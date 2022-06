Joseph Burkett, el esposo de la periodista Lara Logan: ¿quién es él?

Joseph Burkett es un veterano del ejército casado con la periodista Lara Logan. Logan fue mejor conocida por sus reportajes de guerra durante sus casi dos décadas como corresponsal de 60 Minutes de CBS News. Más recientemente, presentó un programa en Fox Nation llamado Lara Logan Has No Agenda, pero no ha habido nuevos episodios desde finales de 2021.

Esto es lo que necesita saber.

1. Burkett creció en Texas y trabajó en inteligencia del ejército

Burkett es nativo de Texas con una amplia experiencia militar. Según su página de Facebook, se graduó en la escuela secundaria de la Academia Militar Marina en 1991.

Burkett escribió en su página de Facebook que estudió en Pierce College y fue parte de la clase de 1995. También publicó que estudió en la Universidad de Texas en Austin.

Burkett pasó a servir en el ejército de los Estados Unidos. Un artículo de la revista New York Times Style Magazine de 2012 identificó a Burkett como soldado. En 2008, el New York Post describió a Burkett como un trabajador de la embajada de Estados Unidos en Irak.

Durante al menos parte de su carrera militar, trabajó en inteligencia. Según su página de Facebook, Burkett trabajaba para INSCOM, que es el Comando de Seguridad e Inteligencia del Ejército de Estados Unidos. Esta división es responsable de ejecutar el “mando tipo misión de inteligencia operativa y fuerzas de seguridad” en todo el mundo, según el sitio web del Ejército de Estados Unidos. Antes de retirarse del ejército, Burkett tenía el rango de sargento mayor del ejército, según informó la revista People.

El currículum de Burkett incluye su paso por Capitol Hill. Fue enlace del Congreso en 2012, como informó The New York Times Style Magazine. Burkett también escribió en Facebook que entre 2011 y 2015 se desempeñó como suboficial a cargo (NCOIC) en la oficina de asuntos gubernamentales de la Guardia Nacional de Texas.

2. Logan dice que ella y Burkett profesaron su amor en Bagdad

Cuando Logan y Burkett se conocieron, estaban casados ​​con otras personas. El artículo de 2012 de The New York Times Style Magazine señaló que Logan formó una “estrecha amistad” con Burkett durante varios años en las zonas de guerra de Afganistán e Irak.

“Lo conocí durante unos seis años antes de que nos juntáramos”, dijo Logan a la revista.

Ella dijo que fue Burkett quien dio el primer paso mientras estaban en Irak. “Una noche vino a visitarme a Bagdad y me dijo: ‘Creo que me acabo de enamorar de ti’. Lo conocía lo suficiente como para saber que nunca diría eso si no fuera en serio. Al mismo tiempo, pensé: ‘Oh Dios, creo que es verdad y creo que estoy enamorada de él. Y eso fue todo'”.

Logan dijo que cuando ella y Burkett se juntaron, ella y su primer esposo, Jason Siemon, ya se habían separado. Siemon jugó a baloncesto profesional en Europa y el padre de Logan, Derek Logan, le dijo a la revista que la larga distancia había tensado el matrimonio. “No puedes tener un matrimonio en el que estás tanto tiempo fuera”, dijo Derek Logan.

3. Burkett todavía estaba casado cuando él y Logan comenzaron a salir

Burkett todavía estaba legalmente casado cuando él y Logan se enamoraron. Su primera esposa, Kimberly, solicitó el divorcio en enero de 2008, informó el New York Post.

Según el medio, Kimberly Burkett acusó a Logan de “seducir” a su esposo. Un amigo de Logan, a quien el Post no identificó por su nombre, lo negó. El amigo afirmó que Joseph y Kimberly Burkett habían estado separados durante seis meses antes de que él y Logan se juntaran.

El divorcio de Burkett finalizó en agosto de 2008, informó el Post. En ese momento, Logan ya estaba embarazada del primer hijo de ella y Burkett juntos. Logan le dijo a The New York Times que ella y Burkett se casaron en 2008.

4. Burkett tiene 3 hijos, 2 de ellos con Logan

Burkett es padre de dos hijas y un hijo. Él y su primera esposa comparten una hija llamada Ashley, según informó People.

Logan y Burkett dieron la bienvenida a su primer hijo juntos en diciembre de 2008, informó Fishbowl DC. Llamaron a su hijo Joseph.

Su hija Lola Anne llegó en marzo de 2010.

Logan habló sobre las discapacidades de aprendizaje de su hijo con la revista People en 2016. “Tiene una mente superdotada y es un genio. Pero su cerebro no funciona de la misma manera que el mío”, dijo Logan. La revista informó que a Joseph se le diagnosticó dislexia, disgrafía, discalculia y trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

5. Burkett & Logan se mudaron a Texas en 2015 y vendieron su casa en Washington, D.C. por $1.8 millones

Burkett y Logan vivían en Cleveland Park, un barrio de Washington, D.C., cuando sus hijos eran pequeños. Logan compró su casa de estilo Tudor por 1,5 millones de dólares en 2008, informó el Washington Business Journal.

Logan quería originalmente vender la propiedad, que incluía una piscina de agua salada, por $2,2 millones en enero de 2014. Se vendió por $1,8 millones en septiembre de 2015.

La venta coincidió con la decisión de la familia de mudarse a Fredericksburg, Texas. Logan le dijo a la revista People que se mudaron para estar más cerca de la familia de Burkett.