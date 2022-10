¿Quién es Johnathan Hayes, acusado de la muerte de pacientes en Carolina del Norte?

Johnathan Hayes es un ex enfermero de Carolina del Norte acusado de asesinato por la muerte de dos mujeres que eran pacientes en el hospital Wake Forest Baptist. Hayes fue arrestado el 25 de octubre de 2022 en su casa en Winston-Salem, dijo el fiscal de distrito del condado de Forsyth en una conferencia de prensa. Las muertes ocurrieron en enero de 2022, dijeron las autoridades.

La vicepresidenta del Centro Médico Bautista Atrium Wake Forest, Denise Potter, dijo en la conferencia de prensa que están “profundamente entristecidos por lo ocurrido”. Potter dijo: “Cuando nos enteramos por primera vez de estos eventos inquietantes, inmediatamente nos comunicamos para ofrecer nuestras condolencias, nuestras disculpas y nuestro apoyo a las familias de los pacientes. Tan pronto como identificamos una desviación en la atención al paciente como parte de nuestros protocolos de seguridad establecidos, tomamos medidas inmediatas para retirar al empleado del entorno de atención al paciente y despedirlo. También notificamos de inmediato a las fuerzas del orden público y a los reguladores apropiados y a las juntas de licencias y hemos estado trabajando con ellos a lo largo de esta investigación”.

Potter agregó: “Agradecemos sinceramente los esfuerzos diligentes del Departamento de Policía de Winston-Salem y la oficina del fiscal de distrito Jim O’Neill, y les prometemos todo nuestro apoyo mientras continúan con esta investigación. Lo que supuestamente sucedió ciertamente no representa los altos estándares de seguridad e integridad de los que nuestros dedicados compañeros de equipo se enorgullecen y muestran todos los días. Hemos realizado un análisis en profundidad para asegurarnos de que hemos hecho todo lo posible para que un evento como este nunca vuelva a ocurrir”.

Hayes permanece bajo custodia, según muestran los registros. No quedó claro de inmediato si Hayes, de 47 años, contrató a un abogado que pudiera comentar en su nombre. Las autoridades dijeron en una conferencia de prensa que Hayes también fue acusado de intento de asesinato en el caso de un paciente que casi muere en diciembre de 2021.

Esto es lo que necesita saber sobre Johnathan Hayes:

1. Las víctimas, Gwen Crawford y Vicki Lingerfelt, murieron de una dosis letal de insulina administrada por el ‘enfermero rebelde’ Johnathan Hayes, dice la policía

Play

Wake Forest Baptist nurse charged murder in patient deaths | Full press conference Winston-Salem police arrested a former Wake Forest Baptist Medical Center nurse accused of murdering two patients in his care at the hospital. Forsyth County District Attorney Jim O'Neill announced two counts of murder and one count of attempted murder for 47-year-old John Hayes. Investigators said the "rogue nurse" killed two patients and nearly a third.… 2022-10-25T17:08:37Z

Según las autoridades, Gwen Crawford recibió una dosis letal de insulina de Johnathan Hayes el 5 de enero de 2022. La mujer de 60 años murió el 8 de enero, dijo la policía. Luego, Hayes le dio una dosis fatal de insulina a Vickie Lingerfelt, de 61 años, el 22 de enero de 2022, y ella murió el 27 de enero, según la policía. Las autoridades dijeron que un tercer paciente sobrevivió a una “dosis casi fatal” de insulina el 1 de diciembre de 2021.

El fiscal de distrito del condado de Forsyth, Jim O’Neill, dijo en la conferencia de prensa que él y los detectives de la policía de Winston-Salem fueron llamados a una reunión en el hospital el 21 de marzo de 2022. “Ese día, un equipo de investigación de Wake nos presentó información. Forest Baptist Medical Center que parecía mostrar que un enfermero, Johnathan Hayes, pudo haber administrado una dosis letal de insulina que causó la muerte de ese paciente y tal vez de otros”, dijo O’Neill. “Le pedí a los investigadores del Departamento de Policía de Winston-Salem que asumieran el control de la investigación y específicamente le pedí al equipo de gestión de riesgos del Wake Forest Baptist Medical Center que ayudara a la policía local en su investigación”.

O’Neill agregó: “Les diré que el Centro Médico Bautista Wake Forest accedió de inmediato, sin dudarlo, y brindó acceso al Departamento de Policía de Winston-Salem para todo lo que pidieron. En los últimos meses, el Departamento de Policía de Winston-Salem llevó a cabo una investigación exhaustiva que incluyó entrevistas, recopilación de pruebas y conversaciones con familiares de los fallecidos”.

El fiscal de distrito dijo a los periodistas: “La totalidad de la información que me proporcionaron me llevó a una sola conclusión, que existía una causa probable para respaldar la acusación que solo podía describirse como una enfermera deshonesta con dos cargos de asesinato y un cargo de intento de asesinato. Toda la evidencia disponible indica que este hombre actuó solo”.

2. La licencia de enfermería de Hayes permanece activa y no tiene antecedentes de quejas previas o medidas disciplinarias desde que la obtuvo en 2000

Play

Former North Carolina Nurse Charged With Murdering Patients Investigators say Johnathan Hayes, 47, killed two patients with insulin injections, and attempted to kill a third. WXII's Louie Tran reports. » Subscribe to NBC News: nbcnews.to/SubscribeToNBC » Watch more NBC video: bit.ly/MoreNBCNews NBC News Digital is a collection of innovative and powerful news brands that deliver compelling, diverse and engaging news stories. NBC News… 2022-10-26T19:15:01Z

Según la Junta de Enfermería de Carolina del Norte, Johnathan Howard Hayes tiene una licencia de enfermera registrada permanente activa. Su licencia fue aprobada el 27 de junio de 2000 y no expirará hasta el 31 de mayo de 2024, según la base de datos de la Junta de Enfermería. Su licencia es válida para varios estados, según muestra el sitio web.

Hayes no ha tenido ningún cargo o medida disciplinaria en su contra durante su tiempo como enfermero registrado en Carolina del Norte. No quedó claro de inmediato si la junta de enfermería tomará medidas disciplinarias contra Hayes como resultado de su arresto o si hay un caso en curso.

Según el Winston-Salem Journal, Hayes había trabajado en el Centro Médico Bautista Atrium Wake Forest durante 15 años. El hospital se negó a comentar más sobre el tiempo que Hayes trabajó allí, informó el periódico.

3. Hayes estuvo entre las enfermeras celebradas en la sección especial de un periódico local en 2021

En 2021, Hayes estuvo entre las enfermeras locales celebradas por el Winston-Salem Journal en una sección especial, informó el periódico. Fue nominado para el honor por su esposa, Misty Hayes, quien le dijo al periódico que cuida “de toda su gente en sus turnos con esa milla extra. … Él les canta, se asegura de que estén cómodos, se asegura de que tengan todo lo que puedan necesitar. Le hace saber a la gente quién es él y que los cuidarán bien”.

Hayes le dijo al periódico que había sido enfermero durante 21 años y que trabajó en medio de la pandemia de COVID-19. Se desconoce su papel exacto en el hospital. “Lo más importante de la pandemia ha sido nunca dar por sentado tu vida. Siempre trate a todos de la misma manera que le gustaría que lo traten a usted”, dijo Hayes al periódico.

O’Neill, cuya esposa, la Dra. Oona O’Neill trabaja en Atrium Wake Forest Baptist como obstetra y ginecóloga, dijo a los periodistas: “Quiero decir unas palabras al público sobre las enfermeras de nuestra comunidad: los actos de esta mal actor no debe ser un reflejo de los profesionales médicos que brindan una excelente atención a esta comunidad. Los médicos y las enfermeras son una de las pocas bendiciones que tenemos cuando nosotros o nuestros seres queridos estamos enfermos o lastimados. Si bien esta investigación ha estado en curso, ha habido ocasiones en las que descubrí que mis propios hijos necesitaban atención médica y los llevé al Wake Forest Baptist Medical Center porque confío en ellos. Yo creo en ellos. Y estoy muy agradecida de vivir en esta comunidad donde hemos sido bendecidos con una atención médica y de salud tan sobresaliente”.

Y agregó: “Una enfermera es llamada a la profesión. Brindan atención, apoyo y amor cuando más lo necesitamos. Los médicos y enfermeras pusieron en peligro sus propias vidas cuando respondieron la llamada durante los primeros días de la pandemia y se presentaron a trabajar. Dicen que si salvas una vida, eres un héroe. Si salvas 100 vidas, eres enfermera. Johnathan Hayes ha perdido el honor de ser llamado enfermero. A partir de este día se le conocerá como acusado”.

4. La policía dice que la investigación está en curso y que podría haber más víctimas

The Forsyth County DA said a “rogue nurse” at Wake Forest Baptist Health is being charged with 2 counts of murder and 1 count of attempted first degree murder.

Police officers in Winston-Salem are seen taking bags out out of the home of former nurse, Johnathan Hayes. @WFMY pic.twitter.com/J1jbPeKgBu — Amber Lake WFMY (@amberlakeTV) October 25, 2022

La investigación está en curso y podría haber otras víctimas, dijeron funcionarios en la conferencia de prensa que anunció los cargos contra Hayes. Las autoridades dijeron en la conferencia de prensa que cualquier persona que tenga información debe llamar a la policía de Winston-Salem a través de una línea de información especial establecida para el caso: 336-757-0357.

El subjefe de policía de Winston-Salem, William Penn Jr., comandante de la oficina de servicios de investigación del departamento, dijo a los periodistas: “Quiero expresar nuestras más sinceras condolencias a los amigos y familiares de las víctimas mencionadas aquí hoy. Su dolor es inimaginable. Y tenga la seguridad de que los detectives del Departamento de Policía de Winston-Salem utilizarán todos nuestros recursos para garantizar que se haga justicia”.

O’Neill agregó: “Quiero agradecer a la gente de Atrium Health Wake Forest Baptist Medical Center por presentar este caso y entregarlo a las autoridades correspondientes. Era lo que había que hacer. Y gracias por su continua voluntad de ayudar al Departamento de Policía de Winston-Salem en su investigación en curso. Quiero dejar claro que sin su ayuda y su cooperación, no estaríamos aquí hoy. Nos está ayudando a buscar justicia en nombre de las víctimas y sus familias”.

5. Hayes, quien fue arrestado por cargos de DUI en 1995, está detenido sin fianza y podría enfrentar la pena de muerte

Play

NC nurse charged with murder in deaths of 2 patients Officials in North Carolina say a former nurse has been charged in the deaths of two patients, accused of injecting them with lethal doses of insulin. District Attorney Jim O’Neill announced Tuesday that Johnathan Hayes was charged with two counts of murder and one count of attempted murder. Watch: abc11.com/watch/live/11065013/ Like us on Facebook: facebook.com/ABC11/… 2022-10-26T21:10:42Z

Hayes está detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Forsyth, según muestran los registros en línea. Compareció ante el tribunal el 26 de octubre de 2022, según muestran los registros. No quedó claro de inmediato cuándo está programada su próxima cita en la corte. Hayes ingresó a la cárcel el 25 de octubre, según los registros en línea.

Hayes no tiene antecedentes penales recientes, aparte de las infracciones de tránsito, pero fue arrestado en 1995 en el condado de Alamance, Carolina del Norte, por cargos de conducir bajo los efectos del alcohol, según muestran los registros públicos. También fue acusado de exceso de velocidad. Hayes fue declarado culpable y pagó una multa. También le suspendieron la licencia de conducir, según muestran los registros.

Pocos otros detalles sobre Hayes, incluido si había estado trabajando en algún lugar después de que fue despedido durante la investigación, estuvieron disponibles de inmediato. Tampoco estaba claro dónde trabajó anteriormente Hayes y dónde fue a la universidad. Heavy actualizará este informe si se aprende más sobre Hayes y el caso.

Hayes podría enfrentar la pena de muerte por los cargos de asesinato en primer grado. O’Neill, el fiscal de distrito, dijo que esperaría a que se presenten todos los hechos del caso y hasta después de hablar con las víctimas para determinar qué castigo buscará si Hayes es declarado culpable. “Diré que todas las opciones están sobre la mesa para el castigo como siempre lo están para mí y para mi oficina cuando se trata de garantizar la justicia de crímenes atroces y violentos contra nuestras víctimas más vulnerables”, dijo O’Neill a los periodistas.

Agregó: “He juzgado muchas docenas de casos de asesinato en primer grado a lo largo de los años. Lo que me molesta de este tipo de casos es que tenemos una víctima particularmente vulnerable. Y eso es lo que me perturba. Sé por hablar con los investigadores que eso es lo que más les molesta. Estamos aquí para proteger a todos en esta comunidad, pero prestamos especial atención a los más vulnerables”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Estados Unidos registra repunte de virus respiratorio en niños ¿A qué se debe?