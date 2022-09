Julie Chin: El momento en el que la presentadora sufre derrame cerebral – VIDEO

Por estas horas recorre el mundo el video que muestra a Julie Chin, una reconocida presentadora del informativo de la cadena KJRH -afiliada de NBC en Tulsa, Oklahoma-, sufriendo síntomas de un derrame cerebral mientras se encontraba al aire. Si bien se dio cuenta de que algo andaba mal, la conductora interrumpió su intervención y dio paso a una colega para continuar con el programa de TV.

La desesperante escena ocurrió durante la transmisión del último sábado, cuando Julie estaba brindando las últimas actualizaciones sobre los planes del Museo del Aire y el Espacio de Tulsa para ver el segundo intento de lanzamiento del cohete Artemis I y comenzó a tener dificultades para pronunciar oraciones completas.

El momento en que una presentadora tiene síntomas de un derrame cerebral en vivo https://t.co/KYgCCcw9Mf — Infobae América (@infobaeamerica) September 6, 2022

“Los Tulsa son… el Tulsa Air and spons… Space Museum realizará un lanzamiento hoy en el, en el, en el evento, el evento se presenta en vivo. Lo siento, algo está pasando conmigo esta mañana y me disculpo con todos… Sigamos adelante y pasemos a la meteoróloga Annie Brown”, alcanzó a decir Chin, mientras que ya era evidente que padecía algún problema de salud.

Según detalla la cadena KJRH, Julie finalmente acudió a su colega, salió del aire y el equipo de producción de 2 News Oklahoma llamó con urgencia al 911.

El momento en que una presentadora tiene síntomas de un derrame cerebral en vivo. Julie Chin, periodista de la cadena KJRH de Oklahoma, fue llevada de urgencia al hospital luego de tener problemas para leer el teleprompter en medio de un noticiero. pic.twitter.com/mmGXNjigN9 — Caalf (@Caalf01) September 6, 2022

Julie Chin se recupera favorablemente y emitió un comunicado de agradecimiento y contó detalles de los síntoms que tuvo mientras conducía el informativo

Mediante un comunicado compartido el domingo, un día después de su descompensación, a través de su cuenta de Facebook, Chin llevó tranquilidad a familiares, amigos y seguidores, y aseguró que se recupera favorablemente tras el inicio de derrame cerebral.

Tras unas palabras iniciales de agradecimiento por los mensajes de apoyo recibidos, Chin informó que los médicos que la atendieron concluyeron que sufrió un “comienzo de un derrame cerebral”.

Acto seguido, la conductora contó sus recuerdos del inesperado momento que vivió frente en cámara:

El episodio parecía haber salido de la nada. Me sentí genial antes de nuestro show. Sin embargo, en el transcurso de varios minutos durante nuestro noticiero, las cosas empezaron a suceder. Primero, perdí la visión parcial en un ojo. Un poco más tarde mi mano y mi brazo se adormecieron. Entonces, supe que estaba en un gran problema cuando mi boca no decía las palabras que estaban justo delante de mí en el teleprompter. Si estabas viendo el sábado por la mañana, sabes lo desesperadamente que intenté llevar adelante el espectáculo, pero las palabras simplemente no salían.

Gracias a la rápida respuesta de tres compañeros de trabajo, se notificó de la situación al servicio de emergencia y Chin fue atendida en poco tiempo. “Me alegro de compartir que mis pruebas han vuelto geniales. En este punto, los doctores creen que tuve el comienzo de un derrame cerebral, pero no un derrame cerebrovascular completo. Todavía hay muchas preguntas, y muchas cosas que seguir, pero lo importante es que debería estar bien”, destacó.

Chin advirtió sobre la importancia de conocer las señales que pueden ayudar a detectar un derrame cerebral a tiempo

“No hay mal que por bien no venga”, dice un popular refrán que podría aplicar para Julie Chin, ya que el escalofriante episodio que vivió al aire sirvió en cierto modo para enviar un mensaje de concientización sobre las señales que pueden servir de alerta para detectar un derrame cerebral a tiempo.

“*Lo más importante* He aprendido que no siempre es obvio cuando alguien tiene un derrame cerebral, y la acción es crítica. Este acrónimo ayuda a identificar los síntomas a buscar: “BE FAST” (“SÉ RÁPIDO”, por su traducción al inglés) y luego si es necesario, sé rápido y llama al 911″, subrayó Chin en su posteo de Facebook.

¿Conoce las señales y síntomas de un derrame cerebral? Si no es así, tómese un tiempo para aprender BE FAST (actúe rápido) – esto podría salvar una vida. El tiempo es cerebro, lo que significa que entre más espere para tratar un derrame cerebral, habrá más daño. #WorldStrokeDay pic.twitter.com/zakj8aQqkp — Atrium Health (@AtriumHealth) October 29, 2021

En detalle, cada letra del acrónimo significa:

B.alance (pérdida repentina de equilibrio); E.yes -Ojos- (Cambios repentinos en la visión); F.ace -Cara- (caída facial); A.rms -Brazos- (Un brazo se desplaza hacia abajo); S.peech -Discurso- (habla arrastrada/confusa); T.ime -Tiempo- y terrible dolor de cabeza.

“Agradecería sus oraciones continuas mientras hacemos un poco más de pruebas y seguimos investigando esto. En unos días, estaré de vuelta en el escritorio compartiendo las historias que amo con la comunidad que amo. Gracias a todos por quererme y apoyarme tan bien”, concluye el mensaje de Chin, que al momento de escribir esta nota ya contaba con más de 5,1 mil reacciones y 1.4 mil likes.

