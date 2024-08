Kamala lidera a Trump en tres estados claves, según encuestas

Una nueva encuesta realizada el sábado 10 de agosto por el New York Times y el Siena College muestra que la candidata presidencial demócrata de Estados Unidos, Kamala Harris, a tomado la delantera en Wisconsin, Pensilvania y Michigan, los cuales son los tres estados clave en la carrera presidencial.

Kamala le lleva la delantera al expresidente republicano Donald Trump con cuatro puntos en cada uno de los tres estados claves. Resulta que Kamala ha revitalizado la campaña que anteriormente había perdió terreno en medio de dudas de que el presidente estadounidense Joe Biden iba a poder derrotar a Trump en las elecciones de noviembre.

En otras palabras esos tres estados claves estaban con Trump cuando Biden estaba como candidato a la presidencia. Pero ahora que Biden se retiró y Kamala es la nueva candidata, esos estados claves ya no está con Trump. Ahora Kamala se llevó la delantera en dichos estados en las recientes encuestas.

Vice President Kamala Harris leads Donald Trump in Wisconsin, Pennsylvania and Michigan — three crucial battleground states — according to a New York Times and Siena College survey. Here's what else the polling found: https://t.co/h8gqf0FWnq pic.twitter.com/Ty9c91Txvb

— The New York Times (@nytimes) August 12, 2024