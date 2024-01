Un hombre decapitó a su padre y mostró su cabeza en un video de YouTube

Justin Mohn es un autor ocasional de Levittown, Pensilvania, acusado de decapitar a su padre el 30 de enero y luego sostener la cabeza cortada en un video de YouTube extremadamente gráfico.

En el manifiesto en video, que Heavy revisó y guardó antes de que lo quitaran, Mohn, de 33 años, despotricó largamente sobre el gobierno federal, la inmigración ilegal y el presidente Joe Biden, después de decir: “Este es el jefe de Mike Mohn. , un empleado federal de más de 20 años y mi padre. Ahora está en el infierno por la eternidad como traidor a su país”.

Tenga en cuenta que los detalles de esta historia son extremadamente inquietantes.

Mohn mostró una cabeza ensangrentada envuelta en una bolsa de plástico. La policía confirmó que tienen bajo custodia a una persona de interés. No lo nombraron. Sin embargo, Mohn da su nombre en el video de más de 14 minutos de duración, y su nombre está vinculado a la dirección en cuestión a través de registros públicos y aparece en sus cuentas de redes sociales.

“Mi nombre es Justin Mohn. Soy el comandante de la red nacional de milicias de Estados Unidos, que quizás conozcan como la milicia de Mohn”, dijo. En el video extremadamente inquietante, luego pidió la “abdicación” de Biden y la violencia política contra empleados federales, tribunales y periodistas. En otro momento del video, exigió que todos los empleados federales renunciaran o “este es su destino”, y mostró la cabeza cortada en una olla. En repetidas ocasiones pidió una revolución en el vídeo.

Además, fuentes policiales dijeron a LevittownNow.com que “un vídeo publicado en YouTube por un hombre identificado como Justin Mohn estaba relacionado con la muerte”. El sitio confirmó que el hombre en el video “sostenía lo que parecía ser la cabeza decapitada de un hombre que Mohn dijo que era su padre”.

El vídeo estaba en la página de YouTube @justinmohn6542, que contaba con 115 suscriptores. La página todavía estaba activa el 30 de enero, pero el vídeo había sido eliminado. Mohn es autor de libros que figuran en Amazon.com, incluido uno llamado “La próxima revolución sangrienta de Estados Unidos” y otro titulado “Poemas que escribí mientras estaba drogado”. En febrero pasado pidió la destitución del director del FBI, Christopher Wray, en su página de Facebook. En 2020, escribió en Facebook: “¡#Yeezy para Preezy veinte-veinte-feezy! 2024 puede ser el primer año en el que me moleste en votar”.

Al promocionar el libro “La revolución sangrienta que se avecina en Estados Unidos” en su página de Facebook, Mohn escribió: “Creo que ha llegado el momento de actuar”. También escribió un libro llamado “La guía de supervivencia del líder revolucionario”, según su página de Facebook.

Uno de los títulos de su libro dice que la “estancia de cuatro años de Justin Mohn en Colorado provocó múltiples demandas y cambió los posibles resultados de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020 al exponer a tres candidatos presidenciales como corruptos, lo que los obligó a abandonar la carrera”. Una descripción del libro de 2017 dice que le escribió una carta al entonces presidente Donald Trump, según Levittown Now.

En 2023, presentó una demanda contra el gobierno federal que dice, en parte, “Justin Mohn, graduado en 2014 de la Universidad Estatal de Pensilvania, regresa por cuarta vez pro se para demandar a los Estados Unidos por permitirle pedir dinero prestado para asistir a la universidad. sin avisarle, es posible que no encuentre un trabajo satisfactorio como hombre blanco sobreeducado casi diez años después”.

Esto es lo que necesita saber:

1. En el video de YouTube, Justin Mohn despotricó sobre el presidente Joe Biden, los inmigrantes ilegales y la guerra de Ucrania, calificando a la administración Biden de “traidora”.

En el extenso video, Mohn, después de mostrar la cabeza de su padre y decir que el hombre era un empleado federal, agregó: “Se dice que aquellos que cometen traición y traicionan a otros ocupan los pozos más bajos del infierno para todos los tiempos. El gobierno federal de Estados Unidos ha declarado la guerra a los ciudadanos y a los estados americanos. Estados Unidos se está pudriendo de adentro hacia afuera a medida que turbas despiertas de extrema izquierda arrasan nuestras ciudades que alguna vez fueron prósperas, convirtiéndolas en zonas sin ley”.

La captura de pantalla de arriba muestra el momento en que Mohn levantó la cabeza cortada ante la cámara, pero Heavy le cortó la cabeza. Heavy también desdibujó la cabeza en la siguiente captura de pantalla. Muestra el momento en que levantó una olla con la cabeza dentro.

“El gobierno federal es el enemigo. . . Esto es Estados Unidos y luchamos por nuestras libertades. Joe Biden ya no está en el poder. Ahora soy oficialmente el presidente interino de Estados Unidos bajo la ley marcial”, dice Mohn en el vídeo de YouTube. Dijo que Biden debería abdicar y que, si no lo hacía, quería que lo capturaran.

Luego nombró a un juez federal y a varios funcionarios federales, diciendo que les iba a ofrecer una recompensa. Dio la dirección del juez federal durante el video.

Luego, Mohn despotricó sobre los impuestos, el comunismo, Antifa, Black Lives Matter, las personas LGBTQ y la ideología de género en las escuelas, declarando que la economía está “casi destruida” y que la mayoría de los estadounidenses “ya no pueden permitirse el sueño americano”. Se refirió a Estados Unidos como una “nación judeocristiana”.

Dijo que un “ejército de quinta columna de inmigrantes ilegales se infiltra en nuestra frontera” y se refirió a la administración de Joe Biden como “el régimen traidor de Biden”. Mohn afirmó que una vez el FBI se presentó en su puerta y lo amenazó con arrestarlo.

Despotricaba que “el régimen traidor de Biden” quiere enviar “al ejército estadounidense al extranjero para luchar por Ucrania y morir en un invierno ruso”. También afirmó que los electores tanto del Partido Demócrata como del Republicano querían que él fuera presidente en 2020. Obviamente no hay evidencia de esto. También afirmó que existe la creencia de que él es “el Mesías”.

Heavy no comparte el vídeo debido a su naturaleza extremadamente gráfica.

En su página de Facebook, que todavía está activa, Mohn dice que “estudió en Penn State”, es “de Levittown, Pensilvania” y “vive en Colorado Springs, Colorado”.

No se pudo confirmar de inmediato si Michael Mohn realmente trabajaba para el gobierno federal.

Una búsqueda en las bases de datos empresariales del estado de Pensilvania muestra que Michael Mohn, de 68 años, era propietario de una empresa llamada M & D Cleaning Products. La dirección coincide con la vivienda donde ocurrió el asesinato.

Michael F. Mohn también figura en la base de datos estatal como propietario de una empresa llamada “Power Writers”. Mike y Michael Mohn no aparecen en las bases de datos de salarios de empleados federales de 2015 a 2022.

En un obituario anterior, Michael F. Mohn figuraba como casado con Denice Mohn. La página de Denice contiene una foto familiar que muestra a la pareja con cuatro hijos.

Según Levittown Now, “el 9-1-1 recibió una llamada de una mujer angustiada indicando que se encontró la cabeza de su marido dentro de su casa”. El vídeo de YouTube con la cabeza fue publicado aproximadamente una hora antes de la llamada al 911, informó el periódico.

Justin Mohn fue arrestado “poco antes de las 10 p.m. el martes en el área de Fort Indiantown Gap, un extenso centro de entrenamiento y helipuerto de la Guardia Nacional de Pensilvania”, informó Levittown Now.

El jefe de policía del municipio de Middletown, Joseph Bartorilla, dijo en una conferencia de prensa el 30 de enero que llamaron a la policía a la residencia. Cuando ingresaron, encontraron a un hombre fallecido en el piso de arriba de la casa. No identificó a la víctima.

La policía encontró a una persona de interés, dijo el jefe. Gracias al “excelente trabajo de investigación de nuestros oficiales y detectives, pudimos localizar a la persona de interés”, dijo Bartorilla. Dijo que la persona de interés, a quien no nombró en la conferencia de prensa, estaba ubicada a 100 millas de la escena y fue detenida cerca de donde la policía encontró su vehículo.

“No creemos que haya una amenaza para nadie en el área. Estamos bastante seguros de que la persona de interés es la que estamos buscando”, dijo.

Dijo que la persona de interés está bajo custodia y se negó a comentar sobre la forma de muerte de la víctima.

Cuando se le preguntó si el crimen fue publicado en las redes sociales, el jefe dijo: “No lo sé. He oído que lo fue. Supongo que fue porque eso es lo que estoy escuchando”. Pero dijo que no había confirmado oficialmente esa información.

3. Justin Mohn, que escribía publicaciones políticas en las redes sociales, no pudo encontrar un trabajo de tiempo completo que lo satisficiera después de graduarse con un título en Gestión de Agronegocios, según una decisión de un tribunal federal

En la publicación de Facebook de febrero de 2023 sobre Christopher Wray, Mohn escribió:

Actualmente hay una resolución de juicio político en manos de los siguientes legisladores de #Pensilvania para acusar al director del #FBI #ChrisWray por corrupción que involucra pago para hacer política y extorsión. Este escándalo crea desempleo para crear personas sin hogar y crear crimen en estados como #Colorado para que las prisiones puedan ganar dinero a expensas de los contribuyentes y al mismo tiempo poner en peligro a las fuerzas del orden. Se trata de un movimiento no partidista que no tiene nada que ver con la redada del FBI en la casa de Trump. Comuníquese con los siguientes legisladores para apoyar este impeachment.

Sin embargo, al menos en un momento, pareció preferir al rapero Kanye West como presidente.

En 2021, insinuó que COVID-19 era una conspiración y escribió: “Alerta de spoiler en esta publicación sobre la nueva película de James Bond ‘To Time to Die’. La película comenzó a desarrollarse en 2016 sobre un virus fabricado que se utilizará como súper arma en todo el mundo para matar a millones de personas… luego hubo una pandemia que comenzó en 2019… Coincidencia o no, Hollywood realmente nos lo está echando en cara”.

En 2019, escribió sobre ser vegetariano brevemente pero luego volver a comer carne. También tiene una cuenta con canciones en Deezer.

La demanda federal de Mohn afirmó que no pudo conseguir trabajo.

“Básicamente afirma que Estados Unidos le prestó dinero que necesitaba pagar en virtud de un contrato de préstamo estudiantil que comenzó a finales de 2014, pero este préstamo le permitió obtener una educación universitaria y no puede encontrar un trabajo satisfactorio como hombre blanco sobreeducado para pagar el préstamo. . Pide más de 10 millones de dólares a Estados Unidos. Desestimamos sus quejas similares tres veces, incluida una demanda por negligencia”, se lee.

La decisión judicial dice:

Las acusaciones del Sr. Mohn son las mismas que desestimamos tres veces antes. El Sr. Mohn y sus padres acordaron pagar préstamos estudiantiles federales para pagar su educación universitaria en la Universidad Estatal de Pensilvania. Y todo parecía bien al principio. Penn State le otorgó una licenciatura en gestión de agronegocios en mayo de 2014. Comenzó a pagar su préstamo estudiantil mensual seis meses después. Pero luego Mohn no pudo encontrar un trabajo de tiempo completo en algún momento posterior sin motivo justificado. Sólo obtuvo trabajos a tiempo parcial. Se mudó a Colorado para trabajar a tiempo completo en una cooperativa de crédito. Más tarde aceptó un trabajo de tiempo completo en una compañía de seguros ganando un salario por hora más alto. Él considera que sus años de trabajo de posgrado son “masculino”.

El tribunal volvió a desestimar su reclamación.

Según Levittown Now, Justin Mohn “se informó que había tenido ‘problemas domésticos’ en un departamento que compartía con compañeros de cuarto. Los problemas llevaron a interacciones con el Departamento de Policía de Colorado Springs”, según un expediente judicial.

En 2019, Mohn “demandó a Progressive Insurance después de que no logró avanzar en la empresa y notó que lo despidieron de un trabajo de servicio al cliente en Colorado porque supuestamente abrió de una patada la puerta de una oficina”, informó el periódico. Alegó que lo despidieron de la compañía de seguros porque es hombre, informó Levittown Now.

4. La página de YouTube de Justin Mohn afirma que es músico

Las cuentas de redes sociales de Mohn lo posicionan como músico, aunque ninguna de las páginas tiene muchos seguidores.

“Justin Mohn lanzó su primer álbum, ‘The Story Of Humanity’, en septiembre de 2017. Su segundo álbum, ‘Colofunkinrado’, fue lanzado en septiembre de 2018. Su estilo musical es una mezcla de rock, funk y hip-hop. usando piano y órgano como instrumentos principales junto con letras explícitas, batería, bajo sintetizado y otros instrumentos sintetizados”, se lee en la página de YouTube.

La página también afirma que Mohn “también es autor de 3 libros” y enlaza a una página de Amazon.com.

Mohn también tiene una página de Spotify. También tiene una segunda página de YouTube que todavía está activa.

Afirmó en el vídeo que trabajaba como contratista para Microsoft

5. Los libros de Justin Mohn, disponibles en Amazon, hablan sobre la “revolución sangrienta que se avecina en Estados Unidos” y los “poemas que escribí estando drogado”

La biografía de la página de Amazon.com dice: “Justin Mohn es autor de 7 libros y músico de 3 álbumes y un sencillo. La historia de su vida es increíble y puede que no haya suficientes palabras para describirlo, pero uno puede comenzar a comprender su complejidad y sus experiencias a través de su arte. Sólo desea traer un cambio positivo al mundo”.

Sus libros que figuran en Amazon incluyen “Poemas que escribí mientras estaba drogado: una colección de poemas”.

La descripción del libro de poesía dice: “Una colección de poemas breves del autor, músico y productor Justin Mohn con temas de amor, guerra, revolución, ciencia y drogas. Todos los poemas fueron escritos por Justin Mohn cuando estaba en la Universidad Penn State o vivía en Colorado después de la universidad… y lo adivinaste, drogado con marihuana. Los lectores, estudiantes, académicos y músicos de poesía notarán inmediatamente el fuerte ritmo musical de la poesía de Mohn. Hay más de 80 poemas en este libro de poesía de 140 páginas”.

También escribió un libro para Kindle llamado “The Punishing”.

Su título dice,

Es el año 2481 y Satanás ha conquistado la Tierra. Después de rechazar a su Mesías y desviarse de la palabra de Dios, la humanidad cae bajo el control total de Satanás y sus secuaces, una raza de humanos modificados artificialmente, que ya no se llaman a sí mismos Homo Sapiens, sino Homo Demonicus. Satanás mantiene a toda la raza humana en cautiverio como sus esclavos, pero los esclavos no saben que lo son hasta que se gradúan de la escuela secundaria. Al graduarse, los humanos pasan por El Castigo, donde se les acusa de todos sus pecados desde el nacimiento hasta la graduación, y se les castiga de la manera más tortuosa. Los humanos que sobreviven a The Punishing se convierten en esclavos del Homo Demonicus por el resto de sus vidas.

Otro libro se llamaba “El rosa”.

“Mil millones de años en el futuro, cuando la humanidad haya colonizado el universo conocido, mientras algunos humanos viven en planetas a lo largo de las galaxias, la mayoría de los humanos viven en The Pink, una enorme estructura de inteligencia artificial hecha de metal y carne orgánica que se extiende a lo largo del planeta. cosmos y crece por sí misma. The Pink parece una red de neuronas que envuelve sistemas estelares y planetas enteros, volviendo rosados los cielos de los planetas, cuyo color le dio a The Pink su nombre”, decía la leyenda.

También escribió un libro titulado “La próxima revolución sangrienta de Estados Unidos”. Su propaganda dice: “Similar al” Sentido común “de Thomas Paine publicado en 1776 que ayudó a inspirar la Revolución Americana, el folleto breve y fácil de entender explica por qué es probable que se produzca otra revolución en Estados Unidos… y cómo podría tener éxito”.

Un libro sigue la historia de un granjero ficticio de Ohio que “lenta y dolorosamente aprende el oscuro secreto de Colorado que involucra un culto satánico generalizado, el Partido Demócrata y la Guerra Fría”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Jake Paul se enfrentará a Ryan Bourland en Puerto Rico