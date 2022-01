¿Quiénes son Bart y Krista Halderson, pareja asesinada por su hijo?

Bart y Krista Halderson son los padres de Chandler Halderson, el hombre de Wisconsin que está siendo juzgado, acusado de asesinar a su madre y a su padre, desmembrar sus cuerpos y desechar sus restos después de un intento fallido de quemarlos en la chimenea familiar.

Puede leer la denuncia penal contra Chandler Halderson aquí. Puede ver fotos de la exhibición del juicio de Chandler Halderson a lo largo de este artículo.

Halderson está siendo juzgado en el condado de Dane, Wisconsin, acusado de asesinar y mutilar a ambos padres.

Los padres de Chandler fueron el padre Bart y la madre Krista Halderson. En LinkedIn, Chandler afirmó que era un recién graduado de la universidad técnica en tecnología informática que trabajaba como salvavidas y asistente de enseñanza, según su página. Escribió en la página que es un Eagle Scout.

¿Cuál es el motivo? Según Madison.com, los fiscales alegan que “su padre descubrió que su hijo había estado mintiendo durante meses o años sobre tener un trabajo y asistir a la escuela”. Dicen que Halderson asesinó a Bart, de 50 años, y a Krista, de 53, en la casa de la familia, donde también vivía, el 1 de julio de 2021.

Dicen que, después de que asesinó y desmembró a sus padres, trató de quemar partes de sus cuerpos en la chimenea de la familia antes de arrojar las partes del cuerpo en una granja y una zona boscosa. Fotos gráficas del “torso sin cabeza y sin camisa” de Bart se mostraron en la corte, pero Halderson “parecía no mostrar ninguna emoción”, según Madison.com.

Según la denuncia penal, Bart recibió un disparo. Solo se encontraron partes del cuerpo de Krista.

Según Madison.com, la ex novia de Halderson, Cathryn Mellender, testificó que pensaba que Halderson asistía a una escuela técnica y trabajaba en American Family Insurance y que trabajaría para Elon Musk en SpaceX en Florida.

Esto es lo que necesita saber:

1. Halderson, quien le dijo a los medios “los encontraremos”, denunció la desaparición de sus padres y dijo que no regresaron de un fin de semana festivo del 4 de julio

Fue Halderson quien denunció la desaparición de sus padres. “Los encontraremos”, dijo Chandler Halderson sobre sus padres a WKOW-TV. “Es mejor no escuchar las teorías negativas”, dijo, y agregó que su madre le envió un mensaje de texto para decirle que la pareja llegó a su cabaña a salvo, pero luego desapareció.

Agregó: “Tal vez estén en un casino, con sus teléfonos apagados, sin recepción. Tal vez estén en un bote, divirtiéndose con sus amigos”.

Plenty: The State Crime Lab had advised that there were footwear patterns on the tarps that were located during this investigation, so they wanted to have the footwear from the [Halderson] residence located and photographed. #ChandlerHalderson @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/dVZmNMb959 — Sierra Gillespie (@sierragillespie) January 10, 2022

Primero fue acusado de homicidio intencional en primer grado por la muerte de Bart A. Halderson, información falsa sobre personas secuestradas y desaparecidas, mutilación y ocultación de un cadáver. Después de que se encontraron partes del cuerpo de su madre, la denuncia se modificó para agregar cargos similares relacionados con su muerte.

“Nuestra investigación comenzó el miércoles 7 de julio, cuando Chandler denunció la desaparición de sus padres aproximadamente a las 11:30 a.m. de ese día. Según Chandler, sus padres habían dejado su casa en Village of Windsor el viernes por la mañana temprano con una pareja desconocida para pasar el fin de semana festivo del 4 de julio en su cabaña en White Lake, WI, pero no regresaron como se esperaba”, escribió el Departamento del Sheriff.

“Nuestros investigadores comenzaron de inmediato los esfuerzos para localizar a los Halderson, incluido comunicarse con la Oficina del Sheriff del condado de Langlade para verificar la propiedad en White Lake, pero no se localizó a nadie en esa residencia”.

Schneider testifies that he will write a report after opening the evidence today as part of "chain of custody." This is in effort to preserve the evidence. Judge Hyland tells jurors both sides agree the evidence has not been tampered with or altered since discovery. pic.twitter.com/Y8KlLEreg7 — Sierra Gillespie (@sierragillespie) January 10, 2022

La declaración inicial de la persona desaparecida de las autoridades decía:

La Oficina del Sheriff del Condado de Dane está solicitando la ayuda del público para localizar a una pareja desaparecida de Village of Windsor. Hoy temprano, un miembro de la familia informó que Bart y Krista Halderson fueron vistos por última vez el jueves 1 de julio de 2021 en su casa. Planearon un viaje al condado de Langlade, Wisconsin este fin de semana y la familia no pudo confirmar si llegaron a salvo. No hay ningún vehículo asociado a la pareja. Bart tiene 50 años y Krista tiene 53 años. Si alguien tiene información sobre la pareja, comuníquese con el Centro de Comunicaciones del Condado de Dane al 608.255.2345 o con la Línea de Información de la Oficina del Sheriff del Condado de Dane al 608.284.6900.

La denuncia penal dice que, a las 11:25 a. m. del 7 de julio de 2021, Chandler Halderson llegó a la estación de policía en el condado de Dane, Wisconsin, y pidió presentar un informe de persona desaparecida. Dijo que vivía en Oak Springs Circle en Village of Windsor, en el condado de Dane, cerca del capitolio estatal de Wisconsin.

Bart and Krista Halderson's drivers licenses and cell phones were found wrapped together in tin foil and a paper towel. The wrapping was hidden in a shoe under a shelf in the Halderson home.#ChandlerHalderson @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/qVeZJULoMs — Sierra Gillespie (@sierragillespie) January 10, 2022

Dijo que “deseaba denunciar la desaparición de sus dos padres, afirmando que habían dejado su residencia alrededor del viernes y que no habían sido vistos desde entonces”. Creía que posiblemente fueron a una cabaña de su propiedad en el condado de Langlade, Wisconsin.

Identificó a sus padres como Bart A. Halderson y Krista R. Halderson y dijo que unos amigos los recogieron alrededor de las 6 a.m. para ir a la cabaña. Dijo que no sabía quiénes eran los amigos, pero que sus padres “iban a subir a la cabaña para trabajar en una bomba de agua y una fogata que posiblemente había sido dañada por una tormenta reciente”.

Here's a look at the defendant's foot. You can see a cut on his big toe. This has been referred to several times throughout the trial.

After this, Detective Shunk is dismissed without cross-examination or re-direct.#ChandlerHalderson @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/mwFOwfyECq — Sierra Gillespie (@sierragillespie) January 7, 2022

Dijo que se suponía que regresarían el domingo o el lunes, pero no habían vuelto a casa y no contestaban sus teléfonos celulares, dice la denuncia.

Además alegó:

El oficial fue a la casa de la familia y notó que parecían haber removido secciones del piso, así como los contornos de una media pared justo al lado de la puerta de entrada que ya no estaba allí. Chandler dijo que tenía una novia, CMM, y su familia tenía una granja en el área cercana de Cottage Grove. Vieron varias llamadas de la novia de la madre de CMM, CAL.

La ex novia de Chandler fue identificada más tarde en la corte como Cathryn Mellender.

Chandler le dijo al detective que ayudó a sus padres a empacar herramientas, incluida una llave para tubos, un hacha y latas de gasolina para la motosierra. Dijo que su madre le envió un mensaje de texto el domingo 4 de julio.

Direct examination of #ChandlerHalderson's ex-gf ends with her in tears as the prosecutor asks if she had anything to do with the clean up. This Target bag with her name/order date had the bloody rags in it. State says Halderson put the blood rags in a bag w/her name on it. pic.twitter.com/qnACR7QY4x — Cathy Russon (@cathyrusson) January 6, 2022

Dijo que su madre le envió un mensaje de texto diciendo que irían a White Lake para un desfile. Dijo que la falta de contacto no era normal. El detective notó que los vehículos de los padres estaban en el garaje. Chandler dijo que había conducido ambos vehículos desde que se fueron. Dijo que tenía síntomas de conmoción cerebral y que su madre estaba tomando medicamentos.





Play



WI v. Chandler Halderson Trial Day 3 – Dulce Mellender – Defendant's Ex-Girlfriend's Mom Live Coverage: WI v. Chandler Halderson – Dismembered Parents Trial Happening in Court: Dulce Mellender – Defendant's Ex-Girlfriend's Mom Cresent L'sai – Dulce Mellender's Partner CHARGES: Victim Bart Halderson: COUNT 1: First-degree Intentional Homicide COUNT 2: False Info on Kidnapped or Missing Persons COUNT 3: Mutilating a corpse COUNT 4: Hiding a Corpse Victim Krista… 2022-01-07T03:37:59Z

El detective encontró una nota que, según Chandler, se la había dejado su madre. Decía: “Espero que estés bien y si necesitas algo, comunícate con” un amigo.

Un compañero de trabajo PS le dijo al oficial que era inusual que Krista no se presentara a trabajar y que Krista era una persona muy responsable. Krista no se había presentado a trabajar el viernes 2 de julio de 2021 y era muy diferente a ella. Nadie pudo ponerse en contacto con ella.

Leatherberry shows jurors an ax recovered during the investigation. Later tests found it had human blood on it. #ChandlerHalderson @lawcrimenews pic.twitter.com/dmpsBQIPPc — Sierra Gillespie (@sierragillespie) January 10, 2022

Este hombre decidió detenerse en la casa familiar y vio ambos vehículos en el garaje, lo que consideró inusual. Miró a través de la puerta principal y había una mesa de lado. Finalmente habló con Chandler, que acababa de salir de la ducha con una gasa o un vendaje en el pie.

Dijo que sus padres fueron recogidos por otra pareja alrededor de las 5 a.m. por algún tipo de problema en la cabaña. Dijo que se lesionó el pie cuando había tirado una pelota o estaba jugando con los perros y había roto la chimenea. (Durante el juicio, los fiscales alegaron que se encontró un trozo de cráneo humano en la chimenea, según el periodista Sierra Gillespie).

A pair of shoes with red stains was collected from the garage of the Halderson home. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/bErk84CeJd — Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) January 10, 2022

Chandler dijo algo en el sentido de que había “sangre por todas partes” dentro de la casa como resultado de este corte.

El 4 de julio, Chandler le dijo a este hombre que “los había contactado”, refiriéndose a sus padres. Dijo que todo estaba bien y que los padres regresarían el martes.

El 7 de julio, los detectives hablaron con una mujer que invitó a Chandler a cenar a la casa de su familia. Ella dijo que la afirmación de Chandler de que Bart y Krista fueron a la cabaña con otra pareja desconocida estaba completamente fuera de lugar. Chandler afirmó que Bart llevó una gran cantidad de efectivo a la cabaña, lo cual era muy poco probable porque Bart era un “tacaño”. Chandler afirmó que sus padres llevaron bebidas alcohólicas a la cabaña, lo cual estaba fuera de lugar y era poco probable. Eran bebedores ligeros.

Ella describió a Krista como una madre muy cariñosa que estaba muy involucrada en la vida de sus dos hijos.

La casa estaba bien cuidada. Faltaba un trozo de vidrio de la chimenea. Chandler dijo que los perros lo rompieron y les mostró dónde tenía un trozo de vidrio atorado en el dedo gordo del pie izquierdo. No vieron ninguna señal de sangre por todas partes.

2. El torso mutilado del padre fue descubierto debajo de un montículo

Jurors are being shown Snapchat messages between Mellender and the defendant. His username is "chazzledazl." He said, "Yeah I just had a great future planned and its all falling apart."#ChandlerHalderson @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/a42iOw85mI — Sierra Gillespie (@sierragillespie) January 6, 2022

La policía contactó a la novia de la madre de la novia de Chandler, CALL, dice la denuncia. En la corte, su nombre fue Cresent L’Sai.

Vivía en Cottage Grove en el condado de Dane. Ella dijo que Chandler llegó a la propiedad el 5 de julio de 2021, un lunes, con el Subaru Outback azul de su familia.

La denuncia alega:

Halderson está acusado de decir que no estaba bien porque tenía problemas para leer los números y se perdía mucho. Pidió ir a nadar a su piscina y se fue de 1 a 1,5 horas, pero cuando regresó, no estaba mojado y la cubierta no estaba fuera de la piscina.

Estaba estacionado al lado de un cobertizo grande.

Después de eso, lo vio en la piscina y parecía estar lavándose. Anteriormente habían hablado sobre tiro al blanco y mencionó que tenía un rifle que podía llevar para disparar.

Informó haber visto buitres dando vueltas sobre los bosques de su propiedad.

Las autoridades registraron la propiedad.

Vieron un leve “montículo” cubierto de follaje, palos y hojas y recuperaron un torso humano. Podían ver restos humanos que habían sido mutilados y desmembrados.

El torso pertenecía a un hombre blanco. Estaba vestido con pantalones grises estilo cargo, un cinturón negro, con una cuerda negra de nailon alrededor de la cintura, con 3 o 4 pies de cuerda suelta y sin camisa.

C. Mellender testifies the defendant told her his job at SpaceX was delayed due to Mitchell Halderson's illness and eventually #ChandlerHalderson's fall.@LawCrimeNetwork pic.twitter.com/fLifUfCQLW — Sierra Gillespie (@sierragillespie) January 6, 2022

Encontraron un tanque que tenía tijeras, una hoja de sierra y posiblemente cortadores de pernos. La hoja de sierra tenía un aspecto viscoso que podría ser tejido graso.

Last week, the defendant's former girlfriend, Catherine "Cat" Mellender, told jurors she picked up groceries from Target. Her name was later found on a Target bag containing rags with Brillo pads and rags pic.twitter.com/AuSDcvD8h8 — Sierra Gillespie (@sierragillespie) January 10, 2022

El 8 de julio, Chandler llamó y dijo que encontró llaves de repuesto para la cabaña.

Dijo que el pasado miércoles fue un “mal día”. Él y su padre estaban viendo “Wheel of Fortune” y su madre estaba en el trabajo. Lanzó la pelota y rompió el vidrio con la ayuda del perro. Eso enfureció a su padre. Intentaron limpiarlo. Chandler resultó herido y su padre estaba enojado.

En ese momento, Chandler fue puesto bajo arresto.

Chandler dijo en un momento que “no se sentía mal por lo que hice”, alega la denuncia.

Tarp found, with what appeared to be blood, inside #ChandlerHalderson's girfriend's family's barn on the same farm where dad's torso was located. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/ncwU6fOUrr — Cathy Russon (@cathyrusson) January 10, 2022

El oficial notó que Chandler tenía moretones en la parte inferior de las piernas y la rodilla. Había rasguños en sus piernas.

Su novia CMM dijo que fue a casa de su madre a comprar peróxido de hidrógeno y un Swiffer porque necesitaban limpiar el vidrio que Chandler rompió en la chimenea. Había un cristal que estaba roto. No vio mucha sangre.

Dijo que la casa olía a perros. Ella dijo que Chandler solía estar en un equipo de tiro en la universidad y confirmó que Chandler tenía un arma.

Un amigo le dijo a la policía que Chandler adquirió 20 rondas de municiones perforantes.





Play



WI v. Chandler Halderson Trial Day 3 – Cathryn Mellender – Defendant's Ex-Girlfriend Live Coverage: WI v. Chandler Halderson – Dismembered Parents Trial Happening in Court: Dulce Mellender – Defendant's Ex-Girlfriend's Mom Cresent L'sai – Dulce Mellender's Partner Break Det Brent Baverstock – Dane County Sheriff's Office (Photos Shown) Lunch Break Det Sabrina Sims – Dane County Sheriff's Office Dr. Michael Lohmeier – Treated Defendant In ER Cathryn… 2022-01-07T03:50:54Z

El torso masculino fue identificado como Bart Halderson. La herida entró por la cavidad abdominal, golpeó la médula espinal. Le dispararon. Estaba vivo cuando fue alcanzado por los disparos. La herida fue mortal. La forma de muerte homicidio.

Según el Canal 3000, los fiscales revelaron pruebas adicionales durante el juicio. Por ejemplo, dijeron que encontraron una bolsa de Target con trapos ensangrentados en la propiedad donde se encontraron los restos de Bart. La entonces novia de Chandler testificó que había llevado la bolsa a la casa de los Halderson porque había “recogido artículos de Target” y los había dejado allí.

Los fiscales también indicaron que se descubrió un rifle en el cobertizo tres meses después.

3. Las piernas mutiladas de Krista fueron encontradas a continuación en un área boscosa

Las descripciones en la denuncia sobre el cuerpo de Krista son igualmente horribles.

El 10 de julio de 2021, otra mujer informó haber visto a un joven de 20 a 30 años alejarse de un automóvil y caminar por Old Highway 60, dice la denuncia. Llevaba una mochila.

Su vehículo estaba estacionado junto al bosque. El 14 de julio de 2021 se encontró en esa zona una porción de restos humanos no identificados, dice la denuncia.

Los restos se ubicaron a unas 200 yardas al oeste de la carretera 188, justo al sur de Old 60 Road.





Play



Watch Live: WI v. Chandler Halderson Trial Day 1 – Det Bill Hendrickson – Dane Co Sheriff's Ofc Live Coverage: WI v. Chandler Halderson – Dismembered Parents Trial Happening in Court: Prosecution Opening Statement by William Brown Defense Opening Statement by Catherine Dorl First Witness: Dep John Nelson – Dane County Sheriff's Ofc Dep Joshua Seeley – Dane County Sheriff's Ofc Dep Hayley Collins-LaFevre-Dane Co Sheriff's Ofc Brian Shunk – Co-Lead Detective Brian… 2022-01-04T22:55:21Z

Al entrar en el área boscosa, el detective observó una pierna humana cercenada cerca del área del muslo. Junto a la pierna intacta parecía haber un trozo más grande de carne humana podrida, posiblemente un trozo de muslo. En la misma zona había un pie izquierdo.

A unos 10-15 pies al sureste de donde se encontró la pierna, se localizó una parte del cuerpo un poco más grande que una pelota de fútbol. Un hueso sobresalía de él; parecía ser otra parte del cuerpo humano amputada. En total se encontraron cuatro piezas de restos; dos piernas humanas, una separada en tres piezas.

Los restos fueron enviados al laboratorio estatal de criminalística. Fueron identificados como Krista R. Halderson. Más tarde, los detectives encontraron la licencia de conducir de Bart y la de Krista, así como sus teléfonos celulares envueltos en papel toalla y papel de aluminio en el garaje.

Las autoridades buscaron en la cuenta de Google de Halderson y descubrieron que buscó el 8 de julio cosas como “cuerpo encontrado en Wisconsin” y “cuerpo de mujer encontrado en Wisconsin” y “cuerpo desmembrado encontrado en Wisconsin” y “cuerpo encontrado en el río Milwaukee 2021” y “Bart y Krista,”, alega la denuncia.

Las búsquedas en Google ocurrieron antes de que se encontraran restos.

4. Bart Halderson era contador y gerente de impuestos

Bart Halderson era contador público certificado y gerente de impuestos en Madison, según su página de LinkedIn.

En Facebook, Bart Halderson escribió que se graduó de la Universidad de Wisconsin-Madison, se graduó de la escuela secundaria Valders y vivió en DeForest, Wisconsin. Su publicación más reciente fue de 2012 y fue un gráfico sobre una exhibición de autos. No se pudieron encontrar páginas de redes sociales obvias para Krista.

Chandler tenía una antigua página de Facebook con el nombre de Chaz Halderson, pero tiene poco visible, salvo una foto grupal nadando. Su foto de perfil lo mostraba con un perro y usando audífonos.

La pareja vivía en una casa de clase media con un valor aproximado de $370,000.

El fiscal William Brown dijo en una audiencia de fianza de Halderson que, cuando Chandler informó al Departamento del Sheriff que sus padres estaban desaparecidos, “hizo una gran cantidad de declaraciones que indicaban dónde pensaba que estaban sus padres, lo que envió a la policía a una búsqueda inútil por todo el estado”. de Wisconsin… le dijo a la policía una red de mentiras”.

Brown dijo que Chandler incluso indicó que hubo mensajes entre él y sus padres cuando no estaban.

Eventualmente, informó que los padres habían desaparecido después de que se habían ido durante días en ese momento, dijo Brown. Un testigo que conoce a Chandler informó haber visto el vehículo de Halderson con él estacionado en un lugar extraño en su propiedad rural. Ella informó eso a la policía.

Le realizaron una autopsia y confirmaron que Bart murió “por violencia homicida a balazos. Tenemos una investigación extremadamente compleja. Tuvimos un acusado que tuvo seis días para ocultar evidencia”, alegó Brown, y agregó: “Ha mentido docenas de veces durante el curso de esta investigación”.

El comisionado de la corte dijo: “Sr. Halderson ha llevado una vida bastante ejemplar logrando el rango de Eagle Scout, no tiene antecedentes para hablar, es un residente de toda la vida. No creo que sea apropiado establecer un vínculo tan sustancial en un caso con tantas incógnitas”.

Un pariente, Blake Halderson, escribió en el hilo de comentarios del Departamento del Sheriff: “Gracias a todos por sus oraciones y cualquier ayuda que puedan brindar para encontrarlos. Tan difícil esperar actualizaciones y no poder hacer nada para ayudar. También agradezco todo el trabajo que están haciendo las fuerzas del orden público para encontrar a Bart y Krista. Siempre hemos apoyado mucho a la policía, pero nunca pensamos que estaríamos en una situación como esta y necesitaríamos tanto su ayuda. Gracias a todos.”

Agregó: “Todo lo que puedo decir es que nada tiene sentido y estamos esperando noticias. Estoy seguro de que la policía está haciendo todo lo posible para localizarlos, pero agradezco todos sus comentarios y oraciones”.

Una mujer escribió debajo del comentario: “Fui su veterinaria en Plymouth durante muchos años. Ámalos, tan amables, cariñosos y gentiles. Esperando más allá de toda esperanza que se encuentren sanos y salvos.💞”

Ninguno de los Halderson tiene antecedentes penales en Wisconsin.

5. Chandler Halderson dio una entrevista a una estación de televisión local





Play



Video Video related to ¿quiénes son bart y krista halderson, pareja asesinada por su hijo? 2022-01-11T10:09:10-05:00

Antes de su arresto, Halderson concedió una entrevista a Adam Duxter de Fox 47. Él dijo: “Mi último mensaje que recibí de ellos, iban a White Lake para el 4 de julio, hay algunas festividades que se llevan a cabo allí, mejores precios de bebidas en los bares, cosas así. Lago Blanco, Wisconsin. Su plan, que yo sepa, iban al condado de Langlade a una cabaña, su cabaña. En el camino, podrían haberse detenido en muchos lugares, pero no los conocería a todos. Pero está a unas 3 horas al norte de Madison o del condado de Dane”.

Agregó: “Trajeron, o fueron recogidos por sus amigos, de quienes nunca obtuve el nombre. Asumí que era alguien de quien yo estaba al tanto, como los vecinos cercanos de ellos en la calle o sus mejores amigos en el lado este, así que eso es lo que asumí, realmente nunca pregunté más sobre eso. Y entonces los recogieron y todos subieron allí, como otra pareja”.

Lea la entrevista completa aquí.

En LinkedIn, Halderson escribió que era estudiante en el Colegio Técnico del Área de Madison. En 2021, escribió que recibió un título de asociado en “Administración y gestión de tecnología de la información/computadoras”.

Él escribió: “La mayor parte de mi experiencia consiste en salvavidas y tecnología, pero no se detiene allí. Tengo un gran conocimiento de los paneles solares y el proceso de instalación que los acompaña. También tengo experiencia en enseñanza y liderazgo desde que era asistente de maestros para un curso de instalación en una universidad local”.

En 2020, escribió que trabajó como asistente de enseñanza durante dos meses en MATC, escribió: “Creé una clase en línea para que los estudiantes trabajaran en tareas y exámenes, así como también ayudé al instructor con la enseñanza y tuve horas de oficina para preguntas. ”

De 2014 a 2017, escribió que trabajó como instructor de natación en la YMCA en Sheboygan y Sun Prairie, Wisconsin, y señaló: “He enseñado natación en la YMCA y también fui salvavidas durante 3 años”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: En Estados Unidos trasplantan con éxito un corazón de cerdo a una persona