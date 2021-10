¿Qué pasó con Joe Bryan, acusado de asesinar a su esposa?

Joe Bryan oriundo de Clifton, Texas está libre hoy después de que se le concedió la libertad condicional tras años detrás de las rejas. Cumplió más de tres décadas en prisión después de ser condenado por el asesinato de su esposa, Mickey Bryan, en 1985. Ahora tiene 81 años de edad.

Bryan fue condenado dos veces por la muerte de su esposa, quien fue asesinada en su casa de Clifton, Texas. Una investigación de ProPublica-New York Times Magazine profundizó en los detalles del caso. Su condena se basó en gran medida en el análisis del patrón de manchas de sangre.

ABC 20/20 habló con Bryan para su nuevo episodio, que se transmitió esta noche, viernes 15 de octubre de 2021, a las 9:00 p.m. hora del este. “The Principal’s Wife” es el segundo episodio de la temporada 44. El episodio también se lanzará en Hulu para su transmisión al día siguiente. Mickey Bryan era una maestra de cuarto grado de 44 años cuando fue asesinada. El episodio 20/20 se transmite en el aniversario de su muerte.

Esto es lo que necesita saber:

Bryan fue liberado de la Penitenciaría Estatal de Texas en Huntsville el 31 de marzo de 2020 y espera ser exonerado del caso

My latest: A dispatch from Comanche, Texas, on the Joe Bryan case—featuring faulty blood spatter analysis, an ex-district attorney with a remarkably poor memory, and harrowing testimony about an alternative suspect in the 1985 murder of Mickey Bryan. https://t.co/u2RkTPbsZE — Pamela Colloff (@pamelacolloff) August 24, 2018

Bryan fue liberado de la Penitenciaría Estatal de Texas en Huntsville a los 79 años el 31 de marzo de 2020, según ProPublica, que estuvo allí para observar sus primeros momentos de libertad después de casi 33 años tras las rejas.

“Gracias, padre, por cuidarme”, dijo, extendiendo la mano hacia el cielo, informó ProPublica. “¡Aleluya, alabado sea Jesús!”

Bryan sufre de insuficiencia cardíaca congestiva, decía el artículo. Se le había negado la libertad condicional siete veces a partir de 2007 después de cumplir 20 años de su sentencia de prisión, informó ProPublica.

“Se desconoce el motivo del cambio de opinión de la junta; sus deliberaciones son confidenciales y están exentas de las leyes estatales de registro abierto. Pero sus acciones siguieron a un esfuerzo concertado de sus abogados de libertad condicional, Allen y Shea Place, y su familia para obtener su liberación”, dice el artículo.

Su familia y abogados ahora están trabajando hacia la exoneración del caso, dijeron a la publicación.

Bryan le dijo a ABC News que quiere saber quién mató a Mickey Bryan.

“No soy un asesino. No maté a Mickey. Amaba a Mickey, ella era mi otro yo”, dijo a ABC News. “Espero que me encuentren realmente inocente, así que realmente se acabó. Luego, por primera vez en 34 años, puedo dar un suspiro de alivio y puedo ir a visitar la tumba de Mickey y decirle: ‘Sabemos quién lo hizo'”.

Bryan sostiene que no mató a su esposa, y The Innocence Project of Texas está trabajando con él

Joe Bryan spent over 30 years behind bars for the 1985 murder of his wife Mickey – but maintains his innocence. Friday, 20/20 speaks with those close to the Bryan family, including an exclusive interview with Mickey’s sister, about their reactions to his arrest and conviction. pic.twitter.com/AotkOTbHvT — 20/20 (@ABC2020) October 14, 2021

The Innocence Project de Texas sostiene que Bryan estuvo en prisión durante más de tres décadas por un crimen que no cometió. Pamela Colloff, quien completó una investigación en dos partes sobre el caso de Bryan, le dijo a The Innocence Project que asumió el proyecto mientras buscaba nuevos casos relacionados con evidencia de patrones de manchas de sangre. Decidió el caso de Bryan porque, en ese momento, estaba bajo la revisión de la Comisión de Ciencias Forenses de Texas.

“La Comisión finalmente emitió un informe en el que concluyó que el testimonio del experto en patrones de manchas de sangre, utilizado en los dos juicios de Joe, tenía fallas y no era científico”, informó The Innocence Project of Texas. “Ese mismo experto admitió más tarde mediante declaración jurada en la audiencia probatoria de 2018 dirigida por Freud y Reaves, que muchas de sus conclusiones estaban equivocadas”.

La abogada del personal de IPTX, Jessi Freud, comenzó a revisar el caso en 2013, según el artículo.

Joe Bryan was a high school principal & his wife Mickey was a 4th-grade teacher in Clifton, TX. On Tuesday October 15 1985, Mickey didn’t show up for work. Her body was discovered later that day in her bedroom. Joe was 120 miles away in Austin at a conference at that time. pic.twitter.com/8ly0KAoMsc — Wrongful Conviction (@WrongConviction) July 14, 2021

“Leí la transcripción del juicio y pensé, ¿cómo es posible? Estaba en Austin cuando su esposa fue asesinada de manera horrible e insensata. Joe corroboró que estaba en Austin”, dijo Freud en el artículo. “No tenía sentido para mí y, en mi opinión, me comprometí a hacer todo lo posible para solucionarlo y llevar a Joe a casa”.

