Vendedor mató a una mujer a cuchilladas en Pensilvania: Joshua Gorgone

Un hombre de Pensilvania, identificado como Joshua Gorgone, de 26 años, fue arrestado después de haber confesado que asesinó a una mujer de 54 años, durante una discusión por la venta de un refrigerador.

La víctima, identificada como Denise Williams, fue encontrada muerta en el interior del apartamento de Gorgone en horas de la noche del pasado martes, 6 de abril.

WJAC reveló que Williams fue asesinada a cuchilladas por parte de Joshua Gorgone, a quien había contactado a través de Facebook Marketplace para comprarle un refrigerador.

El medio de comunicación agregó que el agresor actualmente se encuentra bajo arresto y enfrenta cargos de homicidio criminal por el atroz asesinato de Denise Williams.

#BREAKING: At least one person is found dead in Geistown borough in Cambria county. Police are investigating near the 800 block of Scalp ave. @WJACTV pic.twitter.com/bYMH17tUyU

— Sean Eiler (@SeanEiler) April 6, 2021