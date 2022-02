Massachusetts: A un joven le amputaron las piernas por comer fideos recalentados

Un joven oriundo de Massachussetts acabó en el hospital tras comer fideos, arroz y pollo recalentados. Presentó una falla orgánica severa y tuvieron que amputarle las piernas y dedos de las manos.

La noticia fue confirmada por la revista científica The New England Journal of Medicine, que presentó una reseña del misterioso caso del joven amputado.

Todo comenzó cuando, minutos después de haber comido fideos, arroz y pollo recalentados, el joven comenzó a sentir severos dolores abdominales y su piel se puso de color púrpura. Inmediatamente acudió al hospital. Al verlo, los médicos decidieron internarlo de urgencia para practicarle algunos controles.

De acuerdo a la prestigiosa publicación científica que reseñó el caso, el joven era una persona saludable, con hábitos moderados de consumo de alcohol y marihuana.

Luego de una serie de estudios con los que los médicos descartaron diferentes tipos de enfermedades, el joven estudiante fue diagnosticado con la enfermedad de ‘púrpura fulminante’ o meningococemia. Náuses, colapso respiratorio y fallo orgánico fueron las consecuencias físicas inmediatas.

Las bacterias del alimento recalentado

Todo indica que el estado del joven estudiante fue causado por la acción de las bacterias del alimento recalentado. Se trata de una combinación de síntomas poco frecuente que, según el los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) de EEUU, “puede llevar a la muerte en tan solo unas pocas horas”.

Con el paso del tiempo, el estado del joven empeoró. El paciente desarrolló una necrosis, los médicos se vieron obligados a tomar una decisión drástica. Le amputaron las piernas y varios dedos de las manos.

A pesar de las amputaciones, el estado de salud no mejoró inmediatamente. Tal como informa el sitio de noticias, Univisión, los médicos tardaron trece días para estabilizar la función cardiovascular del paciente.

Los facultativos advirtieron que el joven nunca se había dado la segunda dosis de la vacuna antimeningocócica, que lo hubiera protegido de desarrollar esta sintomatología.

El peligro de almacenar mal la pasta y el arroz

El caso del joven amputado por comer arroz y fideos recalentados pone de manifiesto los peligros de almacenar incorrectamente estos alimentos. Ambos contienen una bacteria llamada Bacillus cereus. Al calentarse, esta bacteria despide toxinas peligrosas para el cuerpo humano.

El consejo médico indica que el arroz debe permanecer o muy caliente o bien ser enfriado una vez que se hierve. Entre los 40 y los 140 grados Fahrenheit, la bacteria se desarrolla normalmente y no libera toxinas peligrosas para el consumo humano.

Otro de los consejos para evitar contaminaciones es refrigerar el arroz sobrante de las comidas dentro de las dos horas posteriores de la cocción. Lo mejor, según los CDC, es guardarlo en la nevera en recipientes chicos y no muy hondos. Nunca hay que dejar arroz cocido fuera de la heladera durante toda la noche.

