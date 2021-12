Falleció a los 55 años Kangol Kid del legendario grupo de rap U.T.F.O.

Kangol Kid del legendario grupo de rap U.T.F.O. ha muerto.

Su verdadero nombre era Shaun Fequiere. ¿Cuál es la causa de muerte de Kangol Kid? Según WBLS, estaba luchando contra el cáncer de colon en etapa cuatro.

Su hijo, T. Shaun Fequiere, condenó el cáncer en una publicación sobre su padre.

El promotor de la ciudad de Nueva York, Van Silk, confirmó a HipHopDX que Kangol Kid había muerto.

Another sad day for Hip Hop. Rest in peace Kangol Kid 😢 You were a force, and we thank you for everything you did for the culture. #RIPKangolKid #HipHop pic.twitter.com/EUyMCGQadr — ill Will (@officialillwill) December 18, 2021

“Escuché que Kangol falleció”, escribió por mensaje de texto el 18 de diciembre al sitio. “Estuve con Mix Master Ice anoche. Tratando de averiguarlo”. Luego dijo: “RIP KANGOL KID. Murió a las 3:02 a.m. Mis oraciones están con mi hermano que luchó en una batalla contra el cáncer de colon en la Etapa 4″.

Según All Music, UTFO “era un grupo de rap con sede en Brooklyn, compuesto por Kangol Kid, Doctor Ice, Educated Rapper y Mix Master Ice”. Irrumpieron en la escena musical en 1984, con el gran éxito, “Roxanne, Roxanne”.

Esto es lo que necesita saber:

El hijo de Kangol Kid se declaró a sí mismo el hijo “de una leyenda”

En Facebook, el hijo de Kangol Kid se llama T. Shaun Fequire. Según su página de Facebook, es “Productor/Host en On The Dot Live” y “Propietario en T LeVision”, así como “HOST/DJ en Ciroc” y “CEO en WeKnow570.com”, así como “CEO de SoundStorm Academy”.

Hace aproximadamente una semana, la gente comenzó a ofrecer oraciones y buenos deseos para Fequire en su página de Facebook.

Escribió un breve homenaje a Kangol Kid en su página de Facebook el 17 de diciembre de 2021:

“¡SOY UN HIJO, DE UNA LEYENDA!

TE AMO, Kangol Kid

#BENDECIDO #GRACIAS #GRACIAS”.

Una mujer escribió en su hilo de comentarios: “Orando por tu papá”. Otra persona escribió: “Verdadera leyenda, ustedes están manteniendo a su padre en mis oraciones, EL DIABLO TRATANDO DE GOLPEARLO PERO DIOS LO CONSIGUIÓ💯🙌🏾🙌🏾🙌🏾‼”. Otro miembro de la familia escribió, todo en mayúsculas, “SU PAPÁ NO ES SOLO UNA LEYENDA EN LA MÚSICA, SINO TAMBIÉN COMO PADRE Y HUMANITARIO !!!! ¡¡¡YO TAMBIEN LO AMO!!! ¡¡¡ES 1 DE LOS MEJORES HOMBRES QUE HE CONOCIDO EN MI VIDA !!! ¡¡¡ES UN HECHO!!! ¡¡¡¡DIOS ES BUENO!!!!”

Kangol Kid fue admitido en el hospital a fines de octubre de 2021

En Facebook, Kangol Kid publicó videos y fotos desde una cama de hospital.

“Cuando la VIDA o la MUERTE se equiparan con la toma de decisiones, debería ser una obviedad. Es hora de “DEJAR TODOS LOS TOROS **”, escribió. “En ese momento, aceptas que su trauma supera al tuyo y te comportas de manera apropiada. Si alguna vez hay amor … aquí es cuando se pone en ‘Auto-Pilot’. Rezo para que toda la cultura HIP-HOP (y la gente en general) se beneficie de este video que sucedió hoy”.

En octubre, reveló en Facebook que fue ingresado en el hospital y destrozó el cáncer. “Por favor, perdóname por no devolver llamadas y más. Las cosas se han vuelto, y se están volviendo un poco más difíciles de lo que imaginaba. Me han vuelto a ingresar por complicaciones relacionadas con mi enfermedad. Gracias a quienes han sido fundamentales en mi última prueba. Sus acciones han sido bien recibidas y muy apreciadas. Tengo la suerte de tenerte a mi lado a través de esto”, escribió.





Play



Roxanne, Roxanne – U.T.F.O. (1984) "Roxanne, Roxanne" was the most notable track off of 1984's "UTFO", the first album released by old school hip-hop group U.T.F.O. This was the track that ignited the so-called 'Roxanne Wars', a well-known series of hip-hop rivalries during the mid-1980s, yielding perhaps the most answer records in history. It arose from a dispute over a… 2011-04-06T18:31:49Z

Pidió oraciones. A principios de octubre, escribió: “Pruebas, exámenes, tomografía computarizada, dolor, morfina, análisis de sangre, diluyentes de sangre, ultrasonido, signos vitales…y más en un día. Solo aquellos que han estado aquí antes pueden decirle qué imágenes se reproducen en el cerebro. Todos los demás solo pueden imaginar nuestras imágenes”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Víctimas del accidente del castillo inflable en Australia [FOTOS]