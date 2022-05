Caso Josh Duggar: su esposa Anna envió una carta pidiendo clemencia

La esposa de Josh Duggar, Anna, está apoyando a su esposo y padre de sus siete hijos en una carta a un juez federal pidiendo que su familia se reúna pronto antes de la sentencia de pornografía infantil de la ex estrella de TLC. La madre de Duggar y su suegro también estaban entre familiares y amigos que escribieron cartas pidiendo a un juez federal de Arkansas clemencia para la ex estrella de “19 Kids and Counting”.

Duggar, de 34 años, fue declarado culpable de cargos de pornografía infantil por un jurado federal en diciembre de 2021. Está previsto que sea sentenciado el 25 de mayo de 2022. Los fiscales federales han pedido una sentencia de 20 años, mientras que los abogados de Duggar han solicitado cinco años, según documentos judiciales obtenidos por Heavy. Una presentación judicial de los abogados de Duggar incluye 11 cartas de simpatizantes al juez federal de distrito Timothy L. Brooks.

La esposa de Duggar escribió “mis hijos y yo confiamos en Joshua para recibir apoyo financiero, emocional y físico”

Amy Duggar ha estado casada con Josh Duggar durante 13 años y es la madre de sus siete hijos. Ella escribió en su carta al juez: “Joshua y yo nos conocimos hace casi 16 años. A medida que nuestra amistad creció durante los siguientes dos años, vi lo que sé que es aún más cierto hoy: que Joshua es considerado, respetuoso, rápido para perdonar, paciente y genuinamente la persona más amable que conozco”. Ella añadió:

Joshua ha trabajado duro para mantenernos a mí ya nuestros (ahora) siete hijos. Pero la parte más feliz del día, con diferencia, es cuando papá llega a casa del trabajo y su alegre voz llena la casa. ‘¡Hola, chicos! ¿Cómo va? ¿Qué aprendiste hoy en la escuela?’ suelen ser los temas de conversación entre los saludos a cada uno de nuestros hijos. Joshua es un padre comprometido que con gusto juega al fútbol con sus hijos, escucha a nuestras hijas tocar una nueva canción que han aprendido en el piano, ayuda a responder preguntas sobre la tarea o echa una mano barriendo las galletas derramadas. Es un padre y esposo amable, amoroso, solidario y afectuoso, su enfoque principal en la vida. Mis hijos y yo confiamos en Joshua para recibir apoyo financiero, emocional y físico. Muchos otros también dependen de Joshua. Joshua es un hombre que con frecuencia ofrece su tiempo, servicios y recursos como voluntario, y se esfuerza por contribuir a nuestra comunidad y a las personas necesitadas.

Ella concluyó: “Gracias, Su Señoría, por tomar en consideración estos pensamientos. Joshua está rodeado de personas que lo alentarán a continuar convirtiéndose en el mejor hombre, padre y empleador que pueda ser. Le pido que considere volver a reunirnos como familia pronto. Entiendo la gravedad de este asunto, sin embargo, le pido respetuosamente que tenga en cuenta esta carta al determinar una sentencia justa”.

El suegro de Josh Duggar, Michael Keller, escribió en una carta al juez: “He pasado mucho tiempo observando el personaje de Josh a lo largo de los años. Es muy gentil, amable y educado con todas las personas con las que lo he visto en contacto. Nunca lo he visto estallar de ira. … Estimado juez Brooks, tenga misericordia de este joven que tiene una esposa y siete hijos que lo aman y lo necesitan. Es realmente un papá fantástico y realmente ama a su familia”.

Michelle Duggar, la madre de Josh, le escribió al juez pidiendo una “sentencia justa y justa”, y dijo: “Quiero dejar en claro que Joshua tiene amigos y familiares que lo amarán y lo apoyarán en sus habilidades para tener éxito como esposo, padre, dueño de un negocio y hombre tanto ahora como en el futuro!”

También escribió que su hijo tiene un “corazón tierno y es compasivo con los demás. … Es un buen proveedor para su familia, trabaja diligentemente y piensa en formas creativas de mantener y cuidar a su esposa e hijos. … Mientras veo su regreso, estoy listo para ofrecer mi amor y aliento continuos a Joshua y su familia y para su éxito en el futuro, ¡juntos! Pedimos que se reúna con su esposa y su familia de manera oportuna”.

La prima de Duggar, Amy Duggar, publicó un mensaje a Anna en Instagram, diciéndole que lo dejara

No todos los miembros de la familia Duggar apoyan a Josh Duggar antes de su sentencia. Su prima, Amy King, escribió una publicación en Instagram dirigida a la esposa de Josh, Anna Duggar, pidiéndole que dejara a su esposo.

“Lloré al leer la carta que tu propio padre escribió en apoyo de tu esposo esta semana. No es de extrañar que esté luchando por saber qué hacer para proteger a sus propios hijos… obviamente nunca ha tenido un ejemplo allí. Eso es horrible y lo siento mucho”, escribió. “Pero mi mamá era una protectora feroz y yo también. Ella me mostró cómo ponerme de pie y hablar. Si nadie más en tu vida lo dice, necesito que entiendas que no hay vergüenza en divorciarse de Josh”.

Ella agregó: “Josh ha elegido cómo la historia lo recordará. Al quedarte y apoyarlo, le estás permitiendo que elija eso por ti también. Y sé que hacer frente a todo esto parece imposible ahora, pero como mamá, tu instinto de proteger a tus hijos siempre tiene que ser más fuerte que tu miedo”.

