La legendaria cantante de folk Joni Mitchell no está muerta. Está muy viva y los informes de que ha muerto son falsos.

Su representante confirmó a Daily Variety que Mitchell todavía está viva después de que un falso reporte de su muerte circulara en línea durante el 7 de octubre de 2022. ¿Qué edad tiene hoy Joni Mitchell? Ella tiene 78 años de edad.

¿Cómo se dio el falso reporte de su muerte? Resulta que una importante revista publicó accidentalmente un obituario de Mitchell en el que estaban trabajando por adelantado en caso de que ella muriera. Sin embargo, no hay indicios de que esté cerca de la muerte, aunque ha tenido serios problemas de salud a lo largo de los años.

Esto es lo que necesitas saber:

“Todo está bien”, dijo un representante de Mitchell

Play

Video Video related to joni mitchell: ¿la cantante está viva o muerta? 2022-10-07T15:21:29-04:00

De acuerdo con Daily Variety, un representante de Rhino, que está involucrado profesionalmente con Michell, dijo: “Puedo confirmar que todo está bien, así que esto se hizo por error”.

En otras palabras, Mitchell está muy viva.

Según Variety, la confusión se originó a partir de la publicación de un artículo en el sitio web de la revista People. El titular decía: “Joni Mitchell Muere en TK AGE”.

Pero según Variety, TK es la jerga de los medios para “por venir”. Lo que eso significa es que fue un obituario preestablecido escrito en caso de que Mitchell muera en algún momento porque People quiere poder publicar una historia cuando ella muera.

Sin embargo, se publicó accidentalmente, informó Variety. Para confirmar aún más este hecho, señaló Variety: “La historia en sí también incluía notas editoriales que indicaban detalles que debían completarse”.

Mitchell ha sufrido graves problemas de salud a lo largo de los años

Play

Joni Mitchell performs in public for first time in nine years Joni Mitchell surprised the Newport Folk Festival crowd when she joined Brandi Carlile onstage for her first public performance in nine years. Anthony Mason spoke with Mitchell about recovering from a near-fatal brain aneurysm, teaching herself to play the guitar again and making her return to the stage. #newport #folkfestival #jonimitchell Each weekday morning, "CBS… 2022-07-25T13:41:40Z

La salud de Mitchell ha sido precaria en los últimos años. Ella sufrió un “aneurisma cerebral debilitante en 2015”, de acuerdo con NPR.

Sin embargo, en julio de 2022, ella volvió a actuar en el escenario del Newport Folk Festival, informó NPR. Mitchell describió su recuperación como un “regreso a la infancia”, según NPR, que explicó que la icónica cantante tuvo que aprender a tocar la guitarra de nuevo viendo viejos videos de sí misma.

Puedes ver una biografía completa de Mitchell en su sitio web. La biografía comienza mencionando:

Roberta Joan Anderson nació el 7 de noviembre de 1943 en Fort Macleod, Alberta, Canadá. Sus padres, Bill y Myrtle (su padre era tendero y su madre maestra de escuela), se mudaron con su pequeña hija a North Battleford, Saskatchewan después del final de la Segunda Guerra Mundial. Cuando tenía 9 años, Joni y su familia se mudaron a Saskatoon, Saskatchewan, la “ciudad de los puentes”, a la que Joni se refiere desde entonces como su ciudad natal. Inspirada cuando su amigo un poco mayor, Frankie McKitrick, un prodigio del piano, le presentó a compositores clásicos como Schubert y Mozart, Joni rogó a sus padres que la dejaran estudiar piano. Sus lecciones de piano comenzaron a los siete años, pero duraron todo un año y medio; Era una época en la que estaba en vigor la “escuela de golpeteo de nudillos”. Aunque Joni escuchó melodías en su cabeza que quería sacar, se sintió sofocada cuando su maestra le preguntó: ‘¿por qué querrías inventar tus propias canciones cuando puedes tener los maestros bajo tus dedos?’.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.