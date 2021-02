Arrestan a hombre con explosivos en su casa en Texas: John Christopher Crawson

John Christopher Crawson es el hombre que, según las autoridades, provocó la evacuación de cinco casas en su vecindario del condado de Williamson, cerca de Round Rock, Texas, cuando la policía encontró artefactos explosivos improvisados ​​en su casa.

Crawson, de 47 años, fue acusado de amenazas terroristas y encarcelado en la cárcel del condado de Williamson, según muestra su historial penitenciario.

KXAN informó que el vecindario fue evacuado la mañana del martes 23 de febrero de 2021, luego de que la policía fuera llamada a la casa de Crawson para entregar una orden de arresto, luego de una investigación después de que supuestamente amenazó a un miembro de la familia.

Happening now: I’m here in Round Rock where people were evacuated after IEDs were found in the home of a man currently under arrest @statesman pic.twitter.com/OjD9Ge0kjC

El hombre fue arrestado y la policía luego encontró artefactos explosivos improvisados ​​en su casa, localizada en el 2500 de Santa Barbara Loop, dijeron. La Oficina del Sheriff del condado de Williamson le dijo al citado medio de comunicación que permanecerían en la escena hasta que los dispositivos fueran retirados de manera segura. Se pidió al público que evitara el área. Cualquiera que viva en el área y no haya sido contactado por las autoridades no necesita evacuar.

Esto es lo que necesita saber:

Las autoridades encontraron explosivos en la casa de Crawson el 23 de febrero

Los cargos de Crawson se derivaron de una supuesta amenaza hecha contra un miembro de la familia el 18 de enero de 2021. Su cargo, amenazas terroristas contra un miembro de la familia, es un delito grave de tercer grado, indica su expediente en la cárcel. Los funcionarios cumplían una orden de arresto en su casa cuando se encontraron los artefactos explosivos improvisados.

Los miembros del escuadrón de bombas y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) permanecieron en la casa de Crawson investigando hasta la tarde, informó KXAN.

Los agentes le dijeron a KXAN que una “larga investigación” precedió a la orden de arresto. Las autoridades no especificaron de inmediato qué tipo de dispositivos encontraron ni cuántos.

Rebeccah Macias, reportera del Austin-American Statesman, compartió fotos de la escena en Twitter.

Here are some more shots I captured at the 2500 block of Santa Barbara Loop in Round Rock.

John Christopher Crawson, 47, was arrested at 8 a.m. Tuesday for terroristic threat. As of 3 pm, he was still in Williamson County Jail. His bond has yet to be set. More via @PatchTweet pic.twitter.com/F05d7pvi9n

— Meagan (@meaganfalcon) February 23, 2021