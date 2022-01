El político canadiense Jon Reyes criticado por la foto de su esposa paleando nieve

La foto que el político canadiense, Jon Reyes, publicó de su esposa Cynthia paleando nieve se ha vuelto viral y está causando controversia.

La foto fue publicada por Reyes el 8 de enero de 2022 en Twitter. Todavía está allí, pero Cynthia Reyes respondió, escribiendo que quería palear la nieve. En Twitter, Jon Reyes se describe a sí mismo como “MLA de Waverley, Ministro de Desarrollo Económico y Empleos, expropietario de una pequeña empresa, hombre de familia, veterano orgulloso, Winnipegger, Manitoban y Canadá”.

Esto es lo que necesita saber:

Jon Reyes escribió que su esposa acababa de trabajar en un ‘turno de noche de 12 horas’ antes de comenzar a palear nieve

Even after a 12 hour night shift at the hospital last night, my wife still has the energy to shovel the driveway. God bless her and all our frontliners. Time to make her some breakfast. 🙏🏽 pic.twitter.com/91vahySLqO — Jon Reyes (@jonreyes204) January 8, 2022

“Incluso después de un turno de noche de 12 horas en el hospital anoche, mi esposa todavía tiene la energía para palear el camino de entrada. Dios la bendiga a ella y a todos nuestros líderes. Es hora de prepararle un desayuno”, escribió Reyes junto a la foto.

El tuit tiene más de 44.000 me gusta. Reyes rápidamente se convirtió en objeto de críticas y memes.

Reyes escribió en otro tuit que el nombre de su esposa es Cynthia. La pareja tiene dos hijos.

Wishing each and everyone of you a safe and happy new year. From my family to yours, all the best in 2022! Happy New Year! Bonne Année! pic.twitter.com/sB4ejT8kUN — Jon Reyes (@jonreyes204) January 1, 2022

Su esposa respondió con su propio tuit, escribiendo: “¡Todo lo que quería hacer era palear!”.

Cynthia Reyes escribió una larga explicación en Facebook, diciendo que quería palear porque es un “gran ejercicio” y la ayuda a relajarse

All I wanted to do was shovel! 🤦🏻‍♀️ https://t.co/dlGyMnZV0r — Cynthia B Reyes (@CynBReyes204) January 9, 2022

En su página de Facebook, Cynthia Reyes escribió una larga explicación:

Lo siento de antemano por esta publicación tan larga: Pero como la mayoría de ustedes saben, ¡solo quería palear! 🤦🏻‍♀️ Wow, ha sido un torbellino de fin de semana! ¿Quién hubiera sabido que el tuit de mi esposo sobre mí paleando el camino de entrada después de mi turno de noche se habría vuelto viral? 😳 Hoy, muchos de los principales medios de comunicación de todo el mundo nos pidieron entrevistas en televisión y radio, pero las rechazamos porque quiero asegurarme de que la gente sepa directamente de nosotros cómo ha sido toda esta experiencia hasta ahora. Además, hemos tenido muchas personas preocupadas y preguntando cómo estamos. Lo que la gente debe saber es que llegué a casa de un turno de noche de 12 horas en el hospital, fue una buena noche que últimamente, como pueden imaginar, no siempre ha sido el caso para mí y mis colegas de Enfermería. Mientras conducía a casa, es hora de relajarme, llegué a casa antes de que nadie se despertara, después de todo, era un sábado por la mañana. Mientras me acercaba a mi camino de entrada, sentí energía para palear la nieve que cayó toda la noche y hasta la mañana. Como saben muchos habitantes de Manitoba y Canadá, es un gran ejercicio, me permitió relajarme, es refrescante después de haber usado una máscara N95 casi toda la noche, el clima era templado y estaba tranquilo y pacífico. Además, para todas las personas, incluidos nosotros, que estamos preocupados por el cambio climático, esto es bueno para el medio ambiente, ¡por lo tanto, no necesitamos un soplador de nieve! Lo más importante, lo disfruto. Jon me escuchó palear, en realidad lo despertó y se sorprendió e impresionó al ver que tenía energía después de un largo turno para hacer esto, así que tomó una foto, preparó el desayuno y la publicó, y el resto está incrustado en la historia de las redes sociales. ¡Siempre! Para las personas que nos conocen, Jon no trabaja los típicos 5 días a la semana, sino 6 o 7 días seguidos y fácilmente más de 10 a 12 horas al día. Sí, vio Tennis hasta temprano en la mañana, pero el hecho es que a menudo se prepara y lee tarde en la noche y durante el fin de semana, así que no me sorprende que Jon, siendo un gran fanático de los deportes, se quedara despierto hasta altas horas de la madrugada. mañana para ver a nuestros canadienses jugar en la Copa ATP en Australia. A nosotros como familia compartimos diferentes quehaceres no basados ​​en ningún género; pero sobre todo en quién está disponible para hacerlo. También me gustaría mencionar que le quité el polvo a la nieve del auto de mi hija esa mañana, y ¿por qué no? Como eso es lo que hace nuestra familia. Tomamos la iniciativa y hacemos cosas buenas los unos por los otros. Es la forma en que rodamos, a Jon le encanta cocinar y a mí me encanta palear y viceversa, ¡realmente no es gran cosa! Todos vivimos vidas ocupadas y tenemos que hacer las cosas. Queremos enseñar a nuestros hijos el trabajo duro y la responsabilidad. Es imprescindible en la vida y es por eso que podemos ser productivos en todas las cosas que queremos hacer. Eso me lleva al hecho de que este tuit probablemente no se habría vuelto viral si los roles de género estuvieran invertidos, o si mi esposo no fuera un político. Solo quería que la gente supiera que cuando una persona entra en política, toda la familia también. Vives bajo un microscopio, puedes perder amigos y tu familia hará sacrificios. Fuimos conscientes de eso, pero no sabes la magnitud de cómo es a menos que lo vivas y lo experimentes. Esto no es fácil para nadie. ¡Todo por tratar de hacer su trabajo para marcar la diferencia, hacer un cambio positivo, servir a los demás y agregar una pandemia a eso! Entonces, hay algunas cosas que me gustaría que llevaras a casa de nuestra experiencia. En primer lugar, no creas todo lo que lees o escuchas en las redes sociales o en los medios convencionales; en segundo lugar, lea más allá del titular; y conocer toda la historia antes de emitir un juicio. ⚠️ Por eso elegí escribir esto, para compartir directamente con quienes estén interesados ​​en conocernos y saber toda la verdad. Hace tiempo que no me meto en el mundo de Twitter, ya que no es mi favorito, y recordé por qué el pasado fin de semana. Es un recordatorio de cómo las redes sociales pueden desproporcionar las cosas y afectar negativamente a muchos usuarios. Afortunadamente, Jon y yo tenemos una piel bastante dura, pero para aquellos que son jóvenes e impresionables, o aquellos que sufren problemas de salud mental o están siendo acosados ​​cibernéticamente, no puedo imaginar estar expuestos a un entorno tan tóxico con regularidad. Como sociedad tenemos que hacerlo mejor. Todos debemos promover la bondad, la decencia, la comprensión, la objetividad y el respeto mutuo. Por último, lo dicho por mi esposo en twitter fue honesto, genuino y sincero, esto me hizo darme cuenta que estoy agradecida de que él aprecie lo que hago y que me ame y lo demuestre públicamente, esto no es nada nuevo. Estoy orgulloso de que sea él mismo sin pedir disculpas. Entonces, NO, según Twitter, no me divorciaré de él por palear como muchos han recomendado. 😝 Se hizo pasar por algo alejado de la verdad y ha cobrado vida propia y esto sucede todos los días en las redes sociales/los medios de comunicación principales. Hemos dejado el tweet con la esperanza de que otros vean lo crueles e irracionales que pueden ser las personas. Con suerte, nuestra experiencia puede ser un ejemplo de cómo las redes sociales pueden manipular totalmente las cosas fuera de contexto. Verdaderamente, mi palear fue un acto de autocuidado y cuidado de mi hogar y mi familia. (Mi hija no puede creer que tuve que describir lo que significa palear para mí 😂) ❤️ Muchas gracias a todos nuestros amigos y familiares que se han acercado para ver cómo estamos, realmente apreciamos el amor y el apoyo y estamos bendecidos. En su mayor parte, realmente no conozco a nadie en Twitter, pero para aquellos de ustedes que entendieron lo que Jon quiso decir, gracias. 🙏🏼 Realmente queremos que todos sepan que estamos realmente bien, nuestras relaciones familiares, la fe y las amistades son compasivas y amorosas y eso es lo que nos mantiene fuertes. Deseo el mismo apoyo para todos. No es la historia más emocionante, pero es la verdad si vale algo en estos días en el contexto de las redes sociales/medios. Gracias por leer esta publicación.

Las reacciones fueron rápidas

Everyone put shovels out for Jon Reyes’ wife pic.twitter.com/DBovjgQrlP — Uncle Cammy (@CAMacAngus) January 9, 2022

Estas son algunas de las respuestas a la publicación de Reyes en Twitter:

“Dios te bendiga, Jon, por ser el esposo más vago o el más barato”, escribió una persona.

“Ese momento incómodo cuando ser un macho beta es tan común que este tipo realmente tomó una foto, la subió a Internet y estaba orgulloso de lo que había logrado”, escribió otro usuario de Twitter. “Palé mi camino de entrada y luego paleé el camino de entrada de mi vecino después de mi propio turno de 12 horas. Asi es como se hace.”

Jon Reyes and his wife #mbpoli pic.twitter.com/5FL7rq1KFc — fat ass kelly price (@liltayxo) January 10, 2022

Pero otra persona respondió a ese tuit: “¿Por qué todos asumen que él nunca ayudó? Solo un pensamiento. Si viera a mi SO palear, mi primera reacción no sería ir a ayudar. Ella es perfectamente capaz. Le cocinaba el desayuno, la llamaba para que comiera, disfrutaba el tiempo con ella y luego salía y terminaba lo que ella había comenzado”.

Anyone have Jon Reyes wife’s number it’s a bit outta the way but…… pic.twitter.com/NBvtjb4kLa — Ho Ho Homo (@JustPhag) January 9, 2022

Una mujer escribió: “Habiendo trabajado por la noche, puedo garantizar que después de un turno de noche de 12 horas, no tiene la energía para palear la entrada de la casa. Lo está haciendo porque no se ha hecho”.

Otra persona tuiteó a Reyes: “No sé qué es peor.

Ella tiene que hacer esto contigo adentro.

Ella tiene que hacer esto después de un turno de 12 horas.

Ella haciendo esto mientras miras.

Ella haciendo esto mientras cocinas huevos con facilidad.

Creo que tomar una foto y publicar todo lo anterior es lo peor. Sí. Eso se lleva la palma”.

