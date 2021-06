Houston: Joven de 15 años muere por disparo de su hermano mayor ¿Qué se sabe?

Una niña de 15 años murió en un tiroteo registrado al sudeste de Houston, y los investigadores buscan al hermano mayor de la victima como principal sospechoso del crimen, según las fuentes policiales consignados por ABC13.

De acuerdo al citado medio, agentes de la policía de Houston respondieron a un alerta por tiroteo en un complejo de apartamentos en South Green, cerca de Almeda Genoa, alrededor de las 12:30 a.m. del viernes.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a la niña de 15 años muerta por una herida de bala.

#BREAKING 15-year-old girl shot to death in SE Houston | HPD looking for brother who was reportedly seen with a gunhttps://t.co/HWU2wXQr6F — ABC13 Houston (@abc13houston) June 11, 2021

En tanto, la policía dice que su hermano tenía un arma, pero desconocen las circunstancias de cómo la mataron, reporta ABC13.

KPRC-TV señala que la víctima, cuya identidad está pendiente de confirmación por el Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris, vivía con amigos en el complejo Lenox Apartments, donde murió.

El hermano mayor de la víctima tiene 20 años y es buscado junto a su actual pareja





Play



HPD: Family members say man admitted to shooting, killing his 15-year-old sister | Top headlines KHOU 11 News at Noon has a look at Friday's top headlines — June 11, 2021 | Read more about this shooting here: khou.com/article/news/crime/hpd-looking-for-brother-of-15-year-old-girl-who-was-fatally-shot-in-southeast-houston/285-03b7440a-fd2e-4f9f-9d7f-541ee5c45e2f 2021-06-11T17:16:14Z

Según informan los investigadores del crimen, la adolescente fallecida fue encontrada por su hermano y su novia en el complejo habitacional Lenox Apartments.

“Cuando la encontraron, el hermano regresó a este lugar. Tenía una pistola. [Él] sostenía a la niña de 15 años, asumiendo que trató de evitar que se escapara, asustándola, no estoy seguro”. . Todavía estamos tratando de localizarlo”, dijo el teniente R. Willkens a medios locales.

Y agregó: “Él fue a uno de los apartamentos de aquí y le pidió a uno de los inquilinos que consiguiera su las propiedades de su hermana. Evidentemente, ella tenía algunas cosas allí. [Él] consiguió esas cosas y se estaba yendo. Las personas en ese apartamento escucharon un pop (ruido)”.





Play



Police looking for brother of 15-year-old girl who was fatally shot in southeast Houston KHOU 11's Michelle Choi reports | Read more: khou.com/article/news/crime/hpd-looking-for-brother-of-15-year-old-girl-who-was-fatally-shot-in-southeast-houston/285-03b7440a-fd2e-4f9f-9d7f-541ee5c45e2f 2021-06-11T10:26:20Z

Un miembro de la familia informó a los agentes que el hombre admitió haber disparado a su hermana y que no estaba en el lugar cuando llegaron los agentes, completa KPRC-TV.

La Policía aún no ha conseguido detener al hermano mayor de la víctima, por estas horas el único sospechoso del asesinato.

La adolescente se había escapado de su casa y era buscada por familiares





Play



Video Video related to houston: joven de 15 años muere por disparo de su hermano mayor ¿qué se sabe? 2021-06-11T16:10:55-04:00

La Policía de Houston dice que que la niña de 15 años se había escapado, por lo tanto su madre y su padrastro la habían estado buscando durante unos días pero sin éxito.

Tras ello, fueron su hermano y su novia quienes la encontraron en los apartamentos, señala ABC13.

“Por lo que escuchamos de los miembros de la familia, la joven tiende a huir con bastante frecuencia. Su madre y su padrastro han estado tratando de localizarla hace varios días, tratando de localizarla. Parece que se escapa constantemente ”, dijo el teniente Willkens, del Departamento de Policía de Houston, según cita la cadena de noticias KPRC-TV.

Según KHOU, hasta este viernes por la mañana la policía seguía trabajando para localizar al hermano y a su novia mientras continúa la investigación.

LEER MÁS: Niño de 10 años muere baleado durante tiroteo en Nueva York: Justin Wallace: [VIDEO]

Sigue a AhoraMismo en Instagram