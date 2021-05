Carolina del Sur aprueba fusilamiento para ejecutar condenados a muerte

El día miércoles 5 de mayo, la Cámara de Representantes del estado de Carolina del Sur aprobó un proyecto de ley por el cual se permite que un pelotón de fusilamiento ejecute como pena de muerte a presos sentenciados.

El proyecto de ley fue aprobado durante este día por 32 votos a favor y 11 en contra (con el apoyo bipartidista de varios demócratas), y la medida permitiría al estado de Carolina del Sur, reiniciar las ejecuciones después de casi diez años de no hacerlo.

Esta decisión de cambiar la ley en el estado se produce en momentos en que los Estados Unidos han presentado inconvenientes para suministrar la inyección letal, debido a que las empresas farmacéuticas se han opuesto al uso de sus fármacos en las ejecuciones, lo que ha llevado a la escasez de los mismos.

Es de señalar que este proyecto de ley fue aprobado por el Senado en el mes de marzo, y recibió por parte de la Cámara unos ajustes técnicos menores a la versión aprobada inicialmente, lo que quiere decir, que solo hace falta que el gobernador republicano Henry McMaster, la ratifique. El mandatario ha dicho que avalará el proyecto si es aprobado por la legislatura estatal.

“Estamos un paso más cerca de brindarles a las familias y seres queridos de las víctimas la justicia y el cierre que les debe la ley. Firmaré esta legislación tan pronto como llegue a mi escritorio”, dijo en un comunicado, de acuerdo a CNN.

Según informe del medio citado anteriormente, CNN, el estado de Carolina del Sur, presentó al igual que otros estados norteamericanos, un difícil acceso a los medicamentos necesarios para llevar a cabo las ejecuciones, por lo que desde el año 2011 este procedimiento se detuvo en el estado. Siendo la inyección letal y la silla eléctrica las dos únicas opciones de momento, de un condenado a pena de muerte optar por la inyección, no será posible realizarla.

De ahí, que conforme a esta iniciativa y a partir del momento, un condenado a muerte, preso en Carolina del Sur, tendrá derecho a elegir el método con el cual quiere ser ejecutado. Tiene dos alternativas, la silla eléctrica o el fusilamiento.

De esta manera, con la aplicación de la ley de fusilamiento, Carolina de Sur se convertirá en el cuarto estado de EE.UU. que acude a este método de ejecución después de Utah, Oklahoma y Misisipi, así como también es uno de los nueve estados que utiliza la silla eléctrica como elemento de muerte.

Entre tanto, el líder de los demócratas, Todd Rutherford, hizo duras criticas a la postura del gobernador, McMaster y acusó al partido Republicano de tener una ideología “provida” solo “como una posición para ganar puntos en política cuando les conviene”. El mensaje continúa diciendo: “Es 2021. Deberíamos avanzar y dejar atrás estas formas bárbaras de castigo que son más medievales que modernas. Hoy nuestro estado ha dado pasos hacia atrás y estoy avergonzado”, aseguró según Antena 3.

The South Carolina House has voted to add the firing squad to the state's execution methods amid a lack of lethal-injection drugs. The bill now goes to Republican Gov. Henry McMaster, who has said he'll sign it. https://t.co/JmhwZYlDHq

— The Associated Press (@AP) May 5, 2021