Latino intentó enterrar viva a su esposa en California: ¿Qué hizo José Luis Mares III?

En hechos que siguen siendo materia de investigación por parte de las autoridades de California, un hombre de 23 años fue señalado de intentar matar a su esposa, enterrándola.

La policía reportó que el sujeto, quien fue identificado como José Luis Mares III, residente de Moreno Valley, estaba con su mujer en una playa en Coronado Beach, cuando sostuvieron una discusión, sobre su relación, y el hombre agredió a su esposa.

Así lo reveló el noticiero Fox 5, donde se informó que los hechos ocurrieron el jueves en la noche, cuando la mujer, de 22 años, logró huír de su atacante y llamó a la línea del 911 para pedir ayuda y denunciar que su esposo había intentado matarla.

Según datos suministrados por la policía, la mujer se comunicó con la línea de emergencia minutos antes de las 9:00 de la noche asegurando que inicialmente su marido la había pateado, luego quiso lanzarla a las olas del mar y finalmente intentó enterrarla en un hueco que había en la arena, al lado de un puesto de salvavidas.

“Él empezó a estrangularla hasta el punto que quedó inconsciente y fue arrastrada por el pelo hasta el agua”, dijo el detective Ryan Brennan del Departamento de Policía de Coronado, en diálogo con CBS 8.

“Ella dijo que había un hoyo en el piso y que el hoyo había estado allí antes, probablemente porque los niños lo cavaron durante el día. Pero durante la pelea, ella dijo que él la arrojó a ese hueco y comenzó a echarle arena encima de ella”, agregó el detective Brennan a FOX 5.

El periódico NY Post agregó que tras el intento fallido de sepultar a su mujer en la arena, José Luis Mares III la pateó en el suelo y luego escapó, al parecer al escuchar el ruido de alguien pasando.

Acto seguido, según el Post, la mujer corrió hasta Ocean Boulevard, donde fue auxiliada inicialmente por un transeúnte y luego al llegar la policía y el personal de emergencia fue trasladada a un hospital en la ciudad de San Diego.

Fox 5 informó que luego de la agresión cometida contra la mujer, de quien no se reveló su identidad,la policía lanzó un operativo para capturar a José Luis Mares III, a quien atraparon cuando trataba de esconderse en el patio de una casa contigua, en Alameda Boulevard.

El sujeto fue encarcelado en la Cárcel Central de San Diego, tras las acusaciones de su esposa por intento de asesinato, agresión, lesiones corporales y violencia doméstica.

Asimismo, se conoció que el hombre había violado los términos de su libertad condicional, y según datos del Departamento de Correccionales de California, Mares había sido condenado anteriormente por el robo de un auto y hurto.

Debido a la seriedad de las acusaciones y de haber incumplido su manejo de libertad condicional, el sujeto fue arrestado sin derecho a fianza.

José Luis Mares III deberá comparecer ante la corte el 5 de marzo donde el juez al que le asignaron su caso deberá instruirlo de los cargos por los que será procesado.

