y Edward R. Murrow por su cobertura de noticias de última hora. Como parte de la cobertura continua del equipo de NBC4 sobre el huracán Sandy, Creag ganó un premio Emmy Nacional y Edward R. Murrow en 2014″.

Creag y su esposo celebraron su decimocuarto aniversario de bodas a principios de 2021 y con frecuencia publicaba fotos de sus 3 hijos

Creag y su esposo, Bill Gafner, se casaron el 2 de septiembre de 2006 en la Iglesia Católica Romana de San Ignacio de Loyola en la ciudad de Nueva York, según un anuncio de boda en The New York Times. En ese momento, Gafner, un nativo de Roma, Nueva York y graduado de la Universidad de Cornell, estaba trabajando en una empresa que desarrolla software para instituciones financieras, según The Times.

A Creag también le sobreviven sus tres hijos pequeños, Jackson Danger Gafner, Gemma Darling Gafner y Josephine Dee Gafner. A menudo publicaba fotos y publicaciones amorosas sobre sus hijos en Facebook.

Creag escribió una publicación para celebrar su aniversario de bodas el 2 de septiembre de 2020: “Planeamos nuestra boda para que coincidiera con el cumpleaños de mi mamá. Hoy tendría 84 años. La extrañamos y la amamos mucho”.

Los homenajes a Creag de compañeros de trabajo y colegas en el mundo del periodismo han llegado a las redes sociales

I’m absolutely devastated to hear of the sudden passing of Katherine Creag. She was my first-ever co-anchor at a professional TV station when we were both starting out in the business in Elmira, NY. She was a wonderful, funny, caring person. My thoughts go out to her family. 🙏💔 pic.twitter.com/0tHcJvaDOW — Jere Gish (@jeregishWGAL) February 11, 2021

Los homenajes a Creag han llegado de sus compañeros de trabajo en WNBC y de otros en la ciudad de Nueva York y la comunidad periodística mundial. El presentador de WGAL, Jere Gish, tuiteó: “Estoy absolutamente devastado al escuchar sobre el repentino fallecimiento de Katherine Creag. Ella fue mi primera copresentadora en una estación de televisión profesional cuando ambos estábamos comenzando en el sector en Elmira, NY. Era una persona maravillosa, divertida y cariñosa. Mis pensamientos están con su familia”.

John Chandler, presentador deportivo de WNBC, tuiteó: “Kat Creag podría hacer que el peor día fuera grande, divertido y digno de risa. Bueno, hoy es el peor día y a todos nos vendría bien oírla reír de nuevo”.

Maggie Kent, reportera de 6ABC en Filadelfia, tuiteó: “Lo mejor de lo mejor. Kat nunca estuvo sin una sonrisa, una energía ilimitada y una risa contagiosa incluso a las 4 de la mañana. Ella es quien todos deberíamos aspirar a ser. Sin duda, irá al cielo”.

El también reportero de WNBC, Myles Miller, tuiteó: “Kat era la persona más gentil que he conocido en esta industria. Su sonrisa, su risa y su tenacidad la hacían verdaderamente única. Cada mensaje de texto que le envié comenzaba con ‘Tita’, que en tagalo significa ‘tía’ porque en mi corazón ella era de la familia”.