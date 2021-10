¿Quién es John Michael Eskildsen? ‘vecino racista’ aterroriza familia en Virginia

John Michael Eskildsen está acusado de ser el vecino de Virginia Beach que realiza ruidos racistas y sonidos de mono a una familia negra que vive cerca.

El 30 de septiembre de 2021, CNN publicó la historia de que una mujer de Virginia Beach llamada Jannique Martínez dice que su vecina reproduce grabaciones de insultos raciales y ruidos de monos cuando su familia activa sus sensores.

“En el momento en que encontramos esta casa, me encantó”, dijo a CNN Jannique Martínez, quien es negra, trabaja en el cuidado de la salud y tiene niños pequeños. “Fue todo lo que imaginé para mi familia y para criar a mis hijos en un vecindario agradable y tranquilo”.

Pero la situación se convirtió rápidamente en una pesadilla. Sin embargo, CNN no nombró a John Eskildsen como vecino. Fue acusado en cuentas de redes sociales, incluida una página en Facebook.

• Llamado Virginia Beach Scanner Uncensored. Los registros en línea dan la dirección de Eskildsen como el hogar en cuestión.

Los registros en línea confirman que Martínez vive en Virginia Beach, Virginia. También muestran que ella vive en la casa 2005 en la calle en cuestión, y él vive en 2001. Tiene 47 años. Los registros en línea dan su dirección y las fotos de su casa en Google Maps coinciden con la foto de su casa en CNN. Heavy se acercó tanto a Martínez como a otro vecino sobre John Michael Eskildsen.

Esto es lo que necesita saber:

1. Martínez publicó un video acusando al vecino de jugar “ruidos de mono hacia mí y mi familia”

Martínez publicó un video en Facebook, escribiendo: “En esta época, esto es con lo que yo y mi familia tenemos que lidiar. ¡Mi odioso vecino toca esto junto con los ruidos de los monos hacia mí y mi familia, TODOS LOS DÍAS! No hay leyes en la Commonwealth que nos protejan. Esto afecta a mis hijos mental y emocionalmente. ¡¡Es un momento triste para todos nosotros !!”

La situación se ha vuelto viral en las redes sociales, ya que el nombre de John Eskildsen fue tendencia cuando fue acusado de ser el vecino.

“Mi hijo le tiene terror. Aterrado, aterrorizado”, dijo Martínez a WAVY.com. “La situación de las palabras con N … vinieron a mí y me dijeron: ‘Mamá, ¿qué es eso?’ No sometí a mis hijos a eso. No pensé que alguna vez tendrían que aprender lo que esto significa”. Afirmó que el vecino tiene varias cámaras de vigilancia.

Eskildsen no ha respondido a las solicitudes de comentarios de varios medios de comunicación.

2. El Departamento de Policía de Virginia Beach dice que el comportamiento es “espantoso” pero que no alcanza el nivel de comportamiento delictivo

They have gone to the police who say while it is “offensive” they cannot take any action since no laws are being broken. Their child is terrified pic.twitter.com/CPDp21yhcW — chris evans (@chris_notcapn) October 5, 2021

La policía básicamente ha dicho que tienen las manos atadas.

El Departamento de Policía de Virginia Beach compartió una declaración en Twitter, escribiendo: “El VBPD ha respondido a varias llamadas de servicio durante los últimos meses relacionadas con quejas por molestias/música alta en Jessamine Court. A pesar de lo espantoso y ofensivo que es el comportamiento de los vecinos, el fiscal de la ciudad y los magistrados de Virginia han determinado por separado que las acciones denunciadas hasta ahora no alcanzaron un nivel que la ley de Virginia define como comportamiento delictivo. Esto significa que el VBPD no ha tenido autoridad para intervenir y las órdenes judiciales no fueron respaldadas. Seguiremos de cerca la situación, investigaremos las denuncias y, dentro de los límites de la ley, ayudaremos a esta familia con esta situación tan desagradable”.

La policía de Virginia Beach le dijo a CNN que están “muy conscientes de la situación actual”.

“La conducta observada ha sido revisada con el Fiscal de la Ciudad para posibles sanciones penales; sin embargo, se determinó que la actividad, aunque espantosa, no es procesable penalmente”, dijo el Departamento de Policía de Virginia Beach en un comunicado a CNN.

3. Martínez le dijo a CNN que el vecino cambia la música dependiendo de la persona

A Black family of veterans with small children moved into a new house in Virginia Beach. Their neighbor installed motion sensors that trigger cameras and lights pointed at THEIR driveway. This is the audio that plays whenever they go in or out of their home. pic.twitter.com/lWzWY1rCBS — chris evans (@chris_notcapn) October 5, 2021

Martínez le dijo a CNN que el vecino tiene un sensor con luces parpadeantes. Cuando su familia se va o regresa a sus hogares, “todos comienzan a parpadear” y suena música a todo volumen. Pero cambia la música según la familia que la active.

Dijo que el vecino toca ruidos de mono. La familia llamó a la policía.

“Desde ese día ha estado jugando N – sketches que encontró en línea”, dijo. Martínez dijo que interpreta sketches que dicen: “Los negros no tienen nada mejor que hacer que ir a un club de comedia los viernes por la noche” y, “Hola a todos, miren, es N … chico. Todo el mundo dice, ‘hola N … chico'”.

NPR informó, “un hombre que vive en la casa de al lado lanza sonidos de monos, música de banjo e insultos racistas a Martínez y su familia, una situación que se prolongó durante meses.

4. Una antigua petición de quiebra dice que Eskildsen trabajó en soporte técnico

Heavy.com obtuvo una declaración de quiebra en 2005 a nombre de John Michael Eskildsen a través de registros de la corte federal. Dio el nombre de un deudor conjunto, Marylou Licudo Eskildsen, y dio sus direcciones como la dirección de Jessamine Court en Virginia Beach.

Fueron listados con activos entre 0 y $50,000 y deudas en el mismo rango, con 1 a 15 acreedores.

Enumeraron más de $20,000 en propiedad personal. Solo tenían $10 en sus cuentas corrientes y $ 965 en enseres domésticos.

En ese momento, su ocupación figuraba como soporte técnico para Canon, donde había trabajado durante cuatro años. Su esposa figuraba como desempleada. Su ingreso bruto mensual fue de solo $2,10379.

La petición de quiebra decía que la pareja estaba casada y tenía un hijo de 3 meses y una hija de 5 años.

A lo largo de los años, ganó entre 23.000 y 26.000 dólares al año. Lea la petición aquí.

Heavy encontró un obituario del padre de Eskilden, Walter, quien murió en 2016. Dice que Walter era un funcionario del gobierno federal, un veterano y activo en su iglesia. El obituario enumera a su hijo y nuera, “John y Marylou”.

Hay un caso a su nombre en los registros judiciales de Virginia, pero los detalles no fueron claros de inmediato. Parece ser una multa por exceso de velocidad, como señala el archivo del caso “Cargo: 58/45 SP”. Su raza se da como blanca en esos registros. Su esposa tiene casos de registro vencido y falta de inspección de un vehículo, además de un caso de exceso de velocidad en 2013.

Los registros de matrimonio en Ancestry.com muestran que se casó en Virginia Beach en 1999.

No se pudieron encontrar fotos o sitios de redes sociales obvios para John Eskildsen.

5. Vecinos se han unido a la familia Martinez

Una mujer que vive en el área ayudó a organizar una manifestación en apoyo de la familia Martínez y escribió en Facebook: “¡Actualmente tenemos algo de paz y nuestros vecinos no tienen que soportar los insultos raciales que se les dirigen! El apoyo de la comunidad ha sido asombroso. No queremos nada más para vivir en paz en nuestros hogares. ¡Niños corriendo haciendo lo suyo sin tonterías! ¡Aún no ha terminado! ¡Pero es un comienzo!”

Los funcionarios de la ciudad también han defendido a la familia Martínez.

“Puede ser legal, pero no está bien”, dijo el concejal Michael Berlucchi durante una reunión de la ciudad, según Pilot Online. “No podemos dejar que eso se mantenga en Virginia Beach”.

El fiscal general de Virginia le dijo a The Washington Post que era “inaceptable y no será tolerado en Virginia”. Su Oficina de Derechos Civiles está tratando de ayudar a la familia Martínez, informó The Post.

Los sonidos se han vuelto más suaves después del clamor, informó Pilot Online, y agregó: “Los sonidos se reproducen a través de una ventana aproximadamente cada 15 a 30 segundos”.

