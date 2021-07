Joseph Jiménez: Arrestan al sospechoso del tiroteo en cine de California

Joseph Jimenez es un hombre de California acusado de disparar a dos personas al azar durante una proyección de “The Forever Purge” en un cine Corona, matando a Rylee Goodrich e hiriendo gravemente a Anthony Barajas. El tiroteo ocurrió el 27 de julio de 2021, alrededor de las 10:00 p.m., dijo la Policía de Corona en un comunicado de prensa.

Jiménez, de 20 años, ha sido acusado de asesinato, intento de asesinato y robo, dijo la policía de Corona. Goodrich, de 18 años, y Barajas, de 19, son ambos de Corona. Estaban dentro del cine viendo la película cuando les dispararon, dijo la policía. “Según las declaraciones obtenidas, no se conoce el motivo y parece ser un ataque no provocado”, según la policía.

Barajas está en soporte vital, informa CBS News. Es conocido en las redes sociales como “itsanthonymichael”. Barajas, un artista e influencer tiene casi un millón de seguidores en TikTok, donde publica videos de su vida diaria en California, junto con videos de comedia y clips de él cantando.

Goodrich se graduó de Corona High School en 2020 y estaba estudiando en la Universidad del Gran Cañón en Arizona, según su perfil de Instagram. Después de su graduación en junio de 2020, Goodrich escribió, “o la clase que se graduará de 2020 … hemos pasado por incendios, pandemias, protestas, muertes y la pérdida de nuestro último año”. Todo lo que puedo decir es que todos experimentamos algo que ninguna otra clase de graduados experimentará. Si no se han enterado, continuaré mi educación y mi carrera de voleibol en el club en GCU, LOPES UP💜 los amo a todos, manténganse fuertes❤️”.

Esto es lo que necesita saber sobre Joseph Jimenez y los disparos de Rylee Goodrich y Anthony Barajas:

1. La policía dice que nadie escuchó los disparos y los empleados que vinieron a limpiar el teatro encontraron a Goodrich & Barjaas con heridas de bala





Se compraron seis boletos para la exhibición de “The Forever Purge” en el Edwards Theatre en el centro comercial Crossings de Corona, dijo el cabo de la policía de Corona, Tobias Kouroubacalis, en una conferencia de prensa el 28 de julio. La policía no sabe si había alguien más dentro del teatro con Jiménez, Goodrich y Barajas cuando ocurrió el tiroteo. Según la policía, nadie informó haber escuchado los disparos.

“También hubo testigos allí”, dijo Kouroubacalis. “No sé si estaban específicamente en el teatro en ese momento o si respondieron a nuestro grito de ayuda con respecto a alguien en el teatro o en el estacionamiento si vieron algo”.

Los empleados encontraron a las víctimas en sus asientos después de que la película dejó de reproducirse. Kouroubacalis dijo: “En algún momento, el empleado o los empleados caminan dentro del teatro para realizar su limpieza o caminar y es entonces cuando se realizó la llamada al 911”. Dijo que la persona que llamó al 911 informó que alguien estaba sangrando y no dio muchos detalles.

Kailyn Dillon, quien trabaja en el teatro pero no estaba trabajando en el momento del tiroteo, dijo a CBS Los Ángeles: “Durante el tiempo real de la película, aparentemente nadie escuchó el disparo. Sé que tenemos controles de seguridad en las bolsas que hacemos a diario y, desafortunadamente, no estoy seguro si simplemente se les pasó por alto o si estaba en una funda en su cinturón”.

Ashley Cole, prima de Goodrich, le dijo a la estación de noticias: “No esperas que te guste llegar a casa del trabajo y luego descubrir que tu primo recibió un disparo en la nuca. Cuando solo hay seis personas en una sala de cine, para mí, eso no es lo que imagino a alguien que no tiene la intención de matar”.

2. No hay evidencia de que Jiménez conociera a ninguna de las víctimas, dice la policía, y agrega que tenía una entrada para la película





La policía dijo que se presentaron testigos que proporcionaron información que los llevó a Jiménez. Pero las autoridades aún no han divulgado información específica de lo que los apuntó hacia Jiménez. Kouroubacalis dijo que las cámaras dentro del teatro no estaban grabando y que el video de vigilancia en el centro comercial no era útil.

“Hemos determinado que actuó solo en este asesinato, intento de asesinato y robo”, dijo Kouroubacalis en la conferencia de prensa sobre Jiménez. “No tenemos un motivo para este crimen atroz y no provocado y no hay información de que el sospechoso y las víctimas hayan tenido contacto previo antes de que ocurrieran estos crímenes. Fue completamente sin provocación y las víctimas fueron baleadas sin ningún contacto previo”. Kouroubacalis también dijo que no cree que el sospechoso supiera que Barajas era un influyente en las redes sociales.

Kouroubacalis agregó: “No hay indicios de que haya algún tipo de motivo o razón por la que esto sucedió realmente. Sin discusión, sin disturbios, sin contacto con las víctimas antes, durante o después de la película que conocemos en este momento”. Dijo que si bien Jiménez fue acusado de robo y está acusado de quitarle algo a las víctimas, no se cree que el robo haya sido el motivo de los disparos.

Kouroubacalis dijo a los periodistas en una conferencia de prensa que Jiménez “estaba en posesión de un boleto”, pero dijo que no podía decir si Jiménez compró el boleto o cómo llegó a tenerlo. Cuando se le preguntó si había algún indicio de que la violencia en la película tuvo un papel en el tiroteo, Kouroubacalis dijo: “A través de nuestra investigación, no hemos aprendido nada de ese tipo que haya entrado en juego para este escenario en particular”.

“The Forever Purge” es una película de acción y terror de Blumhouse que fue lanzada el 2 de julio de 2021, según su sitio web. Es la quinta película de la serie de películas Purge. La premisa de la serie de películas es que el gobierno ha establecido una noche al año donde todo, incluido el asesinato y el robo, es legal.

3. Poco se sabe de Jiménez, residente de Corona





La policía dijo que encontraron una pistola en la casa donde Jiménez fue arrestado que coincidía con el calibre de los casquillos ubicados en la escena del crimen del teatro. Kouroubacalis no dijo qué tipo de arma se utilizó en los disparos, aparte de que era una pistola.

La policía dijo que “se descubrieron pruebas adicionales relacionadas con la escena del crimen” en la residencia de Jiménez. Según Kouroubacalis, la policía no tiene conocimiento de ningún historial violento o criminal en absoluto que involucre a Jiménez. También dijo que no sabía si Jiménez vive solo o con sus padres u otra persona.

Kouroubacalis dijo, “la investigación se llevó a cabo en colaboración con el equipo de Servicios Forenses de la Oficina de Delitos Mayores del Condado de Riverside y también con el Equipo de Impacto de Pandillas del Condado de Riverside. El Equipo de Impacto de Pandillas se utiliza como recurso para detener o ayudar a encontrar sospechosos en delitos relacionados con armas. No hay afiliación a una pandilla relacionada con este crimen que sepamos en este momento”.

4. Jiménez está detenido con una fianza de $2 millones mientras continúa la investigación





Jiménez está detenido con una fianza de $2 millones en la cárcel del condado de Riverside, según los registros en línea. Fue arrestado alrededor de las 8:00 p.m. el 27 de julio en la cuadra 19000 de Envoy Avenue en Corona no incorporada, dijo la policía. Está programado que Jiménez comparezca en la corte de Riverside el 30 de julio de 2021 a las 8:00 a.m.

Kouroubacalis dijo: “No podemos imaginar la cantidad significativa de dolor que tanto las familias como los amigos están sintiendo en este momento. Pero esperamos que el arresto del sospechoso le brinde algún alivio al saber que ahora está en la cárcel”.

La investigación sobre el tiroteo continúa. La policía dijo: “Cualquier persona que tenga información adicional debe llamar a la Línea TIP Anónima del Departamento de Policía de Corona al 951-817-5837 o comunicarse con el Detective Principal Slaven Neagu al 951-739-4916 o enviarle un correo electrónico a Slaven.Neagu@CoronaCA.gov.”

5. La familia de Goodrich dice que su “amabilidad y espíritu gentil serán recordados para siempre”, mientras que la familia de Barajas dice que él es “la luz de la vida de tantas personas”

La familia de Rylee Goodrich dijo en un GoFundMe creado para ayudar con los costos del funeral: “Las palabras parecen inadecuadas para expresar el dolor que siente la pérdida de Rylee. Su bondad y su espíritu gentil serán recordados para siempre. Por favor, mantenga a la familia Goodrich y Barajas en sus oraciones ”. Dijeron que fue asesinada en un “acto de violencia sin sentido”.

Goodrich jugó voleibol, corrió atletismo y fue animadora en Corona High School, según sus páginas de redes sociales. Ella estaba entrando en su segundo año de universidad en el otoño y lo estaba. estudia marketing, dijo la Universidad del Gran Cañón en un comunicado. También había comenzado su propio negocio, Lashed By Ry, según su Instagram.

“Mientras la familia de GCU lamenta la pérdida de uno de sus estudiantes, les pedimos que mantengan a su familia y amigos en sus corazones durante este momento difícil y sepan que Dios siempre está ahí para nosotros”, dijo la Universidad del Gran Cañón en un comunicado.

En un GoFundMe para la familia de Barajas, dijeron, él era “la luz de la vida de tantas personas y se avecinan tiempos difíciles, pero tenemos una familia y amigos increíbles para superar esto. Por favor done para fondos médicos, etc. ¡Gracias a todos y cualquier cosa ayudará!”

Barajas se graduó de Mater Dei High School en Santa Ana, California, donde fue una estrella del fútbol, ​​según el Orange County Register. Turner Mills, quien fue el co-capitán del equipo de fútbol con Barajas, dijo al periódico: “Todos lo amaban. Fue un gran líder y modelo a seguir para todos en la comunidad. Todos lo conocían. Siempre fue amigable “.

Esta es la versión original de Heavy.com

