Joe Biden revierte cambios a examen de ciudadanía ¿Cuáles son?

Calificar para la obtención de la ciudadanía de los Estados Unidos no es un trámite nada fácil para la población inmigrante que aspira a ella. Pero este lunes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció que la prueba para la naturalización americana, de nuevo volverá a ser un trámite sencillo, ya que el presidente demócrata Joe Biden restituirá el examen a la versión del 2008, dejando atrás el implementado por el ex presidente republicano Donald Trump, durante su tiempo de mandato presidencial.

Así mismo, la agencia informó que el examen que entrará en vigor a partir del 1 de marzo de este año 2021, dará la oportunidad a las personas que se han estado preparando para la prueba instituida por Donald Trump en 2020, y que presentaron su solicitud después del 1 de diciembre de 2020 y antes del 1 de marzo de 2021, de poder optar por la prueba cívica del exmandatario republicano, o por la de la versión del año2008, recuperada por la administración de Joe Biden.

Just in: @USCIS reverts to the 2008 version of the #NaturalizationTest after implementing a new test in December under the Trump Administration//El Servicio de Ciudadanía e Inmigración volverá a usar examen de ciudadanía del 2008 @WFAE @lanoticia pic.twitter.com/y9gnuWQTv6

— Laura Brache (@laura_brache) February 22, 2021