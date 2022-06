Juicio de Johnny Depp: Amber Heard deberá pagar una fortuna en indemnización

La justicia determinó que tanto Amber Heard como Johnny Depp fueron responsables mutuamente de difamación. La actriz deberá pagar 15 millones de dólares en tanto que el acto y su expareja tendrá que abonar 2 millones.

Heard fue hallada culpable de difamar a Depp en el año 2018, al definirse en una entrevista en The Washington Post como víctima de violencia doméstica. Según alegó Depp en los tribunales, esa declaración lo privó de acceder a diversos papeles que la industria cinematográfica le habría negado por la mala publicidad que pesaba sobre él.

En tanto que Depp también fue hallado culpable por difamación. Aunque se estima que su difamación no generó el mismo perjuicio en Amber Heard. En tanto la multa por indemnización para el protagonista de “Piratas del Caribe” es de 2 millones de dólares.

Depp, el gran ganador del juicio

Pese a que también él fue hallado culpable por difamación, sin dudas que Johnny Depp es “el gran ganador” de este juicio que fue televisado y comentado durante un mes en las redes sociales.

Depp llevó a la corte a su expareja. Inició una demanda ante los tribunales del Circuito del Condado de Fairfax luego de la entrevista que Heard dio en 2018.

Aunque no mencionó su nombre en ningún momento, en esa entrevista queda claro que Heard se refiere a Depp cuando enumera una serie de ataques sexuales, físicos y psicológicos que sufrió por parte de una expareja.

Si bien Depp siempre negó haber golpeado a Heard, durante el juicio fueron presentados mensajes de texto en los que el actor se disculpa con Amber por haberla violentado. Además, en otro mensaje el actor le comenta a un amigo su deseo de asesinar a Heard y profanar su cadáver.

Depp dice que limpió su nombre

En su alegato final, el actor Johnny Depp dijo que el juicio le permitió “limpiar su nombre”.

“Pase lo que pase, llegué aquí y dije la verdad y he hablado por lo que he estado cargando a regañadientes durante seis años”, dijo el actor.

En tanto que Amber Heard insistió con que ella es una víctima de un comportamiento “violento” por parte de Depp, quien supuestamente le juró hacerle la vida imposible.

“Johnny me prometió, me prometió, que arruinaría mi vida, que arruinaría mi carrera. Me quitaría la vida”, expresó la actriz que deberá pagar 15 millones de dólares en indemizaciones.

