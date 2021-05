Juliana Urtubey fue nombrada Maestra Nacional del Año en EE.UU.

Durante este jueves fue galardonada como “Maestra Nacional del Año 2021” en los Estados Unidos, Juliana Uturbey, una profesora colombiana que emigró al país del norte cuando apenas era una niña, y que dese hace 11 años viene ejerciendo la docencia en el estado de Nevada en una escuela de primaria.

La noticia de este honorable reconocimiento, lo recibió en su salón de clases, cuando la propia Jill Biden, primera dama de la nación, y también maestra, le entregó un ramo de flores junto al certificado que la destaca como la mejor en su labor de docente. Así mismo, la primera dama, también le expresó sus gracias por la contribución que ella hace a la educación de los Estados Unidos.

¡Sorpresa! ¡Felicitaciones Juliana Urtubey por haber sido nombrada la Maestra Nacional del Año 2021! Estoy muy contenta de poder celebrar y honrarte en persona. Todos nosotros en la Casa Blanca te agradecemos por la alegría que les brindas a tus estudiantes, sus familias y a todos los que te han conocido”, escribió Jill Biden en la publicación compartida en su cuenta de Instagram.

Juliana Urtubey publicó en su cuenta de Twitter un mensaje de agradecimiento a la primera dama que decía: “Gracias, Dra. Biden, fue un honor conocerla y compartir con usted este momento. Mis estudiantes se pondrán muy felices cuando vean esto”.

Thank you Dr. Biden @FLOTUS, it was an honor to meet you and share this moment with you. My students are going to be so happy when they see this! #joyousandjust #NTOY21 @BookerBobcats @CCSSO #NBCTStrong https://t.co/xTD6JoFB50 — 2021 National Teacher of the Year, Ms. Earth, NBCT (@JulianaUrtubey3) May 6, 2021

A través de la cadena CBS, Jill Biden se refirió de Juliana Uturbey como “la personificación de lo que es ser un gran educador”

Por su parte, el Programa Nacional de Maestro del Año, un programa de CCSSO, que se encarga de identificar a maestros excepcionales en todo el país, reconoció el trabajo de la maestra colombiana como una labor efectiva dentro del aula de clases, la destaca como una docente que involucra a los estudiantes en un año de desarrollo profesional, amplifica sus voces y los empodera para participar en discusiones de políticas a nivel estatal y nacional.

El CCSSO describe a la docente como “una inmigrante bilingüe de primera generación que amaba la escuela. Atraída por enseñar a través de una academia de liderazgo de maestros de secundaria, sabía qué sería importante ser una maestra bilingüe”.

Además, el programa califica su labor como una docente de servicio a su comunidad escolar, “ayudando a los estudiantes a estar orgullosos de sus identidades y sus familias, y a reconocer sus fortalezas y contribuciones a la comunidad. Juliana Urtubey ejemplifica la dedicación, la creatividad y el corazón que los maestros brindan a sus estudiantes y comunidades”, comentó Carissa Moffat Miller, directora ejecutiva del Consejo de Principales Oficiales Escolares de los Estados (CCSSO), que otorgó el premio, en declaraciones citadas por Univisión.

Es de señalar, que este título otorgado a la colombiana le permite representar a los educadores, poniéndola al servicio como embajadora de los estudiantes y maestros de todo el país. Ella será quien abogue por “una educación justa y alegre” para todos los estudiantes. Una educación que sea inclusiva y que celebre las identidades, familias y comunidades de todos los estudiantes.

NEW: @CCSSO announces Juliana Urtubey as the 2021 National Teacher of the Year! Catch the live reveal via CBS This Morning, including a surprise from special guest First Lady Dr. Jill Biden!

#NTOY21 Publicado por CCSSO – The Council of Chief State School Officers en Jueves, 6 de mayo de 2021

En un comunicado publicado en la CCSSO la organización aseguró que la “CCSSO ha tenido el honor de apoyar a educadores extraordinarios a través del programa Maestro Nacional del Año por 70 años. Felicito a Juliana Urtubey y espero su liderazgo y apoyo de ‘una educación alegre y justa’ para todos los estudiantes”.

Igualmente, el comité de selección expreso en un comunicado:

“Juliana es una educadora dedicada que ha fomentado el crecimiento de sus estudiantes y una mayor conexión con su comunidad a través de su innovador programa de jardinería. Su objetivo es elevar a los demás, un verdadero ejemplo de una maestra con una disposición de ayudar a las personas a ver sus propias fortalezas. Juliana también es experta en diferenciar las prácticas de enseñanza para diversos orígenes y necesidades de los estudiantes. Una defensora atenta y auténtica de los estudiantes y la comunidad a la que sirve, Juliana tiene la experiencia, la pasión y el corazón para ser la Maestra Nacional del Año 2021”.

De otro lado, los elogios para la maestra no se hicieron esperar, y la Superintendente de Instrucción Pública de Nevada, Jhone Eber, señaló que Juliana es una líder docente excepcional y estamos muy orgullosos de que represente a los educadores de Nevada y de todo el país”.

“Es apropiado que Juliana sea la primera Maestra Nacional del Año de Nevada, ya que ejemplifica los valores de equidad e inclusión que impulsan nuestro trabajo colectivo para apoyar a los estudiantes y las familias. Juliana celebra y valora el conocimiento y las experiencias que los estudiantes aportan al aula, lo que contribuye a su gran capacidad para comprender y satisfacer las necesidades académicas y socioemocionales de los niños. El trabajo de Juliana ha marcado una diferencia inconmensurable en las vidas de los estudiantes, las familias, el personal y los educadores en Nevada, y estamos entusiasmados con esta oportunidad de expandir su influencia e impacto positivos”, informó prnewswire.

Por su parte la educadora agradeció este reconocimiento por medio de su cuenta en Twitter con un mensaje que decía:

“¡Estoy tremendamente agradecido de ser reconocido como el Maestro Nacional del Año 2021! El privilegio y el honor de representar a los estudiantes brillantes de nuestra nación, las familias diversas y los educadores resilientes me brindan una alegría infinita”.

As the 2021 National Teacher of the Year, I commit to leveraging our collective power to build joyous and just educational spaces where all children thrive https://t.co/wIzZ6TfywG. #NTOY21 pic.twitter.com/iukFkcTOKy — 2021 National Teacher of the Year, Ms. Earth, NBCT (@JulianaUrtubey3) May 7, 2021

El perfil de la destacada maestra

El medio Univisión asegura que Juliana Urtubey, es una docente licenciada en educación primaria bilingüe y quien cuenta con una maestría en educación especial bilingüe de la Universidad de Arizona. Además, obtuvo en 2018 el premio ‘Heart of Education’ de la Fundación Rogers.

En 2019, la joven recibió el Premio de Enseñanza de Chicanos por La Causa Esperanza Latina, y el Premio como Maestra del Año otorgado por la Asociación Hispana de Educación de Nevada.

La “señora Tierra”, como es conocida en el gremio escolar norteamericano por sus labores de embellecimiento a los colegios dándole vida a los murales y jardines, la profesora del Kermit R. Booker Sr. Innovative Elementary School en Las Vegas, imparte sus clases desde el nivel de prejardín hasta quinto de primaria, valiéndose de entornos de educación especial, de acuerdo al Heraldo.

Cabe destacar, que siete años atrás, cuando dictaba clases en la Escuela Primaria Crestwood, Urtubey inició una huerta comunitaria, transformando totalmente un área de pastizal y un sector del envejecido edificio escolar. El sitio es ahora un aula con flores, árboles frutales, verduras y más de una docena de murales.

De igual manera, siguiendo su ejemplo, sus estudiantes formaron un club de jardinería llamado “Gnomies” para cuidar el espacio, junto con un minimercado de agricultores que funciona con donaciones y envía a los estudiantes a casa con productos frescos.

“Imagínate lo que significa ser un niño o una niña que no tiene mucho éxito en el aula, pero va afuera y aprende todo el tiempo en el jardín, s divertido para ellos, y es divertido para las maestras”, afirmó al diario The Washington Post.

Una maestra flexible en tiempos de pandemia

Congratulations to Juliana Urtubey, the 2021 National Teacher of the Year! Juliana is an elementary school special… Publicado por CCSSO – The Council of Chief State School Officers en Jueves, 6 de mayo de 2021

En declaraciones al Washington Post citada por Univisión, la maestra Juliana, expresó que los retos impuestos por la pandemia del coronavirus llevaron a que la educación desarrollara la flexibilización en el aprendizaje, y los estudiantes pudieran acceder al conocimiento desde cualquier lugar donde estuvieran.

“Como docentes, estamos mucho más abiertos a este aprendizaje con su ritmo propio, esta aula trastornada, todo lo cual ha sido una invitación para que los estudiantes piensen y aprendan de manera diferente”, dijo la docente.

Estableció, que tomó la decisión de adoptar este método de educación especial después de se diera cuenta de la capacidad de sus alumnos de recibir información de una manera no convencional, explorando espacios diferentes.

Sabía que podía ser el tipo de maestra que simplemente lo haría paso a paso, celebraría mucho para los niños, en particular para los niños con dificultades de pensamiento y de aprendizaje, y realmente haría que el aprendizaje fuera divertido”, añadió.

Además, señaló que como Maestra del Año 2021, su función está enfocada a hacer un plan que promueva “una educación alegre y justa”, donde los estudiantes se sientan comprendidos y los maestros trabajen con las familias y las comunidades para abordar las injusticias, los prejuicios, el racismo y la carencia. de acceso a los recursos.

Finalmente, es de informar que, desde la Casa Blanca, en donde el ganador del premio generalmente es reconocido por el presidente en una ceremonia, cada primavera, este año por segunda vez debido a la crisis de la pandemia, la condecoración no podrá realizarse, pero El Consejo de Oficiales Escolares del Estado en Jefe dice que trabajará con la Casa Blanca para programar una ceremonia para Urtubey y la ganadora de 2020, Tabatha Rosproy de Kansas, cuando sea seguro hacerlo.

"CBS This Morning" reveals the 2021 National Teacher of the YearOnly on "CBS This Morning," Nevada special education and elementary teacher Juliana Urtubey is revealed as the 2021 National Teacher of the Year. Each weekday morning, "CBS This Morning" co-hosts Gayle King, Anthony Mason and Tony Dokoupil deliver two hours of original reporting, breaking news and top-level newsmaker interviews in an engaging and informative format… 2021-05-06T13:10:56Z

LEER MÁS: Ray Reco McNeary: Acusado de secuestrar 5 empleados en banco de Minnesota