Julius Maddox intentó romper su propio récord mundial en press de banca [VIDEO]

Julius Maddox intentó romper su propio récord mundial de press de banca en Chicago, Illinois, pero fracasó. Puede ver el video de su intento de récord mundial más adelante en este artículo.

Según Newsweek, Maddox, un levantador de pesas, intentó sin éxito levantar 800 libras el sábado 22 de agosto de 2021. Estaba tratando de romper su propio récord mundial en press de banca. Tiene 34 años.

“¡Llevando el deporte a otro nivel!” Maddox publicó en su página de Instagram antes del intento. Compartió un video de una camiseta de los Cubs con su nombre y el número 800. Con frecuencia publica sobre levantamiento de pesas, así como frases inspiradoras. “Tenedor del récord mundial:” ¿Cuánto puedo hacer en la banca?” escribió en una publicación reciente de Instagram. El mundo ahora tiene esa respuesta, al menos hasta ahora.

Ya es el poseedor del récord mundial.

Esto es lo que necesita saber:

Maddox hizo su intento de press de banca en Wrigley Field





Arriba, puedes ver el intento de Maddox.

“Julius Maddox acaba de conseguir 800 libras … récord mundial en press de banca en bruto”, dijo el locutor en un video. “Y esto es lo que pasó”.

Luego, el video muestra a Maddox intentando hacer press de banca, pero el observador lo agarró rápidamente cuando el intento falló. El video muestra el intento de récord mundial de press de banca desde múltiples ángulos. “Casi inmediatamente después de ese primer intento fallido, Julius decidió ir de nuevo”, dijo el locutor. Pero ese intento tampoco tuvo éxito.

Generation Iron informó que el intento se mostró en Marquee Sports Network y fue un evento autorizado por WRPF Americas. Tuvo lugar en Wrigley Field en Chicago después del juego de los Cachorros, informó el sitio.

La página de Instagram BeardedBrawn23 promovió el evento escribiendo, “¡¡¡Anuncio !!! @watchmarquee y @irregular_strength se complace en anunciar que el próximo sábado 21 de agosto intentará batir su propio récord mundial EN WRIGLEY FIELD, ¡después del juego de los Cachorros a las 630/7 pm! ¡Este es un evento autorizado por @thewrpf y todos son bienvenidos a verlo y ser parte de esto! @watchmarquee televisará el evento en Cubs Sports Network. ¡Venga y apoye a Chicago y @irregular_strength y su intento de otro gran press de banca! ¡Gracias a @thewrpf @ghoststrongequipment @hustlebutterdeluxe @mhpsupps @brokenbarbell_gym @chicagobarbellcompound por hacer que este evento ocurriera con poca antelación! ¡HAGAMOS QUE EL POWERLIFTING SEA GRANDE OTRA VEZ! #julius #cubs #wrpf #powerlifting”.

El evento fue promocionado como “The Biggest Lift”.

Maddox estaba tratando de romper su propio récord

Maddox ya tiene el récord mundial. Según Generation Iron, actualmente “tiene el récord mundial de press de banca de 782,6 libras”.

¿Quién es Julius Maddox? Según Generation Iron, “se ha convertido en uno de los levantadores de pesas más emblemáticos que compiten actualmente en este deporte”.

¿Cuál es su dieta? Le dijo a ese sitio: “Trato de alejarme… me gusta el pastel. Me gustan los bocadillos y esas cosas. Pero no como tanto como la gente probablemente supondría. Pero en su mayor parte como… como mucho bistec y solo patatas asadas. Podría comer pizza una vez a la semana o una hamburguesa con queso una vez a la semana. Pero en su mayor parte, no como lo que la mayoría de la gente cree que comería. La gente piensa que me como cinco Big Macs y luego me doy la vuelta y bebo cuatro batidos de leche. No, no lo hago. No, en absoluto”.

