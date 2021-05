Jovan Collazo: aprendiz del ejército acusado de secuestrar bus escolar [VIDEO]

Jovan Collazo es un aprendiz del Ejército de los Estados Unidos en Fort Jackson que enfrenta serios cargos después de que las autoridades afirmaran que secuestró un autobús escolar en el condado de Richland, Carolina del Sur, lleno de estudiantes de primaria.

Los funcionarios del condado de Richland publicaron un video del incidente, que puede ver aquí o más adelante en esta publicación. Sus registros carcelarios muestran que enfrenta 19 cargos de secuestro, además de un cargo cada uno de robo a mano armada con un arma mortal, robo de auto sin grandes daños corporales, apuntar y mostrar armas de fuego a una persona, portar armas en una propiedad escolar y posesión de armas durante un crimen violento.

The Army Times informó que Collazo vestía su uniforme de PT cuando salió de Fort Jackson muy temprano en la mañana de este jueves 6 de mayo de 2021 y secuestró un autobús escolar con un rifle. Los oficiales militares dijeron al medio de comunicación que el rifle no estaba cargado. Fue arrestado este mismo jueves. Nadie resultó herido en el incidente.

Esto es lo que necesita saber:

Video released by the sheriff’s office shows the suspect, Jovan Collazo, getting on the bus, pointing a rifle at the driver, and telling the driver to close the doors and drive. @WCBD pic.twitter.com/1UX4oPHwUx

Las autoridades publicaron un video que mostraba al sospechoso, luego identificado como Jovan Collazo, subiendo al autobús escolar, apuntando con un rifle al conductor y diciéndole que cerrara las puertas del autobús escolar y condujera, dijeron funcionarios del condado de Richland durante una conferencia de prensa. El alguacil del condado de Richland, Leon Lott, reprodujo el video durante una conferencia de prensa, que muestra al sospechoso con una camiseta del ejército y sosteniendo un rifle.

“¡Maneja!” y “¡Cierra la puerta!” le dice repetidamente al conductor del autobús, apuntándole con un arma.

El video muestra al conductor del autobús alejándose del rifle y obedeciendo, cerrando las puertas y conduciendo el autobús. Un videoclip posterior muestra al sospechoso conduciendo el autobús él mismo, saliendo por las puertas y bajándose del autobús después de que los niños y el conductor escaparon del autobús.

“Un aprendiz de Fort Jackson vestido con ropa de PT y armado con un rifle Fort Jackson secuestró un autobús escolar con niños a bordo esta mañana. Ningún niño resultó herido. El sospechoso ha sido detenido. Los líderes de Fort Jackson dicen que están al tanto y están trabajando con las fuerzas del orden”, escribió Chase Laudenslager de WCBD News en Twitter.

Más tarde escribió una actualización después de que los funcionarios publicaron el video y el nombre del sospechoso.

“El video publicado por la oficina del alguacil muestra al sospechoso, Jovan Collazo, subiendo al autobús, apuntando con un rifle al conductor y diciéndole al conductor que cierre las puertas y conduzca”, escribió Laudenslager.

This afternoon, Richland Co. Sheriff Leon Lott released the identity of a Ft. Jackson soldier who was arrested for hijacking a school bus. The sheriff says 23-year-old Jovan Collazo will face 19 counts of kidnapping in addition to other charges. https://t.co/n68pYXCWCR

— ABC Columbia (@abc_columbia) May 6, 2021