Trump acusa a Kamala de usar IA para crear multitudes falsas en sus eventos

Donald Trump acusó a la vicepresidenta Kamala Harris de utilizar tecnología de inteligencia artificial para crear imágenes falsas del tamaño de la multitud en sus mítines. Abajo puede ver el video de Kamala Harris y Tim Walz llegando a Michigan.

Lo cierto es que muchos medios importantes escribieron sobre la vicepresidenta Kamala Harris y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, llenando todos los asientos en su mitin en Las Vegas el pasado sábado. Se reportó que al asistieron 12 mil personas, y miles más fueron rechazadas debido a la falta de espacio. Mientras que a Michigan llegaron 15 mil personas el pasado 7 de agosto.

Donald Trump uso la red ” target=”_blank”>Truth Social para acusar a Harris de utilizar inteligencia artificial (IA) para manipular las imágenes de las multitudes en sus mítines de campaña y otros eventos públicos.

Trump escribió:

“¿Alguien se ha dado cuenta de que Kamala MINTIÓ en el aeropuerto? No había nadie en el avión, y ella usó IA (inteligencia artificial) y mostró una ‘multitud’ masiva de supuestos seguidores, ¡PERO NO EXISTÍAN!”. escribió Trump. “Un trabajador de mantenimiento la desenmascaró en el aeropuerto cuando notó la foto falsa de la multitud, pero no había nadie allí, lo que luego se confirmó por el reflejo del acabado tipo espejo en el avión vicepresidencial. Ella es TRAMPOSA. No tenía a NADIE esperando”. ¡Y la ‘multitud’ parecía 10,000 personas! Lo mismo está sucediendo con sus ‘multitudes’ falsas en sus discursos. Así es como los demócratas ganan las elecciones, HACIENDO ENGAÑOS – Y son aún peores en las urnas. Ella debería ser descalificada por crear una imagen falsa es INTERFERENCIA ELECTORAL. ¡Cualquiera que haga eso puede hacer trampa en CUALQUIER COSA!”.

Trump se refiere a una imagen de una gran multitud reunida en la pista de Michigan la semana pasada, animando a Harris cuando salía del Air Force Two. Sus comentarios repitieron como loros una conspiración de los comentaristas republicanos del MAGA, algunos de los cuales han sido atrapados anteriormente por promover información errónea.

La campaña de Harris rechazó la acusación y sostuvo que la imagen es “una foto real de una multitud de 15 mil personas para Harris-Walz en Michigan”.

1) This is an actual photo of a 15,000-person crowd for Harris-Walz in Michigan

2) Trump has still not campaigned in a swing state in over a week… Low energy? pic.twitter.com/VgTfoMAcuk

— Kamala HQ (@KamalaHQ) August 11, 2024