John Travolta: así fue su último recuerdo para Olivia Newton-John

Olivia Newton-John era una de las favoritas de los fans de Dancing With the Stars.

La cantante y actriz australiana apareció en la competición de baile de celebridades de ABC en 2015 como jueza invitada. En octubre de 2021 fue invitada en la noche temática “Grease” del programa, según E! News. Dos de las coprotagonistas de Newton-John, Didi Conn y el cantante Frankie Avalon, también aparecieron en el episodio especial de 2021 mientras 11 parejas de celebridades bailaban canciones de la exitosa película de 1978.

Menos de un año después de su aparición en DWTS, Newton-John falleció en su rancho en California después de una batalla de décadas contra el cáncer de mama, informó TMZ el 8 de agosto. Tenía 73 años.

Tras su muerte, el protagonista de Grease de Newton-John, John Travolta, le rindió homenaje en las redes sociales.

Esto es lo que necesita saber:

John Travolta publicó un mensaje sobre Olivia Newton-John

Newton-John interpretó a Sandy Olsson en la película de Robert Stigwood/Allan Carr Grease, mientras que John Travolta interpretó a su amor en pantalla, Danny Zuko. Los dos tenían una química tan buena que cinco años más tarde fueron emparejados para la película de 1983 Two of a Kind.

Además de sus papeles en películas juntos, Newton-John y Travolta se unieron para un álbum de Navidad en 2012. Su amistad se mantuvo fuerte durante casi 45 años. “John y yo pasamos juntos por una experiencia enorme e increíble y nos preocupamos el uno por el otro y siempre seremos amigos”, dijo Newton-John a Hollywood Life el año pasado.

Tras la muerte de su protagonista, Travolta publicó un conmovedor homenaje a ella en las redes sociales. El actor de 68 años publicó una foto retrospectiva de Newton-John de su álbum de 1974 “If You Love Me Let Me Know”, y la subtituló con un mensaje a su amor en pantalla.

“Mi queridísima Olivia”, subtituló la foto. “Hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!

John Travolta preparó una vez una entrañable sorpresa para Olivia Newton-John

Newton-John reveló una vez que su esposo, John Easterling, nunca había visto su gran película Grease, incluso después de que se casaran en 2008. La estrella australiana le dijo a In Style que fue Travolta quien le presentó a su esposo la película musical, y él lo hizo de una manera única. El coprotagonista de Grease de Newton-John organizó una proyección sorpresa de la película en su avión privado durante una cena que organizó.

“Cuando nos subimos al avión y nos sentamos, Grease ¡comenzó a proyectarse y nos sorprendió!”, reveló Newton-John. “Mi esposo pudo verlo con John y conmigo, ¡así que fue la mejor manera de verlo! Le encantó, por supuesto”.

Travolta dijo una vez que nunca perdió el contacto con Newton-John en los últimos 40 años. “Nos amamos y cuando amas a las personas te mantienes en contacto”, dijo a The Daily Mail Australia en 2020.