Judy Wages McCarthy: ¿Quién es la esposa del congresista Kevin McCarthy?

Judy Wages McCarthy es la esposa del congresista Kevin McCarthy, quien trabaja en el Distrito 23 de California en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

De acuerdo con Bakersfield.com, Judy McCarthy ha sido la esposa de Kevin McCarthy desde 1992, fue su novia en la escuela secundaria y es la madre de sus dos hijos.

El 4 de enero de 2023, Kevin McCarthy se vio envuelto en una dura batalla para ser elegido Presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, con una facción de sus compañeros republicanos bloqueando su victoria, según The New York Times.

Esto es lo que necesitas saber:

1. Judy McCarthy fue descrita como una mujer “simple, no llamativa y cariñosa”

Un perfil de 2014 de Judy McCarthy de Bakersfield.com informó que Judy McCarthy es una persona que pone a “la familia primero”.

El periódico describió a Judy como “simple, no llamativa, cariñosa y efectiva”.

“Recientemente dejé un trabajo y casualmente le mencioné a Judy que era un paso difícil. Mi último día fue el día después de que Kevin fuera elegido líder de la mayoría”, dijo su amiga Sally Thornberry a Bakersfield.com.

“El primer mensaje de texto que recibí esa mañana fue de Judy, haciéndome saber que estaba pensando en mí. Era típico de Judy que, con todo lo que estaba pasando en su propia vida, estuviera enfocada en otra persona”, dijo Thornberry al periódico.

2. McCarthy y su esposa se conocieron en la clase de biología de la escuela de secundaria y son padres de dos niños

Según la biografía de McCarthy’s House, él y Judy tienen “dos hijos, Connor y Meghan”.

El artículo de Bakersfield informó que a Meghan le diagnosticaron la enfermedad de Lyme.

“Judy no se ve afectada por la notoriedad, siempre mantiene su enfoque en sus convicciones de fe, familia y amigos”, dijo Alison Norris, quien conoce a la familia McCarthy, a Bakersfield.com.

“Cuando Kevin no está en Washington trabajando para los electores del Distrito 23 de California y para el futuro de Estados Unidos, está en Bakersfield con su esposa Judy”, dice la biografía de McCarthy’s House.

El artículo de Bakersfield.com dice que los McCarthy, en 2014, habían vivido en el mismo vecindario de Bakerfield durante 17 años.

Ella nació en la ciudad y sus padres todavía viven allí, señala el artículo.

“Mi papá es el ejemplo perfecto de trabajo duro. Trabajó para Cemento Nacional. No crecí rica, pero tenemos una familia muy unida y mi base de fe provino de mi madre”, dijo Judy al periódico, que informó que Kevin y Judy McCarthy se conocieron en la clase de biología en Bakersfield High School.

“De hecho, uno de sus amigos me caía bien, pero ya sabes, la personalidad de Kevin te conquista y no se da por vencido”, ella le dijo al periódico, que dice que ellos se casaron en agosto de 1992.

3. Kevin McCarthy es la cuarta generación de su familia en Bakersfield, California

Según la biografía de McCarthy’s House, él fue elegido por primera vez para el Congreso en 2006 y “es nativo de Bakersfield y residente de cuarta generación en el condado de Kern”.

La biografía dice que McCarthy es “nieto de un ganadero e hijo de un bombero” que “creció en una familia de clase trabajadora y está comprometido a preservar y promover el sueño americano para los estadounidenses trabajadores”.

Él vendió un negocio “para asistir a la universidad y a la escuela de posgrado en la Universidad Estatal de California, Bakersfield”, dice la biografía, y agrega que, mientras estaba en la universidad, “hizo una pasantía para el congresista Bill Thomas y luego se convirtió en miembro del personal del congresista Thomas”.

Más tarde, McCarthy fue elegido fideicomisario del Distrito de Colegios Comunitarios de Kern, según su biografía en la Cámara de Representantes.

En el Congreso, McCarthy ocupó los cargos de líder adjunto principal y líder de la mayoría antes de ser elegido líder de la Cámara en 2014, dice la biografía.

4. Una empresa dirigida por el hermano de Judy McCarthy ha sido objeto de escrutinio por reclamos de patrimonio Cherokee

Según Los Angeles Times, una empresa propiedad de la familia de Judy McCarthy “ganó más de $7 millones en contratos sin licitación y otros contratos federales en instalaciones militares estadounidenses y otras propiedades gubernamentales en California”.

The Times informó que este premio “se basó en una dudosa afirmación de identidad de nativo americano por parte del cuñado de McCarthy”. The Times informó que William Wages, el hermano de Judy McCarthy, es el propietario principal de Vortex Construction, que recibió “un total de $7.6 millones en contratos sin licitación y otros contratos federales principales desde 2000”.

La madre de Judy McCarthy es copropietaria de la compañía y su padre y su cuñada trabajan allí, informó The Times, y agregó que Judy era socia en Vortex “a principios de la década de 1990”.

Su hermano afirmó que es un indio cherokee, por lo que no enfrentó ofertas competitivas, informó The Times. Sin embargo, The Times informó que los registros gubernamentales y tribales y un “genealogista cherokee líder” arrojan “dudas sobre esa afirmación”, diciendo que él pertenece a la Nación Cherokee del Norte, que no está reconocida como tribu a nivel federal o estatal.

The Times señaló que “no ha encontrado evidencia de que McCarthy haya hecho algo para dirigir los contratos a la empresa”, y William Wages negó haber actuado mal.

“Ni Wages ni ninguno de sus ancestros conocidos aparecen en las listas” de las naciones Cherokee reconocidas, informó The Times.

5. McCarthy negó el rumor de una aventura con Renee Ellmers que fue planteado por un opositor político durante la carrera de otro orador

En 2015, Politico informó que Kevin McCarthy se retiró repentinamente de la carrera del orador después de “rumores sin fundamento de una relación extramatrimonial” entre Kevin McCarthy y la entonces representante de Carolina del Norte, Renee Ellmers.

Los reportes fueron “impulsados, en gran parte, por el representante Walter Jones”, un compañero republicano en una “batalla ideológica” con Ellmers, según Politico.

Según Intelligencer, Jones publicó una carta en la que pedía a los candidatos que se retiraran de la carrera de oradores de 2015 si “ha cometido fechorías desde que se unió al Congreso que lo avergonzarán a él mismo, a la Conferencia Republicana y a la Cámara de Representantes si se hacen públicos” y confirmó que había leído una publicación de blog sobre McCarthy y Ellmers.

The Intelligencer informó que tanto McCarthy como Ellmer negaron el rumor. Ellmers perdió su escaño en una primaria republicana en 2022, según Ballotpedia.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.