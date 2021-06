¿Quién es Janice McAfee, esposa de John McAfee?

John McAfee fue encontrado muerto en su celda de la prisión en España mientras esperaba su extradición a Estados Unidos. Deja viuda a su esposa, Janice McAfee, con quien estaba casado desde el año 2013.

Esto es lo que necesita saber sobre Janice McAfee, la esposa de John McAfee.

. @officialmcafee & I met 8yrs ago today. It feels like we've lived a dozen lifetimes since then. I don't recognize the girl I was when first we met but I love the woman I'm becoming. John's imprisonment is the longest we've been apart but I'll continue to fight for his freedom.❤ pic.twitter.com/TcQsYsaygn

Janice y John McAfee se casaron en el 2013 después de conocerse en 2012, informó Daily Mail. Se conocieron cuando él la contrató como prostituta y le pagó por un día y una noche juntos, informó ABC News. Janice le dijo a ABC News que él la salvó del tráfico de personas y le permitió volver a conectarse con su hijo.

Janice dijo en una entrevista de 20/20: “Fue, no sé cómo decirlo, mágico, porque vio el dolor que estaba allí”, informó Daily Mail. Ella dijo que él “pensaba que yo era lo suficientemente digna de una segunda oportunidad”.

En un tweet compartido el 14 de diciembre de 2020, escribió: “@Officialmcafee y yo nos conocimos hace 8 años hoy. Parece que hemos vivido una docena de vidas desde entonces. No reconozco a la chica que era cuando nos conocimos, pero amo a la mujer en la que me estoy convirtiendo. El encarcelamiento de John es lo más largo que hemos estado separados, pero seguiré luchando por su libertad”.

My beautiful wife – @theemrsmcafee and myself relaxing in our retreat pic.twitter.com/wiQ4Zo3GVt

Janice McAfee es unos 37 años más joven que John McAfee, informó Daily Mail.

ABC News describió a John McAfee como “increíblemente dulce” con Janice. El informe describía que ella le tapaba la boca con la mano a veces durante la entrevista para evitar que hablara sobre su vecino asesinado o para evitar que se saliera por la tangente que no estaba relacionada con la entrevista.

En octubre, emitió la siguiente declaración sobre su arresto:

My statement on John's detainment. pic.twitter.com/VU0WpUGp6R

Good morning Europe … From @theemrsmcafee and myself. pic.twitter.com/gOABXETDzV

En una entrevista con The Sun, Janice dijo que tuvo que dar información sobre John a un “inframundo criminal” durante los primeros años de su matrimonio. Dijo que le pidieron que proporcionara información sobre dónde estaba y que ocultara el veneno en su comida.

Dijo que estaba demasiado asustada para desobedecerlos al principio y no le contó a McAfee lo que estaba pasando.

“Porque no le dije [a él] que había una tensión en nuestra relación”, dijo.

John McAfee, mientras tanto, le dijo a The Sun que descubrió lo que estaba pasando por su cuenta y entendió que “ella estaba en una situación difícil”. Dijo que fue un “momento hermoso” cuando ella fue honesta con él.

Después de vivir en un complejo en Tennessee, finalmente se fueron a vivir en un yate para evitar el arresto y la extradición, dijo John McAfee a The Sun.

Happy Father's Day @officialmcafee . Though you are spending the day in prison know that you are loved and appreciated. #FreeJohnMcAfee #FreeMcAfee pic.twitter.com/YFmB36KWfb

El 20 de junio, ella tuiteó un mensaje de Feliz Día del Padre a John McAfee mientras estaba en la cárcel. Ella le dijo que lo amaban y lo apreciaban. En su mensaje, ella compartió que él puede estar polarizando, pero siempre es honesto.

Ella tuiteó, en parte: “Ahora las autoridades de Estados Unidos están decididas a que John muera en prisión para hacer un ejemplo de él hablando en contra de la corrupción dentro de sus agencias gubernamentales. Los medios continúan vilipendiándolo, según su narrativa, y no hay esperanza de que tenga un juicio justo en Estados Unidos porque ya no hay justicia en Estados Unidos …”

Jail would be more fun. pic.twitter.com/f1orfZwjPV

Janice McAfee le dijo a The Sun que tiene tres hijos de 14, 15 y 17 años.

Durante la entrevista, John McAfee dijo sobre los niños: “Los estamos cuidando bien y mi gente los vigila”.

Mientras tanto, McAfee dijo que tenía 47 hijos de entre 16 y 47 años, informó The Sun.

I have met none of my great-grand children.

Since you asked:

En Twitter, dijo que tenía 47 hijos, 61 nietos y 19 bisnietos que no había conocido.

These numbers might have been much smaller,

Had DNA testing been around while I was growing up.

No interest at this point.

To me,

Legacy has nothing to do with blood

And everything to do with the understanding –

That every child who crosses your path,

Is your child.

— John McAfee (@officialmcafee) January 18, 2020