Hombre lanzó intencionalmente su auto por un acantilado: Dharmesh Patel

Dharmesh Arvind Patel es un médico de California que está siendo acusado de conducir intencionalmente su Tesla fuera de la carretera Pacific Coast Highway y por un acantilado de 250 pies con su esposa y sus dos hijos adentro, según la policía. La familia, incluida su esposa, Neha Patel, y sus hijos, de 7 y 4 años, sobrevivieron, pero resultaron heridos, dijo la Patrulla de Carreteras de California.

El accidente ocurrió en el acantilado Devil’s Slide cerca de Pacífica, California, en el condado no incorporado de San Mateo durante el lunes 2 de enero de 2023, según dijo la División del área de San Francisco de la Patrulla de Carreteras de California en un comunicado de prensa. Dharmesh A. Patel, de 41 años, ha sido acusado de intento de asesinato y abuso infantil, dijo la patrulla de carreteras en el comunicado.

El jefe de bomberos, Brian Pottenger, dijo a The Associated Press: “Vamos allí todo el tiempo en busca de automóviles que caen por el acantilado y nunca sobreviven las víctimas. Esto fue un milagro absoluto. Cada uno de nosotros se sorprendió cuando vimos movimiento en el parabrisas delantero”.

Esto es lo que necesita saber sobre Dharmesh Patel y el accidente:

1. Dharmesh Patel fue arrestado después de que la Patrulla de Carreteras de California dijo que los investigadores encontraron evidencia y la causa probable para “creer que este incidente fue un acto intencional”

“El lunes 2 de enero de 2023, aproximadamente a las 10:50 AM, los oficiales asignados a la oficina de la Patrulla de Carreteras de California (CHP) – Área de San Francisco fueron enviados a una llamada de un vehículo sobre el acantilado en SR-1, justo al sur de los túneles de Tom Lantos”, dijo la patrulla de carreteras en su comunicado de prensa. “Oficiales de CHP y personal de emergencia adicional llegaron a la escena y observaron el vehículo, un Tesla blanco, aproximadamente a 250-300 pies por el acantilado. La policía agregó en el comunicado de prensa: “El personal de emergencia repelió el vehículo y localizó a cuatro ocupantes, dos adultos y dos menores, dentro del vehículo. Los ocupantes fueron rescatados del vehículo y transportados a un hospital local con heridas graves”.

El comunicado de prensa agregó: “Los investigadores de CHP trabajaron durante toda la noche entrevistando a testigos y reuniendo evidencia de la escena. Con base en la evidencia recopilada, los investigadores desarrollaron una causa probable para creer que este incidente fue un acto intencional. No se ha determinado en qué modo de conducción estaba el Tesla. Sin embargo, eso no parece ser un factor contribuyente en este incidente”.

La policía está pidiendo a cualquier persona que haya visto el accidente o las consecuencias o que tenga cualquier otra información sobre el incidente a que se comunique con ellos: “Se solicita a cualquier testigo que se comunique con CHP – Área de San Francisco al (415) 557-1094”, dijo la Patrulla de Carreteras en el comunicado de prensa. La policía no ha dicho si saben el motivo o cualquier otro detalle sobre lo que condujo al accidente.

El oficial de la Patrulla de Carreteras, Mark Andrews, dijo a The Associated Press: “No tengo idea de cuál era su patrón de pensamiento”. Él dijo que no había guardias en el área donde ocurrió el accidente. Pottenger le dijo a AP que los niños “estaban más asustados que heridos” y que sus padres sufrieron lesiones más traumáticas. Pottenger agregó sobre el área del accidente: “Ni siquiera me gusta conducir por allí. Definitivamente es un tramo traicionero de California”.

2. La Oficina del Sheriff de San Mateo compartió fotos que muestran el dramático rescate de la familia Patel. Los bomberos dijeron que estaban “muy sorprendidos” al encontrar sobrevivientes en el automóvil

La Oficina del Sheriff del Condado de San Mateo publicó fotos del dramático rescate de la familia Patel. Ellos escribieron en Facebook durante el 3 de enero de 2023: “Esta tarde, los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de San Mateo respondieron a un vehículo sobre el costado de la autopista 1 al sur del túnel Tom Lantos. Las unidades UAS y de rescate de acantilados del Sheriff ayudaron a @chpgoldengate y @calfire con el rescate. Dos adultos sufrieron lesiones que no ponen en peligro sus vidas y dos niños resultaron ilesos. ¡Un tremendo esfuerzo de colaboración entre la Oficina del Sheriff y nuestras agencias asociadas!”.

El video también muestra la escena y el rescate:

“Justo después de las 11:00 AM de hoy, un vehículo con dos adultos y dos menores cayó por el acantilado en Devil’s Slide. Los testigos vieron el accidente y llamaron al 911. El vehículo cayó cientos de pies, volcándose y aterrizando sobre sus ruedas”, dijo el Departamento de Bomberos en Facebook. “Los cuatro ocupantes fueron rescatados con éxito y en condición estable. Dos fueron trasladados en ambulancia terrestre y dos en helicóptero. Múltiples agencias respondieron, incluyendo CAL FIRE, Coastside Fire Protection District, North County Fire Authority (Departamento de Bomberos de Pacífica), San Mateo County Harbor District (Pillar Point Harbor Patrol), California State Parks (San Mateo) CHP – Golden Gate Division Air Operations American Medical Response Sector de la Guardia Costera de los EE. UU. San Francisco Condado de San Mateo – Gobierno. La investigación ha sido entregada a la CHP”.

El comandante de incidentes de CAL FIRE/Coastside Fire, Brian Pottenger, dijo en un video compartido por la agencia: “Teníamos un solo vehículo, un vehículo de pasajeros, cuatro puertas, que viajaba hacia el sur por la autopista 1 que se fue por el costado de este acantilado. El daño al vehículo indicaría que primero impactó y luego se volcó varias veces. El vehículo aterrizó principalmente sobre sus ruedas. Cuando llegamos a la escena, sabíamos que teníamos un vehículo volcado. Pudimos ver el vehículo. Así que inmediatamente fuimos y pusimos en marcha un plan para bajar a los rescatistas al vehículo para ver y evaluar lo que teníamos. Mientras hacíamos eso, pudimos notar movimiento en el asiento delantero a través de binoculares. Así que sabíamos que teníamos al menos una persona viva”.

Pottenger agregó: “En ese momento no sabíamos que había mucha gente en el vehículo. Así que se ordenó a varios helicópteros que nos ayudaran a levantar a los pacientes desde abajo hacia arriba para acelerar el rescate. Los dos niños tenían lesiones moderadas y pudimos ponerlos en la canasta de heridos y afectar el rescate antes de la llegada de los helicópteros porque los helicópteros tenían un tiempo de llegada extendido. De hecho, nos quedamos muy impactados cuando encontramos víctimas sobrevivientes en el vehículo. Así que en realidad fue un momento esperanzador para nosotros”.

El equipo de Operaciones Aéreas de la División Golden Gate de la Patrulla de Carreteras de California también compartió un video del rescate:

La división aérea de la Patrulla de Carreteras de California dijo en Facebook: “Esta mañana, CHP H-30 respondió con varias agencias de bomberos del Condado de San Mateo, CAL FIRE CZU San Mateo-Santa Cruz Unit, American Medical Response – San Mateo County, CHP – San Francisco, La Guardia Costera de los Estados Unidos y la Oficina del Sheriff del Condado de San Mateo a un reporte de un ‘vehículo sobre el acantilado’ en Devils Slide. Cuando los socorristas llegaron al lugar, se determinó que 2 adultos y 2 niños estaban atrapados en un Tesla. Mientras el H-30 respondía, los bomberos descendieron a la escena y rescataron a los dos niños”.

La Patrulla de Carreteras de California agregó: “CHP H-30 bajó a un técnico de rescate en helicóptero (HRT) del Departamento de Bomberos de El Cerrito hasta la escena que ayudó en la extracción y rescate de dos adultos. CHP H-30 levantó a ambos adultos desde la orilla del agua y los transfirió a un helicóptero de vuelo de Stanford Life que los esperaba”.

3. Patel es un radiólogo afiliado al Centro Médico Providence Holy Cross que se graduó de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Wayne en 2008

Dharmesh Patel es un radiólogo afiliado al Centro Médico Providence Holy Cross en Mission Hills, California, según Doximity. Él se graduó de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Wayne en 2008, según los registros públicos.

Providence Holy Cross dijo en un comunicado a KABC: “El Centro Médico Providence Holy Cross está profundamente entristecido al enterarse de un incidente de tráfico que involucró a uno de nuestros médicos y su familia. Estamos muy agradecidos de que no hubo heridos graves. No responderemos más, ya que este incidente está bajo investigación”.

Según la Junta Médica de California, Patel tiene licencia como médico y cirujano. A él se le emitió su licencia médica en California en abril de 2013 y expirará en junio de 2024, según el sitio web de la junta médica. Patel no ha tenido ninguna acción disciplinaria, incidentes por mala práctica y no tiene condenas por delitos menores o graves, según la base de datos de la junta médica.

4. Patel y su esposa, una maestra, viven en Pasadena, California, con su hija de 7 años y su hijo de 4 años, según su página de Facebook

Dharmesh Patel vive con su esposa, Neha Patel, y sus dos hijos, una de 7 años y uno de 4 años, en Pasadena, California, según la página de Facebook de Neha Patel. Neha Patel es originaria de Dublin, California, de acuerdo con su página de Facebook. Ella es maestra en la Escuela Politécnica, una escuela de secundaria en Pasadena.

Ellos han estado juntos desde la Universidad, según su página de Facebook. Se conocieron cuando ambos eran estudiantes en la Universidad de California-San Diego. En 2013, ella escribió en Facebook sobre su tiempo en la universidad: “No puedo creer que hace catorce años, aquí es donde conocí a mi esposo e hice amigos para toda la vida. Fue increíble caminar por el campus y hablar sobre todos nuestros recuerdos universitarios. ¡Orgullo de Tritón!”. Ellos se casaron el 3 de mayo de 2008 en Mitchell Katz Winery en California, según su página de Facebook.

Sarah Walker, una vecina de la familia en Pasadena, le dijo a KABC: “Son como vecinos ideales. Parecía que habían tenido unas vacaciones geniales, fueron a visitar a ambos de sus padres”. Otra vecina, identificada solo como Heather, agregó en una entrevista con la estación de noticias: “Son personas encantadoras. Esto es realmente desgarrador”.

5. Dharmesh Arvind Patel será fichado en la cárcel de San Mateo cuando salga del hospital, dijo la policía

De acuerdo con el comunicado de prensa de la Patrulla de Carreteras de California en el área de San Francisco: “El Sr. Patel está siendo tratado por sus heridas y será ingresado en la Cárcel del Condado de San Mateo cuando salga del hospital. Esto sigue siendo una investigación en curso y no se está revelando más información en este momento”. Según The Associated Press, Dharmesh Patel, “estaba en estado grave pero estable y aún no ha sido autorizado por los médicos para ser dado de alta”.

No quedó claro de inmediato si Patel contrató a un abogado que pudiera comentar en su nombre o cuándo está programado que comparezca por primera vez en la corte. La policía no ha publicado ningún detalle adicional sobre las condiciones de Neha Patel o los dos hijos de la pareja. Ella y su familia no han hecho declaraciones sobre el accidente. Neha Patel y sus hijos también estaban hospitalizados, informó AP.

AP agregó: “Los registros policiales de Pasadena no muestran ninguna llamada sobre violencia en la casa de la familia. El Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre si la agencia había recibido o investigado algún reporte sobre la familia”.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.