Jovencita de color fue ignorada por el presidente Biden – VIDEO VIRAL

Un nuevo video del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se volvió viral este 6 de julio. Resulta que una jovencita de color fue completamente ignorada por el presidente durante su visita en Madison, Wisconsin. Las cámaras captaron el momento cuando la jovencita de camiseta celeste se encontraba junto a un grupo de personas, ella era la única de color, cuando el presidente se acerco a saludar a todos menos a ella. “El rostro de la morena antes de que llegue y cuando pasa sin siquiera saludarla, es claro”, comentó un usuario en las redes.

En el video se ve a Biden que primero abraza y se toma un selfie con una pareja blanca. Cuando pasa frente a ella, ella le sonríe para saludarlo pero el presidente la ignora y sigue de largo para saludar a la señora al lado de ella. En ese momento se le borra la sonrisa a la jovencita. Mientras Biden está al lado de ella conversando, abrazando y tomando fotos, la jovencita solo mira a los lados con una cara de tristeza. Abajo puede ver el momento que se ha vuelto viral.

Tras la difusión del video, muchos han criticado al presidente estadounidense.

“Bueno, no es por echarle leña al fuego ni por minimizar, pero cuando uno viene a ver, Joe ni siquiera sabía que estaba saludando personas. Puede que él creyera que estaba entre elefantes rosa, o en medio de unicornios azules… debemos estar claros con el anciano”, comentó otro internauta en X, antes conocido como Twitter.

“Ni nunca los van a querer ni tampoco a nosotros los latinos .sólo buscan los ganar votos para sus campañas”, agregó otro.

Mientras piden que dejen el odio a un lado. “No vi que le haya menospreciado en ningún momento, es mas ella solo le sonrió y ya, que ella no haya querido participar de tomarse fotos y demás, estoy segura que el no la hubiera despreciado, soy latina y considerada mujer de color en EEUU asi que dejen de fomentar odio”, opinó otra usuaria.

🚨I 🇺🇸 El momento en que se dio cuenta de que a su héroe no le gustan los negros. 💔 pic.twitter.com/IOElPhLyA8 — 🔰Guardianes Patrióticos (@Patrioticos_RD) July 6, 2024

Biden dijo estar orgulloso de ser “la primera mujer negra en servir con un presidente negro”

El presidente Biden fue también criticado cuando se equivoco durante una entrevista de radio. “Por cierto, estoy orgulloso de ser, como dije, el primer vicepresidente, la primera mujer negra… en servir con un presidente negro”, dijo Biden, durante su conversación con WURD de Filadelfia. (“By the way, I’m proud to be, as I said, the first vice president, first black woman… to serve with a black president”, fueron las palabras exactas de Biden, en inglés).