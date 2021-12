Víctimas del accidente del castillo inflable en Australia [FOTOS]

Un accidente en un castillo inflable en Australia ha provocado la muerte de cinco niños y ha causado dolor en todo el país, confirmó la policía de Tasmania.

Según la BBC, otros cuatro niños resultaron heridos cuando cayeron del castillo inflable, ya que fue “lanzado por el aire”. Un esfuerzo de recaudación de fondos en GoFundMe para ayudar a las familias ha recaudado más de $1 millón.

La policía de Tasmania dio a conocer los nombres de las víctimas como:

• Addison Stewart, 11 años.

• Zane Mellor, 12 años.

• Jye Sheehan, 12 años.

• Jalailah Jayne-Maree Jones, 12 años.

• Peter Dodt, 12 años.

BBC informó que el accidente fue causado por una “ráfaga de viento”.

El primer ministro australiano, Scott Morrison, dijo, en una conferencia de prensa publicada en el sitio web de la BBC, que los eventos que ocurrieron son simplemente “devastadores” y son “impensablemente desgarradores”. Los niños pequeños salieron con sus familias y “se convierte” en una terrible tragedia.

En su página de Facebook, el primer ministro escribió: “Mi corazón se rompe por las familias y los niños afectados por la tragedia en la escuela primaria Hillcrest en Devonport, Tasmania…Los niños pequeños se divierten en la escuela y todo salió terriblemente mal. No puedo ni empezar a imaginar lo que sienten esas familias. Es simplemente devastador”.

Esto es lo que necesita saber:

