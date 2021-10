¿Cómo fue asesinada Mickey Bryan?

Mickey Bryan fue asesinada a tiros en su casa en Clifton, Texas en el año 1985. Tenía 44 años de edad. Su esposo, Joe Bryan, fue declarado culpable de su asesinato. Fue puesto en libertad condicional en 2020 e insiste en que no mató a su esposa.

Mickey Bryan era maestra de cuarto grado y su esposo era director de una escuela secundaria de Texas. Pasó casi 33 años en prisión después de ser condenado dos veces por el asesinato de su esposa. Después de que se le concedió la libertad condicional, continúa trabajando con abogados, su familia y The Innocence Project of Texas, que buscan exonerarlo de cualquier culpabilidad.

ABC 20/20 transmite un especial sobre el caso en el 21 aniversario de la muerte y asesinato de Mickey Bryan. El nuevo episodio se transmitió esta noche, viernes 15 de octubre de 2021 a las 9:00 p.m. hora del este. “The Principal’s Wife” es el segundo episodio de la temporada 44. También se lanzará en Hulu para su transmisión al día siguiente.

Esto es lo que necesita saber:

Mickey Bryan recibió cuatro disparos con un revólver, y los investigadores nunca encontraron el arma que el asesino usó

My latest: A dispatch from Comanche, Texas, on the Joe Bryan case—featuring faulty blood spatter analysis, an ex-district attorney with a remarkably poor memory, and harrowing testimony about an alternative suspect in the 1985 murder of Mickey Bryan. https://t.co/u2RkTPbsZE — Pamela Colloff (@pamelacolloff) August 24, 2018

Los investigadores no encontraron el arma homicida utilizada para matar a Mickey Bryan, según el Waco Tribune-Herald. No hubo testigos, informó el periódico, y los abogados que representan a Joe Bryan dijeron que su odómetro y las compras de gasolina indicaron que no regresó a casa desde Austin, a 120 millas de distancia, antes del asesinato. Estaba en Austin, Texas, para una conferencia de directores cuando mataron a su esposa.

Mickey Bryan fue encontrada muerta después de que ella no se presentó a trabajar el 15 de octubre de 1985, según ABC News. La directora de la escuela primaria, quien era su jefa, fue a su casa con sus padres y encontró su cuerpo en el dormitorio, informó el medio de comunicación. Le habían disparado cuatro veces con un revólver calibre 357. El revólver había sido cargado con rondas de serpientes, que son rondas que incluyen una tapa de plástico llena de perdigones de plomo, informó ABC. La pareja usó un arma similar para matar serpientes de cascabel en la propiedad, dice el artículo.

Mickey Bryan fue enterrada en el cementerio Lanes Chapel Memorial en Valley Mills, condado de Bosque, Texas, el mismo condado donde nació el 17 de mayo de 1941, según Find a Grave. Su nombre completo era Mickey Marlene Blue Bryan.

“Amable y gentil”, dice su lápida. “Por siempre en nuestros corazones y recuerdos”.

Joe Bryan llamó a su esposa su “otro yo” y dijo que la pelea del caso “una batalla cuesta arriba”

Joe Bryan spent over 30 years behind bars for the 1985 murder of his wife Mickey – but maintains his innocence. Friday, 20/20 speaks with those close to the Bryan family, including an exclusive interview with Mickey’s sister, about their reactions to his arrest and conviction. pic.twitter.com/AotkOTbHvT — 20/20 (@ABC2020) October 14, 2021

Bryan habló afectuosamente de su esposa en entrevistas con ABC News, y dijo que espera algún día visitar su tumba y decirle que el caso está resuelto.

“No soy un asesino. No maté a Mickey. Amaba a Mickey, ella era mi otro yo”, dijo a ABC News. “Espero que me encuentren realmente inocente, así que realmente se acabó. Luego, por primera vez en 34 años, puedo dar un suspiro de alivio y puedo ir a visitar la tumba de Mickey y decirle: ‘Sabemos quién lo hizo'”.

Bryan le dijo al Waco Tribune-Herald que sabe que es posible que nunca sea exonerado del caso.

“Creo que es una batalla cuesta arriba, pero no puedes perder la esperanza”, dijo Bryan, según el Tribune-Herald. “Tienes que pensar que algún día alguien se dará cuenta de que cometimos un gran error y tenemos que corregirlo, y todavía no conocemos a esa persona. Es muy inusual que las personas puedan cometer perjurio en dos juicios y salirse con la suya y que las pruebas puedan manipularse y salirse con la suya”.

Joe Bryan was a high school principal & his wife Mickey was a 4th-grade teacher in Clifton, TX. On Tuesday October 15 1985, Mickey didn’t show up for work. Her body was discovered later that day in her bedroom. Joe was 120 miles away in Austin at a conference at that time. pic.twitter.com/8ly0KAoMsc — Wrongful Conviction (@WrongConviction) July 14, 2021

La hermana de Mickey Bryan, Penny Blue, le dijo a ABC News que todavía cree que Joe Bryan asesinó a su hermana.

Joe Bryan le dijo a ABC News que la última vez que habló con su esposa fue cuando la llamó desde Austin, Texas, mientras estaba en su viaje de negocios.

“Le dije: ‘Te amo y te veré mañana’. Ella dijo: ‘Yo también te amo. Te veré mañana’”, recordó Bryan. Y no sucedió”.

