¿Cuántos hijos tenía John McAfee?

John McAfee, fundador de McAfee Associates y ex candidato presidencial, fue encontrado muerto en su celda de la prisión en España el 23 de junio de 2021, mientras se enfrentaba a la extradición a Estados Unidos. Una vez estimó que tenía más de 40 hijos. También tuvo tres hijastros.

En un hilo de Twitter en 2020, McAfee estimó que tenía alrededor de 47 hijos, pero dijo que este número probablemente habría sido menor si las pruebas de ADN hubieran estado disponibles cuando era más joven.

En una entrevista con The Sun, dijo que tenía 47 hijos entre las edades de 16 y 47 años. En la entrevista, afirmó que los cuidaba a todos económicamente y se mantenía en contacto con todos ellos.

“Es muy difícil hacer un seguimiento. Casi todos eran ilegítimos”, dijo. “… Me mantengo en contacto con todos … Me ocupo de todos financieramente”.

Sin embargo, en Twitter, indicó de manera diferente, diciendo que el número “47” era simplemente su mejor suposición. En una serie de tuits en enero de 2020, indicó que nunca había conocido a ninguno de sus bisnietos y se refirió a sus hijos como “vagos”. Sin embargo, no estaba claro si se estaba refiriendo a niños simbólicos en ese momento en lugar de niños reales, ya que parecía ir y venir en sus tweets entre los dos temas.

I have met none of my great-grand children.

Since you asked:

Escribió: “No estoy aquí para darles soluciones; por nada. Eso es para que lo hagan ustedes, mis jóvenes: Mis hijos perezosos, nietos y bisnietos. Si. Tengo bisnietos. Estoy aquí para señalar la realidad que te rodea. Que a los niños les gusta ignorar. … Ya que preguntaste: tengo 47 hijos. 61 nietos 19 bisnietos No he conocido a ninguno de mis bisnietos”.

Añadió que el recuento exacto podría haber sido más bajo si las pruebas de ADN estuvieran disponibles.

These numbers might have been much smaller,

Had DNA testing been around while I was growing up.

No interest at this point.

To me,

Legacy has nothing to do with blood

And everything to do with the understanding –

That every child who crosses your path,

Is your child.

— John McAfee (@officialmcafee) January 18, 2020