Joe Rogan ofende a esta luchadora trans: “Ella no es una mujer”

La luchadora de MMA trans retirada Fallon Fox está indignada con Joe Rogan por los comentarios recientes que hizo en el podcast The Joe Rogan Experience sobre personas transgénero. Fox fue previamente atacada por el comentarista de UFC en 2013, llamándola “hombre” y diciendo “ella no es realmente una mujer”.

Fox, respondiendo a un artículo de Bloody Elbow sobre los comentarios que hizo Rogan durante una entrevista en marzo de 2021 con el también comediante Jim Breuer, escribió en Facebook: “Joe Rogan está siendo transfóbico una vez más. Ha tenido más episodios transfóbicos de los que puedes imaginar. Spotify debe cancelar su programa”.

Durante la conversación con Breuer, Rogan dijo sobre la comunidad trans: “El problema es que se convierten en sujetos protegidos y luego te elogian por cambiar tu género”.

Rogan dijo sobre las personas trans: “Las personas que fueron mal consideradas por ser tontas se cambian el sexo y luego son elogiadas. Ha habido muchas personas que son idiotas, pero luego se vuelven trans y, de repente, pensamos que son increíbles”.

Rogan dijo anteriormente sobre las personas trans: “Los seres humanos, si quieren hacer esto como adultos y saben con certeza que quieren hacerlo como adultos, entonces deberían poder tomar sus propias decisiones. Pero cuando tienes niños realmente pequeños con dudas sobre su género y tienes todo este refuerzo de personas y activistas trans animándolos, realmente no saben lo que está pasando dentro de la mente de un niño”.

Fox ha dicho que todavía no perdona a Rogan por sus comentarios en 2013

Fox, quien fue la primer atleta abiertamente trans en la historia de las MMA, se retiró en 2014 con un récord de seis victorias y una derrota, por nocaut. Fox sirvió en la Marina de los EEUU antes de cambiarse el sexo en 2006. En 2013, después de sus dos primeras peleas de MMA en su carrera, Fox se declaró trans, según Outsports. Fox fue criticada por varios en la comunidad de MMA, incluida la mejor luchadora femenina en ese momento, Ronda Rousey, quien dijo que tenía una “ventaja injusta”. Los comentarios de Rogan sobre ella provocaron controversia.

Rogan dijo en su podcast en 2013, según Bleacher Report:

“En primer lugar, ella no es una mujer. Ella es una persona transgénero, posoperatoria. La operación no reduce la densidad ósea. No cambia. Miras las manos de un hombre y miras las manos de una mujer y están construidas de manera diferente. Son simplemente más gruesas, son más fuertes, sus muñecas son más gruesas, sus codos son más gruesos, sus articulaciones son más gruesas. Solo la función mecánica de golpear, un hombre puede hacerlo mucho más duro que una mujer.”

Fox le dijo a The Daily Beast en 2020 que no ha perdonado a Rogan. “No creo que sea una buena idea perdonarlo cuando él no se ha disculpado ni se ha retractado de sus declaraciones”, dijo a The Daily Beast.

Rogan, con Breuer en marzo de 2021, habló sobre los atletas trans. Rogan dijo: “Hay una razón por la que los hombres biológicos no pueden competir con las mujeres biológicas. Es porque tienen ciertas ventajas físicas. Por eso tenemos deportes para niños y deportes para niñas. Ahora, solo porque alguien que se identifica como trans, ¿debemos cambiar su consideración?”.

Joe Rogan dice que no se considera transfóbico

Rogan ha respondido anteriormente a empleados de Spotify que estaban enojados por la decisión de la compañía de firmar un acuerdo exclusivo con él. Rogan fue llamado específicamente para entrevistar a la escritora anti-trans Abigail Shrier en julio de 2020. Rogan mencionó a Shrier durante su conversación de marzo de 2021 con Breuer.

Rogan le dijo al ex oficial de la CIA Mike Baker a principios de marzo de 2021: “Yo apoyo al 100% los derechos de los homosexuales, apoyo al 100% los derechos de las mujeres, los derechos civiles y los derechos de las personas trans en todos los ámbitos. Pero no a expensas de otras personas”.

Rogan le dijo al comediante Fahim Anwar en febrero de 2021 que algunos empleados de Spotify protestaron contra él, llamándolo transfóbico. “Pensaron que era transfóbico o pensaron que era una mala persona”, le dijo Rogan a Anwar durante el episodio del podcast. “No sé cuál ha sido la conversación real de Spotify con estos empleados, pero si estos empleados están escuchando, les diría enfáticamente que no soy de ninguna manera anti-trans. De ninguna manera. Estoy 100% a favor de que las personas puedan hacer lo que quieran siempre que no perjudique a otras personas. Si eliges hacer cualquier cosa, lo que quieras, cualquiera que sea tu elección personal, me alegra de que seas más feliz”.