Indiana ejecutará a hombre que mató a cuatro personas

Transcurridos 15 años sin llevar a cabo una ejecución, el estado de Indiana se prepara para aplicar la condena de muerte a un recluso por haber asesinado a su hermano y a otros tres hombres en el año 1997, según el medio AP News.

Joseph Corcoran, de 49 años de edad, tiene programada su ejecución para la madrugada de este miércoles 18 de diciembre de 2024, en la prisión Estatal de Indiana ubicada en Michigan City, a 72 kilómetros del este de Chicago. De llevarse a cabo la ejecución será la primera vez desde el 2009 que se realice este procedimiento.

Informó el medio LA Times, que en este lapso se han realizado 13 ejecuciones en la entidad, pero fueron iniciadas y llevadas a cabo por funcionarios federales en 2020 y 2021 en una prisión federal.

Según este medio de comunicación, la reanudación de las ejecuciones en Indiana ha vuelto a atraer la atención sobre el caso de Corcoran y las preguntas sobre cómo el estado ha logrado conseguir un fármaco necesario en las inyecciones letales.

¿Por qué Joseph Corcoran fue condenado a pena capital?

De acuerdo con ABC6, Joseph Corcoran tenía 22 años el 26 de julio de 1997, cuando disparó fatalmente a su hermano, James Corcoran, de 30 años, y a otros tres hombres: Douglas A. Stillwell, de 30 años, Timothy G. Bricker, de 30 años, y Robert Scott Turner, de 32 años.

Según los registros judiciales, Joseph Corcoran estaba estresado porque el próximo matrimonio de su hermana con Turner requeriría mudarse de la casa de Fort Wayne, Indiana, que había compartido con su hermano y su hermana.

Se despertó y escuchó a su hermano y a otras personas abajo hablando de él, cargó su rifle y luego disparó a los cuatro hombres, según muestran los registros. Mientras estuvo en prisión, Joseph Corcoran supuestamente se jactó de haber disparado a sus padres en 1992 en el condado de Steuben, en el norte de Indiana. Fue acusado por los asesinatos, pero fue absuelto.

Su hermana se opone a su ejecución

El medio Telemundo aseguró que Kelly Ernst, hermana de Joseph Corcoran y quien perdió a su hermano y prometido en el tiroteo, se negó a hacer cualquier comentario sobre la autoría de su hermano en el crimen de sus padres, pero indicó que cree que la pena de muerte debiera ser abolida, y que la ejecución de su hermano no daría marcha atrás a todo lo ya sucedido.

Dijo que ella no estaría en la ejecución. Ernst dijo que no tuvo contacto con su hermano durante 10 años, algo que cambió hace poco. Cree que es “bastante obvio” que él tiene una enfermedad mental grave. “Siento que no existe tal cosa como un cierre”, dijo el viernes Ernst, de 56 años. “Simplemente no sé qué más decir. No he dormido en semanas”.

¿Puede alguien detener la ejecución?

Joseph Corcoran había agotado sus apelaciones federales en 2016. Sus abogados pidieron a la Corte Suprema de Indiana que detuviera su ejecución, pero se les denegó el 5 de diciembre. El tribunal superior también rechazó las peticiones para discutir si es el hombre competente para ser ejecutado, según AP News.

En una declaración jurada escrita a mano ante los jueces, Joseph Corcoran dijo que ya no quería litigar su caso.

“Soy culpable del delito por el que fui condenado y acepto las conclusiones de todos los tribunales de apelación”, escribió.

El miércoles, sus abogados presentaron una petición en el Tribunal de Distrito del Norte de Indiana pidiendo que detuviera su ejecución y convocara a una audiencia para decidir si esta sería inconstitucional porque Corcoran tiene una enfermedad mental grave.

Argumentaron que tiene “esquizofrenia paranoide grave y de larga data” y que su condición “se manifiesta como alucinaciones auditivas y delirios de que los guardias de la prisión lo están torturando con una máquina de ultrasonido”, según 21Alive.

Pero el viernes, el tribunal federal de distrito se negó a intervenir, lo que llevó a los abogados defensores a apelar ante el Tribunal de Apelaciones para el Séptimo Circuito.

También existe la posibilidad de que el gobernador saliente Eric Holcomb, quien ha dicho que dejaría que el proceso legal “se desarrolle”, pueda intervenir.

Indiana Disability Rights, una organización de derechos de las personas con discapacidad, pidió a Holcomb en una carta del 6 de diciembre que conmutara la pena de muerte por cadena perpetua sin libertad condicional. “Ejecutar a personas que no pueden comprender plenamente sus circunstancias o las consecuencias de sus acciones viola los principios fundamentales de la dignidad humana y la equidad”, decía la carta, citada por Telemundo.

