Durante conflicto en Afganistán, aparecen en EE.UU carteles de Biden comiendo helado

En Carolina del Norte y Wisconsin han aparecido vallas publicitarias que muestran a Joe Biden comiendo helado durante el contexto en que se producenlas evacuaciones de Afganistán.

Pero no está claro quién los colocó. El comprador de Carolina del Norte permaneció en el anonimato; el comprador en Wisconsin no está claro, aunque la valla publicitaria dice que “lo pagan los veteranos de EE.UU.”

Las vallas publicitarias están causando revuelo en ambos estados. La valla publicitaria de Wisconsin se colocó en Greenfield, Wisconsin, que es un suburbio de Milwaukee. La valla publicitaria de Carolina del Norte apareció en Wilmington, Carolina del Norte. Contienen imágenes similares, pero ligeramente diferentes, de Biden comiendo conos de helado yuxtapuestos a una escena de las evacuaciones de Afganistán. Ambos son estados de transición. Ambos son vallas publicitarias digitales.

Algunos críticos del presidente Joe Biden se han burlado de los medios en el pasado por hacerle preguntas de softbol sobre los sabores de los helados. ZeroHedge, un sitio de noticias conservador, alegó, sin evidencia, que una foto viral que mostraba a soldados talibanes comiendo helado tenía la intención de ser un mensaje para Biden.

Esto es lo que necesita saber:

Cartel de Biden en Wilmington, Carolina del Norte

Según Fox News, un cartel de Biden comiendo helado apareció en Wilmington, pero la persona que lo compró era anónima, según WWAYtv3.com.

Sonya Patrick, representante del Partido Demócrata del Condado de New Hanover, dijo a la estación de televisión: “Esto no es motivo de risa, es un tema muy delicado y no hay que burlarse de él. Tal vez por eso la persona no puso su nombre porque una parte de su conciencia, si tiene algún tipo de conciencia moral, es haciéndole saber esto”.

Donald Trump Jr.publicó una foto de la valla publicitaria de Carolina del Norte en su cuenta de Instagram, escribiendo: “Aparentemente, esta es una valla publicitaria en Wilmington, Carolina del Norte a partir de fotos que me envió un amigo. Lo entienden gracias muchachos, con suerte, el resto del mundo no tiene que seguir aprendiendo por las malas sobre la incompetencia de la administración Biden”.

Donald Tedder, propietario de Tedder Billboards, le dijo al New York Post que el comprador anónimo estaba molesto después de ver el caos de Kabul.

“Estaban decepcionados por lo que ha estado sucediendo”, dijo Tedder al Post. Dijo que el comprador pensó que una valla publicitaria llegaría a más personas que una carta al editor.

“Creo que funcionó mejor de lo que esperábamos”, dijo a la publicación.

Cartel de Biden en Greenfield, Wisconsin

La empresa de vallas publicitarias en Greenfield, Wisconsin, es Jones Sign. Eso no significa que la empresa haya creado la valla publicitaria de Biden. Significa que se les alquiló el espacio. Heavy se puso en contacto con Jones Sign para preguntar quién colocó la valla publicitaria de Biden, pero aún no ha recibido respuesta.

“Jones Sign fabricó e instaló esta valla publicitaria en el área de Milwaukee, WI. La valla publicitaria tiene dos EMC (centros de mensajería electrónica) para que los conductores los vean en ambas direcciones”, según Wes Cover sobre el espacio de la valla publicitaria.

El sitio agrega de Jones Sign, “Desde 1910, Jones Sign Company ha brindado diseño, fabricación, instalación y mantenimiento líderes en la industria de señalización, iluminación y elementos arquitectónicos para empresas de construcción, firmas de diseño”.

Esta es la versión original de Heavy.com

