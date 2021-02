Jóvenes se vistieron de abuelas para vacunarse contra el Covid-19 [VIDEO]

Dos mujeres en el estado de la Florida se vistieron como abuelas para recibir la vacuna contra el COVID-19, pero ambas jóvenes fueron atrapadas por los funcionarios de seguridad quienes les dijeron a las jóvenes que no podían regresar ni intentar algo igual nuevamente, según funcionarios de salud del condado de Orange.

El incidente fue captado en el video de la cámara corporal de la policía, que puede ver a continuación. Ocurrió en febrero de 2021 en el condado de Orange, Florida. Aquí abajo está el video.

“Así que ayer, nos dimos cuenta de que un par de señoritas vinieron disfrazadas de abuelas para vacunarse por segunda vez”, dijo a WESH-TV el Dr. Raul Pino, director del Departamento de Salud de Florida en el condado de Orange, en el condado de Orange.

La vacuna contra COVID-19 se lanzó primero a las personas que son más vulnerables al virus, y las dos mujeres no cumplían con los límites de edad, por lo que están acusadas de tratar de solucionar ese problema pretendiendo ser dos ancianas.

Las mujeres fueron identificadas por el Departamento del Sheriff del Condado de Orange como Olga Monroy-Ramirez, de 44 años de edad, y Martha Vivian Monroy, de 34 años. El Departamento del Sheriff dice que las mujeres fueron capturadas porque sus fechas de nacimiento “no coincidían con las que habían usado para registrarse para recibir las vacunas. Sin embargo, los nombres coincidían con el registro”, informó ABC News.

Las mujeres recibieron un castigo por parte de los oficiales, pero no fueron arrestadas

El video de la policía muestra que las mujeres fueron regañadas por las fuerzas del orden y les dijeron que no regresaran nuevamente o serían arrestadas por entrar sin autorización. Sin embargo, esta, en esta ocasión no fueron arrestadas.

“Sabes lo que han hecho. Le has robado una vacuna a alguien que la necesita más que tú y ahora no vas a conseguir la segunda dosis”, les dice un hombre fuera de cámara a las dos mujeres. “Así que es una pérdida de tiempo que desperdiciamos aquí en esto. No estamos seguros de si van a presentar cargos en su contra y llevarlo a la cárcel. Así que estábamos en ese punto aquí mismo, solo por tu egoísmo robando la vacuna”.

Luego, un oficial les dice a las mujeres que recibirán una “advertencia de infracción”, diciendo: “Por la presente se le advierte que no está autorizada a estar en estas instalaciones y puede ser arrestada si se niega a irse o regresar en cualquier momento en un futuro.”

A las mujeres se les dice que eviten “toda la propiedad”.

Un hombre les dice a las mujeres que es “ridículo que estén aquí ahora mismo”. Su información se marcará con el software de la vacuna”.

Un oficial de la ley les dice: “No van a recibir una vacuna, por lo que deben esperar su turno. Si regresa en cualquier momento, las arrestarán. Tienes suerte de que no sean arrestadas en este momento”.

Las mujeres llevaban puestos gorros, gafas y guantes

El Dr. Raul Pino, director del Departamento de Salud de Florida en el condado de Orange, le dijo a WESH-TV que las mujeres habían venido al sitio de vacunas del Centro de Convenciones del Condado de Orange.

Llevaban “gorros y guantes”, informó la estación de televisión y estaban allí para recibir una segunda dosis de la vacuna. Sin embargo, el video muestra que una tiene el cabello castaño, por lo que no está claro cuán elaborados fueron realmente los disfraces.

“Así que ayer, nos dimos cuenta de que un par de señoritas vinieron disfrazadas de abuelas para vacunarse por segunda vez. No sé cómo escaparon la primera vez, pero vinieron ya vacunadas a recibir la segunda dosis. Se pusieron gorras, guantes y anteojos, y probablemente tenían unos 20 años de edad cada una ”, dijo Pino al canal de televisión. Sus supuestas edades eran de 44 años y 34 años de edad.

ABC News informó que también usaban anteojos, y sus edades reales los hacían inelegibles para obtener la vacuna en este momento.

