Kristina Mason, la hija de “la viuda negra”: ¿dónde está actualmente?

Kristina Mason es la única hija de Margaret Rudin, quien se hizo conocida como la “viuda negra” después de ser condenada por el asesinato de su esposo, Ron Rudin.

Mason y su hermano, Michael Mason, nacieron del primer marido de Rudin, Gerald Mason. Rudin se casó con otros cuatro hombres, pero ella solo tuvo un hijo y una hija. Mason ha sido una defensora de su madre y testificó en su defensa en el juicio.

Esto es lo que necesita saber:

Rudin se convirtió en bisabuela en prisión y su hija se convirtió en abuela. Rudin fue puesta en libertad condicional después de cumplir 20 años de su condena. Rudin le dijo a Associated Press en el momento de su liberación en 2020 que tenía planes de mudarse al área de Chicago para vivir con su hija, nieta y nietos.

Rudin luchó por su inocencia incluso al comienzo de su juicio. Ella solicitó la anulación del juicio después de que se quejara del trabajo de su abogado. El juez denegó la solicitud de Rudin de anular el juicio, pero nombró a dos abogados defensores adicionales para ayudar.

Se presentaron varias apelaciones en nombre de Rudin, diciendo que su juicio fue defectuoso y que merecía un nuevo juicio. En 2008, un juez de la corte estatal estuvo de acuerdo, pero la Corte Suprema de Nevada anuló la decisión. En 2015, se ordenó una nueva revisión de la condena de Rudin. Cuando estaba en libertad condicional, el Departamento de Correcciones de Nevada no se opuso. Rudin también presentó denuncias, diciendo que sufrió maltrato y sexismo en prisión.

In her first TV interview after her prison release, Margaret Rudin maintains she did not kill her husband Ron Rudin and says she “waited a long time” for the “truth to come out.” | Watch #ABC2020 tonight at 9/8c on @ABC or stream this weekend on Hulu. https://t.co/ZGewRPfd2o pic.twitter.com/qJ6mo79pXk

— 20/20 (@ABC2020) February 19, 2021