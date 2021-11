John Eisenman: acusado de matar al novio de su hija por venderla en red de tráfico sexual

John Eisenman de Spokane está acusado de matar al novio de su hija, quien según Eisenman la vendió a una red de tráfico sexual en Seattle.

John Brooks Eisenman, de 60 años, está encarcelado en Spokane y acusado de asesinato en primer grado, según sus registros de prisión.

Según The Spokesman-Review, Eisenman admitió haber matado al novio de su hija, Andrew Sorensen, de 20 años, en noviembre de 2020. Fue interrogado después de que el cuerpo de Sorensen fuera encontrado en el automóvil de su prometida un año después del asesinato. Eisenman le dijo a la policía que rescató a su hija del tráfico sexual y luego mató a Sorenson en Airway Heights, dice el artículo.

El arresto de Eisenman provocó una campaña en las redes sociales para liberarlo y una recaudación de fondos para ayudar a pagar los honorarios legales.

Eisenman fue interrogado por la policía dos veces en octubre de 2021, casi un año después de la muerte de Sorensen, según The Spokesman-Review. Un vecino le dijo a la policía que Eisenman había confesado haber matado a Sorensen y haber colocado su cuerpo en un baúl, describiendo detalles que solo una persona involucrada sabría, dice el artículo. La policía volvió a hablar con Eisenman y él confesó, dice el artículo.

“Eisenman les dijo a los detectives que poco después de rescatar a su hija de la prostitución forzada en Seattle, se enteró de que Sorensen estaría en un lugar específico en Airway Heights, según documentos judiciales. Eisenman dijo que se enfrentó a Sorensen en noviembre de 2020 antes de atarlo y ponerlo en el maletero de su auto ”, dice el artículo.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Spokane enumera la causa y la forma de muerte de Sorensen como pendientes. El comunicado de prensa, publicado el 1 de noviembre de 2021, dice que Sorensen “murió como resultado de un incidente en la esquina de E Everett Ave y N Napa St en Spokane WA el 22 de octubre de 2021”, haciendo referencia a la fecha y el lugar donde se encontró el cuerpo de Sorensen.

Ashleye Kross, la hijastra de Eisenman, inició una página de recaudación de fondos en GiveSendGo para ayudar a cubrir los costos legales para él. La página había recibido más de $ 50,000 en donaciones hasta las 11 a.m., hora del Pacífico, el domingo 7 de noviembre de 2021.

“Este padre hizo lo impensable para algunos de nosotros para salvar a su pequeña de una vida indescriptible que causa cicatrices a largo plazo y años de daño emocional. Hizo lo que la mayoría de nosotros como padres haríamos o pensaríamos en hacer en una situación como esta, antes de esto no cometió delitos violentos ”, escribió Kross en la página. “Muchos lo llaman héroe. Me gustaría hacer todo lo que podamos como comunidad para ayudarlo a ser un hombre libre y tener su día en la corte para defender su honor y el honor de su hija”.

Kross enfatizó en sus publicaciones que la única página asociada con Eisenman es la recaudación de fondos GiveSendGo. Ella escribió en Facebook que un GoFundMe que comenzó a recaudar fondos fue retirado y las donaciones fueron reembolsadas.

Kross ha publicado en Facebook compartiendo su página de recaudación de fondos para Eisenman y pidiendo recomendaciones para un abogado de defensa criminal. Una persona preguntó por su hermana en un comentario y si estaba a salvo.

“Ha sido mucho”, respondió Kross. “La cantidad de apoyo y cariño que estamos recibiendo de la comunidad es asombrosa. Sí, mi hermana está a salvo ahora”.

Ella describió a su padrastro como “un hombre increíble” en su página de recaudación de fondos.

“Mi padrastro es un hombre increíble y un padre aún mejor. Gracias a todos los que han apoyado y ayudado a nuestra familia”, escribió.

